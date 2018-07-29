Каррера: «Буду доволен, если мы выиграем все 30 матчей чемпионата со счетом 1:0»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

– Не напомнил ли вам матч игры прошлого сезона, когда «Спартак» не мог вскрыть оборону и пропускал в концовке?

– Да, но это футбол. «Оренбург» провел всю игру обороняясь и надеясь на контратаки. У нас были моменты, мы не смогли их реализовать, но для меня самое важное – победа. Нам еще предстоит набрать форму, но я доволен, как ребята выложились сегодня. Зрителям приятно, когда встречается команда, которая играет в футбол, а не становится вдесятером на своей половине поля. В таких случаях становится сложно атаковать. Я буду доволен, если мы выиграем все 30 матчей чемпионата со счетом 1:0.

– У вас впереди штук 20 таких матчей.

– Мы постараемся работать над этим и впоследствии забивать. Это зависит от наших возможностей.

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош