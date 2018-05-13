Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Я болею за «Локомотив» уже 20 лет. Этот год − счастье


    5
    Голосов: 8
    13.05.2018 12:50
    Откровенный рассказ Сергея Беседина о чемпионстве, которое он ждал очень долго.

    Я помню тот день, словно это было вчера. Весна 1998-го. Отец с друзьями собираются у нас дома смотреть «Спартак» − «Аякс». Москвичи выигрывают 1:0 и выходят в полуфинал Кубка УЕФА. В то время за «Спартак» топят все: пацаны со двора, одноклассники, друзья отца. И я тоже чуть не становлюсь красно-белым сектантом. Тихонов, Титов и Аленичев настолько шикарны, что уже задумываюсь, как бы мне раздобыть их шарф. Но через два дня от попадания в спартаковскую секту меня спасают Игорь Чугайнов и Виктор Гусев. Первый забивает победный гол в ворота греческого АЕК на второй добавленной минуте и буквально вырывает для «Локомотива» выход в полуфинал Кубка Кубков. А второй так душевно и эмоционально это комментирует, что меня просто разрывает от радости.

    В экране старенького телевизора картина, которую невозможно забыть: стадион в экстазе, игроки «Локо» сваливаются в кучу, эмоциональный Юрий Палыч в петушке несется к ним по беговой дорожке. В этот момент я чувствую какую-то душевную энергетику и говорю себе: «Это моя команда, и я хочу болеть только за нее. К черту «Спартак» и всех остальных».

    Позднее мой выбор вызывает у многих смех и улыбку. Друзья отца часто рассказывают, что во времена СССР «Локо» был пятым колесом в телеге из московских клубов. Мои приятели говорят, что я псих и нужно срочно одуматься и выбрать «Спартак». Пытаюсь найти единомышленников, но с грустью понимаю: таких людей нет и в своем городе за «Локомотив» тащу я один.

    Первый год переживания за «Локо» приносит только разочарования. После фееричной и эмоциональной победы над греками в полуфинале Кубка Кубков мы проигрываем «Штутгарту». Поражение 1:2 после матча на выезде оставляет хорошие шансы на выход в финал, но дома мы уступаем 0:1. Я впервые плачу из-за футбола, когда смотрю, как на экране моего телека радуется тренер «Штутгарта» Йоахим Лев.

    Хотя это еще не самое сильное разочарование того года. Летом в финале Кубка России «Локо» проигрывает «Спартаку» с тем же счетом 0:1. Джанашия не попадает в пустые ворота, Соломатин лупит мимо с трех метров, а на 86 минуте, которая еще и совпадает с годом моего рождения, Тихонов стреляет издали и мяч предательским рикошетом от защитника летит в угол. Не спасает даже прыжок Нигматуллина.

    Я хочу убежать куда-то далеко-далеко на край света и никого не видеть. Закрываюсь у себя в комнате, лежу лицом в подушку и понимаю, что в этот летний вечер я точно не выйду во двор играть в футбол, потому что меня затравят те самые спартаковские сектанты. Как же хорошо, что нет никаких мобильников и мессенжеров, и до меня никто не доберется. Мне 11 лет, и кажется, что за это самый паршивый день в моей жизни.

    − Ты все еще болеешь за этих неудачников? − подкалывают меня потом спартаковские пацаны со двора.

    В эти моменты мне вспоминается разговор с отцом:

    − Ты же понимаешь, что если выбрал этот клуб, то это на всю жизнь, и ты уже не сможешь поменять свой выбор?

    − Да, конечно, − отвечал я.

    ***

    Через пару недель батя привозит из Москвы красно-зеленый шарф «Локомотива», и я самый счастливый человек на свете. Но даже не будь шарфа и этого разговора, у меня и в мыслях никогда не было поменять свои предпочтения. Мне нравился тот семинский «Локо» с Нигматуллиным, творящим чудеса в воротах, с бетонной обороной во главе с Чугайновым, с полузащитой, где Лоськов чередует дальние удары и классные пасы на напористого Джанашию в нападении.

