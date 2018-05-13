Я болею за «Локомотив» уже 20 лет. Этот год − счастье

Откровенный рассказ Сергея Беседина о чемпионстве, которое он ждал очень долго.

Я помню тот день, словно это было вчера. Весна 1998-го. Отец с друзьями собираются у нас дома смотреть «Спартак» − «Аякс». Москвичи выигрывают 1:0 и выходят в полуфинал Кубка УЕФА. В то время за «Спартак» топят все: пацаны со двора, одноклассники, друзья отца. И я тоже чуть не становлюсь красно-белым сектантом. Тихонов, Титов и Аленичев настолько шикарны, что уже задумываюсь, как бы мне раздобыть их шарф. Но через два дня от попадания в спартаковскую секту меня спасают Игорь Чугайнов и Виктор Гусев. Первый забивает победный гол в ворота греческого АЕК на второй добавленной минуте и буквально вырывает для «Локомотива» выход в полуфинал Кубка Кубков. А второй так душевно и эмоционально это комментирует, что меня просто разрывает от радости.

В экране старенького телевизора картина, которую невозможно забыть: стадион в экстазе, игроки «Локо» сваливаются в кучу, эмоциональный Юрий Палыч в петушке несется к ним по беговой дорожке. В этот момент я чувствую какую-то душевную энергетику и говорю себе: «Это моя команда, и я хочу болеть только за нее. К черту «Спартак» и всех остальных».

Позднее мой выбор вызывает у многих смех и улыбку. Друзья отца часто рассказывают, что во времена СССР «Локо» был пятым колесом в телеге из московских клубов. Мои приятели говорят, что я псих и нужно срочно одуматься и выбрать «Спартак». Пытаюсь найти единомышленников, но с грустью понимаю: таких людей нет и в своем городе за «Локомотив» тащу я один.

Первый год переживания за «Локо» приносит только разочарования. После фееричной и эмоциональной победы над греками в полуфинале Кубка Кубков мы проигрываем «Штутгарту». Поражение 1:2 после матча на выезде оставляет хорошие шансы на выход в финал, но дома мы уступаем 0:1. Я впервые плачу из-за футбола, когда смотрю, как на экране моего телека радуется тренер «Штутгарта» Йоахим Лев.

Хотя это еще не самое сильное разочарование того года. Летом в финале Кубка России «Локо» проигрывает «Спартаку» с тем же счетом 0:1. Джанашия не попадает в пустые ворота, Соломатин лупит мимо с трех метров, а на 86 минуте, которая еще и совпадает с годом моего рождения, Тихонов стреляет издали и мяч предательским рикошетом от защитника летит в угол. Не спасает даже прыжок Нигматуллина.

Я хочу убежать куда-то далеко-далеко на край света и никого не видеть. Закрываюсь у себя в комнате, лежу лицом в подушку и понимаю, что в этот летний вечер я точно не выйду во двор играть в футбол, потому что меня затравят те самые спартаковские сектанты. Как же хорошо, что нет никаких мобильников и мессенжеров, и до меня никто не доберется. Мне 11 лет, и кажется, что за это самый паршивый день в моей жизни.

− Ты все еще болеешь за этих неудачников? − подкалывают меня потом спартаковские пацаны со двора.

В эти моменты мне вспоминается разговор с отцом:

− Ты же понимаешь, что если выбрал этот клуб, то это на всю жизнь, и ты уже не сможешь поменять свой выбор?

− Да, конечно, − отвечал я.

***

Через пару недель батя привозит из Москвы красно-зеленый шарф «Локомотива», и я самый счастливый человек на свете. Но даже не будь шарфа и этого разговора, у меня и в мыслях никогда не было поменять свои предпочтения. Мне нравился тот семинский «Локо» с Нигматуллиным, творящим чудеса в воротах, с бетонной обороной во главе с Чугайновым, с полузащитой, где Лоськов чередует дальние удары и классные пасы на напористого Джанашию в нападении.

