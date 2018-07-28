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    «Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош


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    Голосов: 9
    28.07.2018 21:00
    Но ошибок у Ломовицкого очень много.

    Все началось с травмы Луиса Адриано. «Спартак» позвал на сборы лишнего игрока из молодежки, а тот превратился в главную звезду предсезонки. В итоге недели за полторы до старта РПЛ Ломовицкого уже записали в открытия сезона. Но одно дело – журналисты/мама/кто угодно. Принципиально другое – главный тренер. Каррера выдал планы на подростка без купюр и заранее. Такое бывает редко: «Александр точно готов к матчам за первую команду. У него отличные шансы выйти с первых минут против «Оренбурга».

    Ломовицкий – серьезный конкурент для Адриано и Самедова. Все из-за наглости. Прошлый год вингер отыграл в ФНЛ и привез оттуда третий показатель по обводкам за матч (10 попыток). 68% из них удачные. У Самедова из 5 финтов срастается меньше половины. Здесь нужно сделать поправку на разницу в турнирах, но чисто косметическую. В первом тайме против «Оренбурга» Ломовицкому доверили мяч всего 18 раз (меньше остальных в «Спартаке»). При этом он трижды пошел в обводку. Технически ни одна попытка не записана в качестве успешной. Но фактически – две из них привели к фолу. Причем одно нарушение случилось на линии штрафной.

    Ломовицкий на качает оппонентов, а пробрасывает мяч и пользуется скоростью. А еще он включает ее при отборах. В прошлом сезоне Александр был лучшим в команде по перехватам и количеству единоборств на чужой половине поля. В этом – уже отметился шикарным рывком до своей штрафной с последующим фолом в атаке от Чиркина. По сути в том эпизоде Ломовицкий подстраховал Ещенко и спас «Спартак» от допущенного голевого момента. Адриано не сделает так из-за лени. Самедов – из-за возраста.

    Перспектива в парне однозначно есть. Но пока минусы заканчиваются. Александр производит кучу энергии, но тактически от его движения почти никакого профита. Редкие встречи с мячом – результат не только недоверия партнеров к молодому игроку. Ломовицкий не нашел зон ни между линиями «Оренбурга», ни на фланге с полуфлангом, ни на линии офсайда. После перерыва у вингера слегка подсела физика, и подобные ситуации посыпались в каждой второй атаке. Замена – логична.

    Вторая ошибка случалась при прессинге от Зобнина. Когда Роман выдвигался в линию нападения для давления на защитников, Ломовицкий не присоединялся к отбору, а бежал сваливался зону Зобнина. В итоге «Оренбург» оставался в численном большинстве и проходил прессинг. У команды просто не хватило класса, чтобы наказать «Спартак» за серьезную ошибку.

    В целом у «Спартака» появился хороший по навыкам, но ментально и тактически сырой игрок. Вероятно, после выздоровления Адриано и отдыха Самедова 20-летний дебютант присядет в запас. Но Ломовицкий обязательно получит шанс, хотя еще есть Ташаев. Потому что опыт в его возрасте – вопрос не критичный и вполне решаемый. Не зря же Каррера после замены поцеловал.

    Главные фотографии матча «Спартак» – «Оренбург»

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталья Кондратенко
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +915

      спанчес 30 июля 2018, 12:51

      (10 попыток). 68% из них удачные
      это как вообще???

      0
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      ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta > спанчес 31 июля 2018, 09:24

      68% это по итогам всех игр, а 10 в среднем за матч

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 30 июля 2018, 12:37

      Обычно первый блин комом.Наш же блин комом не вышел.
      Спартак выиграл.У Ломовицкого были как не удачные, так и удачные действия.
      В принципе для первого матча вполне прилично.
      Удачи Александру.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 29 июля 2018, 11:53

      ошибки по молодости и неопытности неизбежны, парень в любом случае перспективный. если дальше еще будет получать шансы то появиться уверенность и будет ошибки исключать потихоньку.

      9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 29 июля 2018, 03:45

      Журналист Никита Басынин какой-то сексуально озабоченный. Смысл его предыдущей статьи: хочешь узнать человека - переспи с ним. Этот штамп в статье повторялся не раз. И сейчас Никитка преподнес "жареное" - мужик целуется с мужиком. Дрянь журналист, дрянная статейка.

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 29 июля 2018, 02:15

      Каррера молодец, вытаскивает молодых в состав. Все правильно, ребятам шанс надо давать!

      6
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 29 июля 2018, 00:13

      ++++

      1
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 28 июля 2018, 22:29

      своих пол рфпл играет,а они побираются

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 28 июля 2018, 21:42

      наконец стали брать своих воспитанников, хорошая школа, две команды резервов-давно пора!!!

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      Рейтинг: +33457

      oyabun 28 июля 2018, 21:30

      В любом случае это хороший знак. У Спартака очень давно не было в основе своих качественных воспитанников. Заждались уже! А опыт придет с играми.

      9
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 28 июля 2018, 21:25

      Все нормально, это лишь первая игра за основу, нужно доверять ему дальше!!!

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