    И уже в 1999-м моя любимая команда начинает меня радовать все больше и больше. Мы громим «Маккаби», которому Заза заряжает трешку, и снова видим полуфинал Кубка Кубков. Только теперь там куда более серьезный соперник – итальянский «Лацио», где собраны на тот момент сильнейшие футболисты мира. До сих пор перед глазами заголовок газеты: «Ничья «Локомотива» с «Лацио» необходима всей России». Для того, чтобы в Лиге Чемпионов сыграл второй российский клуб, в таблицу коэффициентов УЕФА нужно добавить одно очко, которое «Локо» и благополучно добывает благодаря голу все того же раззабивавшегося Джанашии.

    Удержать победу, к сожалению, не получается. Роберто Манчини начинает голевую атаку, а Ален Бокшич ее красиво заканчивает. Но такая ничья равносильна победе. Тогда я впервые почувствовал гордость за свой любимый клуб. В ответном матче «Локо» снова не проигрывает − 0:0. Я проклинаю чертово правило гола на чужом поле, и хоть финал Кубка Кубков так и остается несбывшейся мечтой, а сам трофей выигрывает нафаршмаченный звездами «Лацио», весна-1999 − одно из самых приятных воспоминаний жизни.

    Во втором круге чемпионата России-2000 я наконец-то своими глазами увидел первую победу над «Спартаком». Она получается настолько фантастической, что невозможно передать словами. В первом тайме «Локо» горит 0:2. После двух разгромных поражений по 0:3 в 1999-м, двух проигрышей по 0:2 в 1998-м и 0:1 в Кубке России − получается 0:13 в шести матчах. Джанашия в конце первого тайма отыгрывает один мяч, а когда после перерыва Лоськов сначала делает голевой навес на Чугайнова и потом сам забивает Филимонову, я просто схожу с ума.

    В том же 2000-м в финале Кубка России «Локомотив» в овертайме обыгрывает ЦСКА − и вот он, мой первый трофей!

    Долгожданное чемпионство приходит спустя 5 лет после того, как я стал болеть за «Локо». Победный гол Лоськова низом в дальний угол я не забуду никогда в жизни.

    В тот долгожданный вечер мне было жалко только одного человека – вратаря ЦСКА, который этот мяч и пропустил. Вернувшийся из Серии А Нигматуллин заслуживал этого чемпионства не меньше, чем вся команда, но именно в тот сезон он оказался с другой стороны. За четыре года я настолько к нему привык, что даже невозможно было представить в воротах «Локо» другого человека. Нигма был настолько хорош, что в КВН даже придумали шутку:

    − Где самое безопасное место в России?

    − Ворота Руслана Нигматуллина.

    ***

    В 2003-м году я уже спокойно ходил по улицам в шарфе «Локо», и у меня впервые появляется компания единомышленников. После первого чемпионства пацаны помладше начинают осознанно болеть за клуб, а «Спартак» к тому времени окончательно убивают, и многие красно-белые тоже переходят в «паровозы».

    В Лиге чемпионов в тот год «Локо» творит настоящий фурор и сначала выходит в группу, обыграв по сумме двух матчей донецкий «Шахтер», а затем пробивается в 1/8 финала в соперничестве с «Интером», «Арсеналом» и киевским «Динамо». В матче с «Шахтером» я до сих пор помню звук после победного пушечного удара с пенальти Игнашевича. Сложно поверить, но 17 лет назад он играл в «Локомотиве» и даже приносил ему выход в группу Лиги чемпионов.

    Разгром «Интера», победу над «Динамо» и матчи с «Монако» я смотрю уже в кругу большой компании парней и девушек, которые болеют вместе со мной. Невероятно: совсем недавно я переживал все один, а теперь у меня рядом есть столько друзей.

    ***

    В 2004 году мы снова выигрываем чемпионат. К блиставшему в начале нулевых Марату Измайлову добавляется еще один молодой воспитанник Динияр Билялетдинов. Лоськов все также забивает дальние и средние, Хохлов раздает, а штампующий голы Дмитрий Сычев, кажется, и не носил никогда футболку с надписью «Кто мы? Мясо». К тому моменту я заканчиваю школу и выбираю будущей профессией футбольную журналистику.

    По посещаемости на домашних «Локомотив» опережает все клубы России, а на следующий год уверенно идет к своему второму чемпионству подряд и третьему в истории. Но в середине чемпионата Юрий Палыч неожиданно уходит главным в сборную, а заменивший его Эштреков за 11 туров до конца чемпионата упускает лидерство, транжирит 11 очков отрыва и вылетает из Лиги Чемпионов от венского «Рапида». Такой удар пережить нелегко.