И уже в 1999-м моя любимая команда начинает меня радовать все больше и больше. Мы громим «Маккаби», которому Заза заряжает трешку, и снова видим полуфинал Кубка Кубков. Только теперь там куда более серьезный соперник – итальянский «Лацио», где собраны на тот момент сильнейшие футболисты мира. До сих пор перед глазами заголовок газеты: «Ничья «Локомотива» с «Лацио» необходима всей России». Для того, чтобы в Лиге Чемпионов сыграл второй российский клуб, в таблицу коэффициентов УЕФА нужно добавить одно очко, которое «Локо» и благополучно добывает благодаря голу все того же раззабивавшегося Джанашии.

Удержать победу, к сожалению, не получается. Роберто Манчини начинает голевую атаку, а Ален Бокшич ее красиво заканчивает. Но такая ничья равносильна победе. Тогда я впервые почувствовал гордость за свой любимый клуб. В ответном матче «Локо» снова не проигрывает − 0:0. Я проклинаю чертово правило гола на чужом поле, и хоть финал Кубка Кубков так и остается несбывшейся мечтой, а сам трофей выигрывает нафаршмаченный звездами «Лацио», весна-1999 − одно из самых приятных воспоминаний жизни.

Во втором круге чемпионата России-2000 я наконец-то своими глазами увидел первую победу над «Спартаком». Она получается настолько фантастической, что невозможно передать словами. В первом тайме «Локо» горит 0:2. После двух разгромных поражений по 0:3 в 1999-м, двух проигрышей по 0:2 в 1998-м и 0:1 в Кубке России − получается 0:13 в шести матчах. Джанашия в конце первого тайма отыгрывает один мяч, а когда после перерыва Лоськов сначала делает голевой навес на Чугайнова и потом сам забивает Филимонову, я просто схожу с ума.

В том же 2000-м в финале Кубка России «Локомотив» в овертайме обыгрывает ЦСКА − и вот он, мой первый трофей!

Долгожданное чемпионство приходит спустя 5 лет после того, как я стал болеть за «Локо». Победный гол Лоськова низом в дальний угол я не забуду никогда в жизни.

В тот долгожданный вечер мне было жалко только одного человека – вратаря ЦСКА, который этот мяч и пропустил. Вернувшийся из Серии А Нигматуллин заслуживал этого чемпионства не меньше, чем вся команда, но именно в тот сезон он оказался с другой стороны. За четыре года я настолько к нему привык, что даже невозможно было представить в воротах «Локо» другого человека. Нигма был настолько хорош, что в КВН даже придумали шутку:

− Где самое безопасное место в России?

− Ворота Руслана Нигматуллина.

***

В 2003-м году я уже спокойно ходил по улицам в шарфе «Локо», и у меня впервые появляется компания единомышленников. После первого чемпионства пацаны помладше начинают осознанно болеть за клуб, а «Спартак» к тому времени окончательно убивают, и многие красно-белые тоже переходят в «паровозы».

В Лиге чемпионов в тот год «Локо» творит настоящий фурор и сначала выходит в группу, обыграв по сумме двух матчей донецкий «Шахтер», а затем пробивается в 1/8 финала в соперничестве с «Интером», «Арсеналом» и киевским «Динамо». В матче с «Шахтером» я до сих пор помню звук после победного пушечного удара с пенальти Игнашевича. Сложно поверить, но 17 лет назад он играл в «Локомотиве» и даже приносил ему выход в группу Лиги чемпионов.

Разгром «Интера», победу над «Динамо» и матчи с «Монако» я смотрю уже в кругу большой компании парней и девушек, которые болеют вместе со мной. Невероятно: совсем недавно я переживал все один, а теперь у меня рядом есть столько друзей.

***

В 2004 году мы снова выигрываем чемпионат. К блиставшему в начале нулевых Марату Измайлову добавляется еще один молодой воспитанник Динияр Билялетдинов. Лоськов все также забивает дальние и средние, Хохлов раздает, а штампующий голы Дмитрий Сычев, кажется, и не носил никогда футболку с надписью «Кто мы? Мясо». К тому моменту я заканчиваю школу и выбираю будущей профессией футбольную журналистику.

По посещаемости на домашних «Локомотив» опережает все клубы России, а на следующий год уверенно идет к своему второму чемпионству подряд и третьему в истории. Но в середине чемпионата Юрий Палыч неожиданно уходит главным в сборную, а заменивший его Эштреков за 11 туров до конца чемпионата упускает лидерство, транжирит 11 очков отрыва и вылетает из Лиги Чемпионов от венского «Рапида». Такой удар пережить нелегко.

