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    Нас ждет просто офигенный сезон РПЛ


    3.3
    Голосов: 9
    28.07.2018 10:35
    Вот доказательства.

    Семак изменит «Зенит»

    В Санкт-Петербурге устали от обычной схемы провала. Приходит иностранный тренер с громким именем, под него закупается состав, весь сезон критикуются судьи, команда не попадает даже в Лигу чемпионов. Так ушел Луческу, а за ним был ужас с Манчини. Теперь все проще. У «Зенита» куча игроков на два равных состава и новый главный тренер, который пока известен только в России. Сергей Семак вывел «Уфу» в еврокубки, а теперь попробует заново встроить в «Зенит» Дзюбу и Шатова. Все точно будет по-другому хотя бы из-за внутренней атмосферы и другого подбора персонала. Сюда уже пригласили бывшего скаута «Ювентуса» и «МЮ» Хавьера Рибалту.

    А вот так в «Зените» встречали Спаллетти, у которого Семак начинал работать тренером. Теперь они в равных статусах, а «Интер» и «Зенит» – команды примерно одного уровня. В товарищеском матче они вкатили друг другу по три мяча.

    «Локо» и легионеры

    «Локомотив» не только сохранил Фарфана, подписал на полноценный контракт Эдера и продал Пейчиновича в Китай. На роль одного из главных иностранцев нашего чемпионата в клуб приехал Гжегож Крыховяк из «ПСЖ». Миллионная аренда с обязательной суммой выкупа за 12 миллионов – спасение карьеры для поляка, который провалил два предыдущих сезона. В России он снова может стать топом, сыграть в Лиге чемпионов, а заодно и вывести «Локомотив» на новый уровень. К нему в пару чуть не взяли Алеиша Видаля из «Барсы», но Семин все опроверг.

    По «Локомотиву» пока сложно понять, чего ждать от команды в новом сезоне. Например, «Локо» разгромно слил «Витессу» Слуцкого (0:3) в товарищеском матче на сборах. Хотя сам «Витесс» подходил к игре вообще без побед и с плохой формой игроков.

    «Локомотив» берет чемпиона Лиги Европы из «ПСЖ». Супертрансфер

    Скандальный «Спартак»

    Отношение к «Спартаку» только ухудшается. В межсезонье произошел новый накал между московским клубом и «Краснодаром». Все дело в трансфере защитника Жиго, который перешел в «Спартак» из «Гента». «Краснодар» договорился с бельгийцами и предупредил об этом «Спартак», но москвичи все равно вмешались в переговоры и предложили игроку лучшие условия. «Краснодар» нашел новые варианты усиления, но все равно обиделся.

    Внутри «Спартака» тоже все странно. Глушаков, с которым у Карреры возникали недопонимания еще в предыдущем сезоне, останется капитаном команды. Так проголосовал коллектив. При этом состав сохранен без глобальных изменений, хотя даже для попадания в Лигу чемпионов «Спартаку» предстоит квалификация.

    Повзрослевший Дзюба

    До чемпионата мира Артем Дзюба забивал за «Зенит» раз в половину сезона, а потом реанимировался в Туле. Сейчас это будет совершенно другой игрок для клуба из Санкт-Петербурга. На чемпионате мира страна увидела Дзюбу-лидера, который не останавливается от первой неудачи и всегда идет в борьбу. Он благодарил болельщиков, никогда не отказывал в интервью и зверем бился на поле. Совместный жест с Черчесовым в игре с Саудовской Аравией – главное, что нужно знать о характеристике Дзюбы прямо сейчас.

    На турнире Дзюба выиграл 41 единоборство, хотя сборная России вылетела уже в четвертьфинале. «Зенит» точно не построит примитивную игру только через силового форварда, но новый Артем обязательно удивит. Например, в отражении пенальти он уже круче Андрея Лунева.

    Страдания ЦСКА

    ЦСКА терял лидеров почти каждый сезон, но всегда борется за чемпионство. Теперь ситуация в команде в разы хуже. Игнашевич и Березуцкие завершили карьеру, Вернблум и Натхо ушли свободными агентами, Муса вернулся в «Лестер», а Витиньо сдают в Бразилию. На вершине этого стоит продажа Головина за 30 миллионов евро. До лета самый дорогой россиянин в истории вел игру ЦСКА, теперь на его месте остались игроки уровня Гордюшенко и Хосонова.

    Армейцев ждут мучения в Лиге чемпионов, интеграция бывших игроков в структуру клуба и куча перемен в игровой организации. Даже сам Гончаренко еще до конца не понимает схему, по которой будет играть новый ЦСКА, а шанс проявить себя получают списанные Чернов и Ефремов.

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    Лучший твиттер страны

    «Енисей» попал в РПЛ, чему мы все очень рады. Вот так клуб отреагировал на старт сезона ФНЛ, который впервые за долгое время начался без красноярской команды.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 9
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +706

      111ax 31 июля 2018, 20:45

      после первого тура все вроде по старому, так что снимите пока свои розовые очки

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 30 июля 2018, 21:03

      Предполагаю обычный сезон РПЛ. Произойдет смена лидеров определённо.Локо будет тяжело удержать позиции. Зенит подтянется. ЦСКА,Спартак,Краснодар дадут бой. Рубин,Ростов сдаваться не подумают.Остальные будут месить грязь со снегом как в прошлые годы.

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 28 июля 2018, 20:32

      посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 28 июля 2018, 20:28

      офигенный сезон выдаст АПЛ.очередной.РПЛ этого не может по определению.

      5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 июля 2018, 19:59

      оптимизм автора пока непонятен.. эйфория от ЧМ не прошла еще. и сами доказательства хромают. енисей в РПЛ это не обязательное условие феерия в РФПЛ (хотя было бы неплохо конечно)
      после сезона надо писать "офигенно было, братан" или нет..

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 28 июля 2018, 19:27

      "офигенный"..наличие не литературного слова в заглавии статьи решительно отбило желание с ней ознакомиться.

      3
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg > Marley Bob 28 июля 2018, 19:53

      и правильно!

      1
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      Рейтинг: +706

      111ax 28 июля 2018, 17:09

      с чего вдруг?

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 28 июля 2018, 14:25

      По матчу Суперкубка я увидел обычную рутину, где встретились 2 автобуса.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 28 июля 2018, 12:39

      ну спартак всегда вел себя по свински по этому их все и ненавидят

      -1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > giluxa1963 28 июля 2018, 14:25

      Онижесвини!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 июля 2018, 11:53

      Все это околофутбольные дела, и кабинеты от этого не закроются...

      0
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