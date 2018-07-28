«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош

Но ошибок у Ломовицкого очень много.

Все началось с травмы Луиса Адриано. «Спартак» позвал на сборы лишнего игрока из молодежки, а тот превратился в главную звезду предсезонки. В итоге недели за полторы до старта РПЛ Ломовицкого уже записали в открытия сезона. Но одно дело – журналисты/мама/кто угодно. Принципиально другое – главный тренер. Каррера выдал планы на подростка без купюр и заранее. Такое бывает редко: «Александр точно готов к матчам за первую команду. У него отличные шансы выйти с первых минут против «Оренбурга».

Ломовицкий – серьезный конкурент для Адриано и Самедова. Все из-за наглости. Прошлый год вингер отыграл в ФНЛ и привез оттуда третий показатель по обводкам за матч (10 попыток). 68% из них удачные. У Самедова из 5 финтов срастается меньше половины. Здесь нужно сделать поправку на разницу в турнирах, но чисто косметическую. В первом тайме против «Оренбурга» Ломовицкому доверили мяч всего 18 раз (меньше остальных в «Спартаке»). При этом он трижды пошел в обводку. Технически ни одна попытка не записана в качестве успешной. Но фактически – две из них привели к фолу. Причем одно нарушение случилось на линии штрафной.

Ломовицкий на качает оппонентов, а пробрасывает мяч и пользуется скоростью. А еще он включает ее при отборах. В прошлом сезоне Александр был лучшим в команде по перехватам и количеству единоборств на чужой половине поля. В этом – уже отметился шикарным рывком до своей штрафной с последующим фолом в атаке от Чиркина. По сути в том эпизоде Ломовицкий подстраховал Ещенко и спас «Спартак» от допущенного голевого момента. Адриано не сделает так из-за лени. Самедов – из-за возраста.

Перспектива в парне однозначно есть. Но пока минусы заканчиваются. Александр производит кучу энергии, но тактически от его движения почти никакого профита. Редкие встречи с мячом – результат не только недоверия партнеров к молодому игроку. Ломовицкий не нашел зон ни между линиями «Оренбурга», ни на фланге с полуфлангом, ни на линии офсайда. После перерыва у вингера слегка подсела физика, и подобные ситуации посыпались в каждой второй атаке. Замена – логична.

Вторая ошибка случалась при прессинге от Зобнина. Когда Роман выдвигался в линию нападения для давления на защитников, Ломовицкий не присоединялся к отбору, а бежал сваливался зону Зобнина. В итоге «Оренбург» оставался в численном большинстве и проходил прессинг. У команды просто не хватило класса, чтобы наказать «Спартак» за серьезную ошибку.

В целом у «Спартака» появился хороший по навыкам, но ментально и тактически сырой игрок. Вероятно, после выздоровления Адриано и отдыха Самедова 20-летний дебютант присядет в запас. Но Ломовицкий обязательно получит шанс, хотя еще есть Ташаев. Потому что опыт в его возрасте – вопрос не критичный и вполне решаемый. Не зря же Каррера после замены поцеловал.

Главные фотографии матча «Спартак» – «Оренбург»

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