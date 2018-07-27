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    Самый необычный трансфер лета. Как сменить два клуба за месяц


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    Голосов: 5
    27.07.2018 15:52
    Этим летом бывший чемпион Европы не скучает.

    О Ходжаниязове в России многие узнали еще пять лет назад – сборная России U-17 выиграла чемпионат Европы, а защитник забил гол уже в первом матче. Тогда же, в 2013-м, 17-летний Ходжаниязов дебютировал и в «Зените», причем не только в РФПЛ, но и в еврокубках. «Я думаю, что дебют Джамала можно оценить на отлично сегодня. Это очень сильный перспективный парень, абсолютно уверен в его отличном будущем», – восторженно отзывался Лучано Спаллетти.

    В «Зените», как и в «Амкаре» на правах аренды, игрок не закрепился. В 2015-м он вместе со сборной России U-19 остановился в шаге от второго триумфа на Евро (проиграли Испании в финале) и уехал в датский «Орхус». В прошлом декабре вернулся обратно в Санкт-Петербург – играть за «Динамо».

    Ходжаниязов доиграл сезон-2017/18 и покинул клуб – 17 июня его на один год подписала «Балтика». Калининградцы собрали внушительный по меркам ФНЛ состав под управлением Валерия Непомнящего, но в первых двух матчах уступили «Тюмени» и «Тамбову» с общим счетом 2:6. Ходжаниязов сыграл 180 минут и отметился желтой карточкой.

    А 27 июля о переходе Ходжаниязова объявил «Урал». На сайте клуба отмечается, что перешел он на правах свободного агента. Фактически футболист бесплатно перебрался в «Балтику», провел там месяц, сыграл два матча в ФНЛ и так же бесплатно достался «Уралу».

    «Балтика» на своем сайте посвятила уходу игрока всего несколько строчек. Сообщается, что контракт был расторгнут еще 23 июля после игры с «Тамбовом» по обоюдному согласию.

    «Это самый неожиданный поворот в моей карьере. До сих пор пока не понимаю, что происходит. Решение принял быстро. Особо не раздумывал над ним», – заявил Ходжаниязов, став игроком «Урала».

    «У Ходжаниязова была опция по разрыву контракта с «Балтикой» до закрытия трансферного окна. Он ею воспользовался, – рассказал в интервью «СЭ» президент «Урала» Григорий Иванов. – Мы его оттуда не уводили. Это было исключительно его решение. Мы же законопослушный клуб. У него и агентов нет, он сам, один прилетел. Воспитанный. Хороший парень. Сейчас мы его официально заявим. Просто Джамалдин не захотел остаться в «Балтике», пришел в клуб Премьер-лиги».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Урал»
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
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