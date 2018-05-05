Президент, который сделал «Локомотив» чемпионом. Кто он такой?

Почему Геркус не такой пушистый, как зайчик в его инстаграме.

Геркус топил за «Зенит»

Геркус покорил футбол не сразу. В начале века он окончил Петербургский университет экономики и финансов. Обмыв диплом, Илья Леонодович устроился в аудиторскую компанию Ernst&Young (годовой оборот – около 30 миллиардов долларов) и поработал в холдинге «Парнас-АПК». Только в 2008 году Илья Леонидович возник в «Зените», где отвечал сначала за экономику и финансы, а потом за стратегию развития. Параллельно менеджер был советником президента РФПЛ Сергея Прядкина и состоял в структуре «Лиги ТВ». Все это – непубличные должности со сложным названием, поэтому о Геркусе знали немногие.

Когда функционер обратился в президента «Локомотива», болельщики полезли в гугл. Кроме скучной карьерной биографии, там нашелся реальный компромат – фотографии Геркуса на матчах «Зенита». Прямо в сине-бело-голубом шарфе. Реакция очевидна: фанаты «Локо» максимально напряглись и заявили, что Геркус пришел развалить их команду. Илья Леонодович отбился фразой, что на работе нет места личным симпатиям. Штамповая мысль звучала неубедительно. Особенно, когда новый президент поссорился со святым.

twit text — Загнивающий Запад (@gniloywest) 24 июля 2016 г.

Геркус конфликтует с Семиным

Геркус изначально принялся за три направления: спортивные результаты, финансы и имидж клуба. Назначением Юрия Сeмина новый президент сделал сразу два хода: поставил на пост главного тренера опытного специалиста и улучшил карму в глазах южной трибуны.

Палыч не подвел. В сезоне-2017/18 его команда заняла лишь восьмое место в чемпионате, но взяла Кубок России и вернула еврокубки в Черкизово. Сейчас – «Локо» в шаге от золота. При этом лидерство красно-зеленые держат еще с первого круга – такого не было ни разу в истории клуба.

Летом сочилось много информации о том, что Геркус ждет ухудшения результатов. По одной из версий, президент не сработался с тренером, активно продавливал в клуб немецких топ-менеджеров и искал формальный повод для увольнения Семина. Больше огня разжег агент Герман Ткаченко, который тоже вбросил про конфликт между сторонами. Геркус все опроверг. Позднее полезли новые слухи о том, что президент нецензурно оскорбляет сотрудников клуба и часто диктует собственные условия, не учитывая позицию собеседника. В том числе Семина.

После поражения от «Краснодара» Палыч выдал жирный намек: «У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я продолжал дальше». Журналисты сразу подставили на это место Геркуса, но позже в клубе заявили, что тренер имел в виду внешние силы. Что есть правда – узнаем только после сезона.

«Здорово, что чемпионом станет именно Семин»

«Локомотив» пытается уволить Семина»

Геркус не удивляет трансферами

Илья Леонодович ведет очень аккуратную трансферную политику. Все прошлое лето «Локо» не искал звезд, а сохранял лидеров, параллельно разгружая зарплатную ведомость (минус Янбаев и Майкон). Из звонких приобретений: Кверквелия вместо травмированного Чорлуки и бесплатный Фарфан. Тактика «сохранить и приумножить» в этом году работает отлично: Кверквелия хорош в обороне, Фарфан забивает, Фернандеш и Миранчуки вообще рулят игрой – но у болельщиков все равно есть вопросы. Главный – к сыроватой скаутской системе, из-за которой «Локомотив» берет игроков преимущественно через знакомых агентов с бешеными процентами.

Фанатам искренне непонятно, почему Геркус не делает ярких покупок. Даже когда родился вариант с арендой Дзюбы, «Локо» не устроила высокая зарплата игрока. Есть версия, что в клубе нет денег, но реальная причина видится все-таки в другом. Одно из пожеланий Геркуса – улучшение условий на «РЖД-Арене». Для этого там провели косметический ремонт, а уже к концу 2018-го должны утвердить проект по реконструкции стадиона. В первую очередь, изменят обогрев поля и сделают выдвижную крышу. Работы обойдутся в районе полутора миллиардов рублей. Геркус отмечает, что стройку разобьют на три года, и под нее, возможно, возьмут кредит. Нужно экономить.

Плюс другой фактор. Еще осенью, когда Геркус не сильно верил в чемпионские амбиции команды, он заявил, что «Локомотив» не может тягаться по ресурсам с «Зенитом». И это правда. Бюджет на этот сезон у сине-бело-голубых составил почти 11 миллиардов рублей, у «Локо» – 5,4 (третий показатель в лиге). Если учесть, что «Зенит» за счет финансовых возможностей может здорово перебивать предложения конкурентов, сдержанная трансферная политика «Локомотива» выглядит разумно. По крайней мере, так будет до первой крупной продажи.

Геркус заигрывает с фанатами

Для Геркуса стоит принципиальная задача повысить посещаемость команды. Пиар-отдел регулярно делает для этого реальные вещи: прикольные акции, вроде размещения фотографий владельцев абонементов на футболках игроков, возрождения «Локомотива-2» под независимым брендом «Казанка», создания женской команды, реконструкции стадиона.

Коммуникации с аудиторией дают результат – часть фанатов с трибуны «Юг», игнорировавших команду во времена правления Ольги Смородской, вернулись на стадион с новыми перфомансами. Руководство выкупило все гостевые билеты на матч со «Спартаком» и вместо цены в 1000 рублей продавало их за 300.

Еще клуб прокачивает соцсети и придумывает уникальные представления почти под каждый матч. Табло на «РЖД-Арене» оформляется то под советский стиль, то под восьмибитную графику из компьютерной игры. 30 апреля у стадиона поставили большой экран – болельщики смотрели потенциально чемпионский эфир из Краснодара.

В последнем сезоне Ольги Смородской «Локомотив» имел среднюю посещаемость в 11 586 человек, сейчас – 13 606. Большему росту мешает и конкуренция других московских клубов, и цена на билеты. Например, чтобы попасть на топ-матч со «Спартаком», надо было отдать от 1500, если стоять за воротами, и от 2500 рублей, чтобы посидеть на центре. В любом случае клуб установил рекорд по выручке за матч, хотя пришло всего 21 000 болельщиков (при максимальной вместимости 25 000). На той же встрече Геркус запретил перфоманс фанатов «Спартака», чем вызвал недовольство у красно-белых и респект у своих.

Геркус ведет крутой инстаграм

Геркус прокачивает медийный образ «Локомотива». Даже Семин завел личный инстаграм – вероятно, как раз на этой волне. Кстати, у самого Геркуса тоже есть профиль с концепцией: его фотографий там практически нет, а главным героем работает милейший плюшевый заяц, который везде путешествует вместе с хозяином.

text 15 Мар 2018 в 7:13 PDT

text 7 Мар 2018 в 9:40 PST