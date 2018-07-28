Нас ждет просто офигенный сезон РПЛ

Вот доказательства.

Семак изменит «Зенит»

В Санкт-Петербурге устали от обычной схемы провала. Приходит иностранный тренер с громким именем, под него закупается состав, весь сезон критикуются судьи, команда не попадает даже в Лигу чемпионов. Так ушел Луческу, а за ним был ужас с Манчини. Теперь все проще. У «Зенита» куча игроков на два равных состава и новый главный тренер, который пока известен только в России. Сергей Семак вывел «Уфу» в еврокубки, а теперь попробует заново встроить в «Зенит» Дзюбу и Шатова. Все точно будет по-другому хотя бы из-за внутренней атмосферы и другого подбора персонала. Сюда уже пригласили бывшего скаута «Ювентуса» и «МЮ» Хавьера Рибалту.

А вот так в «Зените» встречали Спаллетти, у которого Семак начинал работать тренером. Теперь они в равных статусах, а «Интер» и «Зенит» – команды примерно одного уровня. В товарищеском матче они вкатили друг другу по три мяча.

«Локо» и легионеры

«Локомотив» не только сохранил Фарфана, подписал на полноценный контракт Эдера и продал Пейчиновича в Китай. На роль одного из главных иностранцев нашего чемпионата в клуб приехал Гжегож Крыховяк из «ПСЖ». Миллионная аренда с обязательной суммой выкупа за 12 миллионов – спасение карьеры для поляка, который провалил два предыдущих сезона. В России он снова может стать топом, сыграть в Лиге чемпионов, а заодно и вывести «Локомотив» на новый уровень. К нему в пару чуть не взяли Алеиша Видаля из «Барсы», но Семин все опроверг.

По «Локомотиву» пока сложно понять, чего ждать от команды в новом сезоне. Например, «Локо» разгромно слил «Витессу» Слуцкого (0:3) в товарищеском матче на сборах. Хотя сам «Витесс» подходил к игре вообще без побед и с плохой формой игроков.

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Скандальный «Спартак»

Отношение к «Спартаку» только ухудшается. В межсезонье произошел новый накал между московским клубом и «Краснодаром». Все дело в трансфере защитника Жиго, который перешел в «Спартак» из «Гента». «Краснодар» договорился с бельгийцами и предупредил об этом «Спартак», но москвичи все равно вмешались в переговоры и предложили игроку лучшие условия. «Краснодар» нашел новые варианты усиления, но все равно обиделся.

Внутри «Спартака» тоже все странно. Глушаков, с которым у Карреры возникали недопонимания еще в предыдущем сезоне, останется капитаном команды. Так проголосовал коллектив. При этом состав сохранен без глобальных изменений, хотя даже для попадания в Лигу чемпионов «Спартаку» предстоит квалификация.

Повзрослевший Дзюба

До чемпионата мира Артем Дзюба забивал за «Зенит» раз в половину сезона, а потом реанимировался в Туле. Сейчас это будет совершенно другой игрок для клуба из Санкт-Петербурга. На чемпионате мира страна увидела Дзюбу-лидера, который не останавливается от первой неудачи и всегда идет в борьбу. Он благодарил болельщиков, никогда не отказывал в интервью и зверем бился на поле. Совместный жест с Черчесовым в игре с Саудовской Аравией – главное, что нужно знать о характеристике Дзюбы прямо сейчас.

На турнире Дзюба выиграл 41 единоборство, хотя сборная России вылетела уже в четвертьфинале. «Зенит» точно не построит примитивную игру только через силового форварда, но новый Артем обязательно удивит. Например, в отражении пенальти он уже круче Андрея Лунева.

Страдания ЦСКА

ЦСКА терял лидеров почти каждый сезон, но всегда борется за чемпионство. Теперь ситуация в команде в разы хуже. Игнашевич и Березуцкие завершили карьеру, Вернблум и Натхо ушли свободными агентами, Муса вернулся в «Лестер», а Витиньо сдают в Бразилию. На вершине этого стоит продажа Головина за 30 миллионов евро. До лета самый дорогой россиянин в истории вел игру ЦСКА, теперь на его месте остались игроки уровня Гордюшенко и Хосонова.

Армейцев ждут мучения в Лиге чемпионов, интеграция бывших игроков в структуру клуба и куча перемен в игровой организации. Даже сам Гончаренко еще до конца не понимает схему, по которой будет играть новый ЦСКА, а шанс проявить себя получают списанные Чернов и Ефремов.

Головин сделал правильный выбор. «Монако» превратит его в звезду

Лучший твиттер страны

«Енисей» попал в РПЛ, чему мы все очень рады. Вот так клуб отреагировал на старт сезона ФНЛ, который впервые за долгое время начался без красноярской команды.

twit text —ФК«Енисей»(@FCEnisey)17 июля 2018 г.

Удивление от происходящего.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 21 июля 2018 г.

Замаскированное представление Али Гаджибекова.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 20 июля 2018 г.

Не Модрич и не Ракитич, но все равно хорват. Дарко Бодул – игрок «Енисея».

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 19 июля 2018 г.

Бонус. Новые стадионы

«Крылья Советов», «Ростов», «Урал» – три команды РПЛ окончательно переезжают на новые стадионы. Крутая картинка из провинции обеспечена, а посещаемость трибун ожидаемо должна стать больше. Красивых и современных арен в РПЛ все больше.

Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте