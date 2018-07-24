«Локомотив» берет чемпиона Лиги Европы из «ПСЖ». Супертрансфер

Крыховяк рос недалеко от России, выигрывал еврокубки и ссорился с тренерами.

Он вообще не играл в Польше

Крыховяк родился в небольшом городке Грыфице (примерно 17 тысяч человек), а в футбол на взрослом уровне готовился играть в Гдыне ( 90 км по прямой от самого западного города России – Балтийска). Но в польской элите так и не сыграл – юного футболиста подписал «Бордо». Притом футболом Гжегож не слишком увлекался, но на занятиях настоял старший брат Кшиштоф. И правильно сделал.

Второй дом – Франция

Именно так называл эту страну для себя Крыховяк. В самом деле – тут он дебютировал в футболе, встретил невесту, закончил университет, да еще и в суперклубе поиграл. Впрочем, этап карьеры в «ПСЖ» не слишком радует поляка, больше удовольствий приносят воспоминания о том, как он с «Реймсом» прошел путь от третьей французской лиги до элитного дивизиона.

Гол в финале Лиги Европы

Едва ли Крыхо часто задумывался об этом, играя за «Реймс», но мечта исполнилась всего за год – поляк перешел в «Севилью», которая только что выиграла финал Лиги Европы у «Бенфики». Новый сезон – новый финал, причем какой – в родной стране! «Севилья» играла с «Днепром» в Варшаве, команды выдали фееричный первый тайм (2:2), и на гол Калинича своим точным ударом ответил именно Крыховяк. Бакка после перерыва забил решающий гол, и поляк отпраздновал свой первый евротрофей прямо в Польше. «Подписывая контракт с «Севильей», я уже думал об игре в финале в Варшаве», – говорил после игры счастливый футболист. Через год он смог повторить успех в Базеле, где испанцы выиграли у «Ливерпуля».

Ну а дебютный сезон в «Севилье» сложился настолько здорово, что Крыховяк даже попал в команду сезона в Примере.

Что-то пошло не так

Уйдя из «Севильи» в «ПСЖ», Унаи Эмери прихватил Крыховяка с собой – испанцам перепало 27,5 миллиона евро. Казалось, союз будет успешным и там. «Возможность продолжить работу с Унаи Эмери была главным фактором при принятии этого решения», – заявил игрок, но в итоге прогадали оба. У «ПСЖ» при Эмери сначала не клеилось, поляк же сыграл всего 11 матчей. Поучаствовал он и в тех самых трагичных 1:6 от «Барсы» – вышел на несколько минут и увидел, как в ворота парижан влетает шестой мяч.

В сезоне-2017/18 Крыхо уже выступал на правах аренды в «Вест Бромвиче» и там пожаловался: «Я говорил с Эмери, но каждый раз чувствовал, что меня обманывают. Я не понимал, почему так происходит. Мы отлично поработали два года в «Севилье», он хорошо меня знал. Он забрал меня в «ПСЖ», но я так и не заиграл».

Не пожал руку тренера

С возглавлявшим «Вест Бромвич» Аланом Пардью произошел открытый конфликт. Клуб проиграл 1:4 «Лестеру», а Крыховяка заменили – тот не пожал руку тренеру и громко ругался. Через несколько дней поляк извинился, но штрафа не избежал, причем серьезного – Крыховяка разорили аж на 100 тысяч фунтов. Из ссылки в Англию в целом ничего хорошего не вышло – его клуб вылетел, сам футболист ничем особенным не запомнился. Летом еще одно разочарование – симпатичная сборная Польши неожиданно лишилась шансов на выход в плей-офф уже после второго тура, и даже гол Крыховяка Сенегалу ничего не скрасил.

Что в нем хорошо

Да, последние два сезона были не очень, и конфликтов стало многовато, и в уровне Крыхо ощутимо сдал. Никто не удивлялся, когда в «Севилье» он делал по четыре отбора и пять перехватов в среднем за матч, но слишком поразительно видеть средние цифры не более 1,5 по этим показателям в «ПСЖ» и «Вест Бромвиче».

И все-таки оптимизма, глядя на этот трансфер, гораздо больше.

На ЧМ он был лучшим. Польша провалилась, но одним из немногих, кто держал уровень, был как раз Крыховяк. Он забил один из двух голов, все так же цепко играл в середине поля, редко ошибался в передачах и практически не заслужил упреков за все свои 270 минут. В моменте с голом Ньянга, где поляк отдавал передачу назад, накосячили защитник и вратарь. А будь у команды еще три-четыре Крыховяка – вряд ли б состоялась сенсация с Сенегалом и безвольный разгром от Колумбии.

Крыховяк – парень с характером. Одно дело – ругаться с тренером, а другое – отдавать себя на поле без остатка, чем поляк запомнился всем без исключения еще в самом начале карьеры. В «Севилье» его довольно быстро признали одним из лидеров коллектива именно за бойцовские качества. Юрию Семину такой футболист как раз подходит

«Сантехник», «лесоруб» и «полено»

Именно так называли парня на разных этапах карьеры. Причем не вкладывали в эти слова ничего обидного. Наоборот, таким образом отмечали его невероятную выносливость, неуступчивость, способность выжигать все вокруг. Отборы, перехваты, чтение игры, верховые дуэли, движения без мяча – все это у Крыховяка развито на высоком уровне.

Юрий Семин во все времена использовал в центре поля футболистов, способных сыграть в меру жестко, но при этом умно и с пользой для команды – от Маминова до Дуймовича, от Денисова до Тарасова. Учитывая, что в предстоящем сезоне придется играть в Лиге чемпионов, переход Крыховяка – замечательный вариант. А вариант с годовой арендой превращает эту сделку в практически идеальную для «Локомотива».

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