На следующий год ситуация почти повторилась. Под руководством Славолюба Муслина «Локо» лидирует и не проигрывает 18 матчей, но сербского тренера увольняют. В итоге вместо золота снова только бронза. Через 10 лет, общаясь с Муслиным лично, я спросил его, что же тогда случилось, на что Славо ответил:

− Честно говоря, я сам не знаю до конца, почему так произошло. Это надо спрашивать у руководства. Даже многие нейтральные специалисты считали, что мы – главный претендент на чемпионство.

В 2007 году любимый Юрий Палыч возвращается, но в непонятном качестве президента, в то время как команду тренирует человек с очень двоякой репутацией Анатолий Бышовец. Без трофеев, к счастью, не обходится. Гол скандального шотландца ОʼКоннора приносит «Локо» очередной Кубок России, но очевидно, что в клубе творится что-то не то. Семин снова покидает родной дом и уезжает в Киев. На душе становится тревожно.

В 2008-м я заканчиваю универ и уже по работе еду на матч Лиги чемпионов «Динамо» − «Арсенал». Тогда наконец-то встречаю главного тренера детства, но на мой первый же вопрос о «Локомотиве» он дипломатично переводит тему:

− Ну, мы же в Киеве, давай лучше о «Динамо», об «Арсенале», по существу…

А мне хочется достать свой шарф «Локо» из рюкзака и сфотографироваться − такой возможности я ждал целых десять лет. Но в последний момент я все же отказываюсь. Понимаю, что Палыч в экипировке и куртке «Динамо» с красно-зеленым шарфом − это не та фотография, на которой я хотел бы с ним оказаться. Вместо этого чуть позже я фотографируюсь с Арсеном Венгером, и мне завидуют все фанаты «Арсенала».

Следующая эпоха «Локо» была одним долгим кошмаром: неудачное возвращение Семина, смешной президент, непонятные трансферы с распилами и откатами, тренерские отставки, ужасные результаты и потеря фанатов – «Локомотив» больше умирал, чем жил. Не лучше шли дела и у Палыча: «Габала», «Мордовия», Махачкала – явно не уровень для человека, который трижды добирался до полуфинала еврокубков.

Уже не верилось ни во что. Казалось, Семин так до пенсии и доработает в клубах типа «Анжи» и «Мордовии», а удел «Локомотива» дальше катиться вниз. Даже когда два года назад любимый тренер неожиданно вернулся, сложно было представить, что с таким составом можно конкурировать с богатым «Зенитом» или стабильным ЦСКА.

Но он смог.

***

Свое триумфальное возвращение Палыч начинает с выигрыша традиционного Кубка России и добывает путевку в еврокубки, а вместе с ней − возможность увидеться нам еще раз. В Лиге Европы «Локомотив» попадает на тираспольский «Шериф», и, отъехав всего лишь на 70 километров от дома, я возвращаюсь к тому, что не сделал тогда в Киеве. На этот раз все как полагается: Палыч в фирменном костюме с буквой «Л» на сердце берет шарф, который мне почти 20 лет назад подарил отец, и друг делает долгожданное фото.

Из гостиницы выходит Эдер, и Семин предлагает сфотографироваться с автором победного гола в финале Евро-2016. Через полгода португалец забьет еще один чемпионский гол, но в тот момент нет ни шанса, что этот «Локомотив», не обыгравший «Шериф» на выезде и проигравший ему на своем поле, возьмет золото РПФЛ.

Тогда я уже не верил в чудеса, к которым в детстве меня приучил Палыч. А он взял и сделал все как в сказке: приехал ко мне в страну, пророчески указал, с кем нужно сфотографироваться на память и подарил чемпионство на мой юбилейный год боления за клуб.

Все получилось так, как начиналось тогда в 1998-м. Через победный гол на последних минутах: тогда его забил Чугайнов − сейчас Эдер. Я чувствую, будто мне снова 11 лет.

Большое спасибо вам, Юрий Павлович! Вы действительно настоящий волшебник.

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