    На следующий год ситуация почти повторилась. Под руководством Славолюба Муслина «Локо» лидирует и не проигрывает 18 матчей, но сербского тренера увольняют. В итоге вместо золота снова только бронза. Через 10 лет, общаясь с Муслиным лично, я спросил его, что же тогда случилось, на что Славо ответил:

    − Честно говоря, я сам не знаю до конца, почему так произошло. Это надо спрашивать у руководства. Даже многие нейтральные специалисты считали, что мы – главный претендент на чемпионство.

    В 2007 году любимый Юрий Палыч возвращается, но в непонятном качестве президента, в то время как команду тренирует человек с очень двоякой репутацией Анатолий Бышовец. Без трофеев, к счастью, не обходится. Гол скандального шотландца ОʼКоннора приносит «Локо» очередной Кубок России, но очевидно, что в клубе творится что-то не то. Семин снова покидает родной дом и уезжает в Киев. На душе становится тревожно.

    В 2008-м я заканчиваю универ и уже по работе еду на матч Лиги чемпионов «Динамо» − «Арсенал». Тогда наконец-то встречаю главного тренера детства, но на мой первый же вопрос о «Локомотиве» он дипломатично переводит тему:

    − Ну, мы же в Киеве, давай лучше о «Динамо», об «Арсенале», по существу…

    А мне хочется достать свой шарф «Локо» из рюкзака и сфотографироваться − такой возможности я ждал целых десять лет. Но в последний момент я все же отказываюсь. Понимаю, что Палыч в экипировке и куртке «Динамо» с красно-зеленым шарфом − это не та фотография, на которой я хотел бы с ним оказаться. Вместо этого чуть позже я фотографируюсь с Арсеном Венгером, и мне завидуют все фанаты «Арсенала».

    Следующая эпоха «Локо» была одним долгим кошмаром: неудачное возвращение Семина, смешной президент, непонятные трансферы с распилами и откатами, тренерские отставки, ужасные результаты и потеря фанатов – «Локомотив» больше умирал, чем жил. Не лучше шли дела и у Палыча: «Габала», «Мордовия», Махачкала – явно не уровень для человека, который трижды добирался до полуфинала еврокубков.

    Уже не верилось ни во что. Казалось, Семин так до пенсии и доработает в клубах типа «Анжи» и «Мордовии», а удел «Локомотива» дальше катиться вниз. Даже когда два года назад любимый тренер неожиданно вернулся, сложно было представить, что с таким составом можно конкурировать с богатым «Зенитом» или стабильным ЦСКА.

    Но он смог.

    ***

    Свое триумфальное возвращение Палыч начинает с выигрыша традиционного Кубка России и добывает путевку в еврокубки, а вместе с ней − возможность увидеться нам еще раз. В Лиге Европы «Локомотив» попадает на тираспольский «Шериф», и, отъехав всего лишь на 70 километров от дома, я возвращаюсь к тому, что не сделал тогда в Киеве. На этот раз все как полагается: Палыч в фирменном костюме с буквой «Л» на сердце берет шарф, который мне почти 20 лет назад подарил отец, и друг делает долгожданное фото.

    Из гостиницы выходит Эдер, и Семин предлагает сфотографироваться с автором победного гола в финале Евро-2016. Через полгода португалец забьет еще один чемпионский гол, но в тот момент нет ни шанса, что этот «Локомотив», не обыгравший «Шериф» на выезде и проигравший ему на своем поле, возьмет золото РПФЛ.

    Тогда я уже не верил в чудеса, к которым в детстве меня приучил Палыч. А он взял и сделал все как в сказке: приехал ко мне в страну, пророчески указал, с кем нужно сфотографироваться на память и подарил чемпионство на мой юбилейный год боления за клуб.

    Все получилось так, как начиналось тогда в 1998-м. Через победный гол на последних минутах: тогда его забил Чугайнов − сейчас Эдер. Я чувствую, будто мне снова 11 лет.

    Большое спасибо вам, Юрий Павлович! Вы действительно настоящий волшебник.

    Как «Локомотив» собирал золотой состав – и за сколько

    «Золотой мяч Эдеру!». Страна реагирует на чемпионство «Локомотива»

    «Локомотив» отпраздновал чемпионство с фанатами! Грандиозные эмоции

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Президент, который сделал «Локомотив» чемпионом. Кто он такой?

