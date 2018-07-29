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  • Каррера: «Буду доволен, если мы выиграем все 30 матчей чемпионата со счетом 1:0»

Каррера: «Буду доволен, если мы выиграем все 30 матчей чемпионата со счетом 1:0»

29 июля 2018, 10:26
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

– Не напомнил ли вам матч игры прошлого сезона, когда «Спартак» не мог вскрыть оборону и пропускал в концовке?

– Да, но это футбол. «Оренбург» провел всю игру обороняясь и надеясь на контратаки. У нас были моменты, мы не смогли их реализовать, но для меня самое важное – победа. Нам еще предстоит набрать форму, но я доволен, как ребята выложились сегодня. Зрителям приятно, когда встречается команда, которая играет в футбол, а не становится вдесятером на своей половине поля. В таких случаях становится сложно атаковать. Я буду доволен, если мы выиграем все 30 матчей чемпионата со счетом 1:0.

– У вас впереди штук 20 таких матчей.

– Мы постараемся работать над этим и впоследствии забивать. Это зависит от наших возможностей.

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Мары
1532850441
Да.Я тоже не против. Какая разница, что шесть рублей, что два трояк.
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Сильвербой
1532851041
Массимо, каждая команда играет в зависимости от качества своих исполнителей! Поэтому Оренбург и обороняется весь матч, поэтому и чемпионат у нас такой унылый что 11 из 16 клубов играют в своей штрафной и болельщики не ходят смотреть это ташнотное зрелище! Вы сами вспомните как мы играли против Севильи и Ливерпуля на фоне которых мы были автобусом!!!
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Kolyukh_17
1532852893
Так и будет
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FaTeK1945ru
1532853052
...даааа,рассмешил тренер меня.Флаг тебе в руки.
Ответить
OfaZavr
1532853737
зрелищность и много голов в ворота соперника это конечно всегда хорошо, но главное итоговая победа какой бы она не была.
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Yev
1532856386
Плюс 18 игр в Лиге Чемпионов
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Krossmen73
1532872384
Всё верно.В спорте главное это результат.
Ответить
zigbert
1532941674
Хорошо когда мячи в ворота соперника сыплются как из "рога изобилия". Но в победах в один мяч, проявляется прежде всего характер команды.
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