    Здорово, что чемпионат России выиграл именно Семин

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +246

      RLoko 16 мая 2018, 08:02

      Видимо у всех болельщиков Локо похожая история. В начале нашего боления, когда все болели за другие московские клубы, а ты несмотря ни на что за Локо. Вот это точно настоящее искреннее переживание. В Локо в 2003, 2004 годах нельзя было не влюбиться с их яркой игрой. До сих пор помню игры с Монако. Кто знает где бы был тогда Локомотив если бы не ошибка судьи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 мая 2018, 15:42

      Дааааааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Rio_ter 13 мая 2018, 14:04

      Сам болею года с 2001.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Елена Роговая 11 мая 2018, 07:52

      Такая же история.У меня муж всегда смотрел футбол по ТВ и меня заинтересовало,что это за наша команда,которая после двух незащитанных голов не рассыпается,а продолжает бороться и выигрывает.Очень рада победе команды в чемпионате этого года,особенно радосто за Юрия Павловича.Чмтаю все о Локомотиве и очень приятно,что все болельщики разных команд, спортивные журналисты очень тепло отзываются о Семине.Он о себе говорит; "Я молодой тренер" и это так.Он спонсировал перевод книги о Гвардиолле на русский

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      serega200700 10 мая 2018, 10:38

      Хоть я и болельщик Спартака, все равно искренне поздравляю Локо с чемпионством. Спартаковцы понимают ваши эмоции и радость столько лет ожидания и вот награда! Семин у Вас великий!!! Здоровья ему.
      В следующем сезоне мы возьмем свое!)
      Удачи в ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 мая 2018, 10:38

      Прекраснейшая статья о Локо....когда я всё это читал у меня мурашки бегали в хаосе по коже)))читая я вспоминал каждый этот момент как-будто он был вчера, сам я начал болеть за Локомотив с 1994 года, после Чемпионата мира, а первый мой просмотренный матч Камерун-Россия в тот момент я просто влюбился в футбол, а получилось всё спонтанно, я просто проснулся в 10 лет, нет вру тогда мне ещё было всего 9))) я просто сел рядом с отцом посмотреть футбол и досмотрел его до конца, какие эмоции я тогда получил можно и не говорить все понимают)))а вот первый матч Локомотива который я посмотрел в том же году и начал болеть именно за этот клуб....с Аланией 1-1 тогда сыграли)и то я смотрел отрывки тогда ещё по федеральному каналу всего 1 матч из тура показывали и я с удовольствием всегда ждал программу "Футбольное обозрение кажись она называлась с Владимиром Перетуриным.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 10 мая 2018, 08:18

      Занятно. Я вот вспомнил как сам приобщился к футболу. Гонял конечно мячик во дворе и даже иногда что то посматривал из футбола. Но вот переломным стал момент, когда смотрел матч Спартака с Ливерпулем 4-2 осенью 1992 года. С тех пор заболел футболом. Нет, я не фан Спартака, по настоящему болею за сборную и переживаю за все наши клубы в еврокубках. Я против гегемоний и за разнообразие. В прошлом году порадовался за Спартак, в этом симпатизировал Локомотиву.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 10 мая 2018, 07:30

      это счастье вам подарил кривоногий Спартак

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > vodomut 10 мая 2018, 12:11

      Вроде бы эти же кривоногие футболисты годом ранее выбили Реал из кубка чемпионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 мая 2018, 20:33

      Когда оконор забил в финале кубка России я только начинал болеть за локо кстатифутболка с его фамилией до сих есть дома по нориальному начал болеть и смотреть матчи как раз в эпоху тети оли сейчас первое чемпионство которое я застал и радость после черной полосы до палыча кучук запомнился и было обидно когда он уходил но видимо все таки все перемены к лучшему локо чемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 18:41

      вроде все от души и искренне написано и как за давнего болельщика команды рад что вы стали чемпионами, единственное не понравилось что во всей статье автор постоянно пытается задеть Спартак, может конечно мне это как спартачу так показалось но тем не менее.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +385

      Боцман52 > OfaZavr 12 мая 2018, 08:17

      Меня тоже покоробило, когда написал про секту. Можно же с большим уважением относится к болельщикам других команд.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11