«Локомотив» пытается уволить Семина. Главный скандал российского футбола, о котором все молчат

Александр Плеханов – о закулисных играх «Локомотива», где против Юрия Семина выступает даже президент клуба.

Что вообще происходит?

«Локомотив» идет в тройке лучших команд чемпионата и напрягает «Зенит» в борьбе за первую строчку. По итогам предыдущего сезона клуб выиграл Кубок России, а теперь выступает в Лиге Европы. В команде прогрессирует молодежь. Братья Миранчуки уже вместе вызываются в сборную России. Управляет всем этим делом Юрий Семин – исторический тренер для «Локомотива». Семина любят болельщики, о нем уважительно отзываются игроки. После побед тренер выдает веселые пресс-конференции, чем полюбился и многим журналистам.

Руководству «Локомотива» Семин в последнее время только мешает. Главный тренер работает в клубе под серьезным давлением. На это намекает даже сложная ситуация на совете директоров клуба по итогам предыдущего сезона. Если не доверяете и такому, то почитайте хотя бы комментарии Геркуса в прессе. При любом удобном случае президент «Локомотива» бьет по Семину в обсуждении самых разных вопросов. Он уже давно подыскал тренеру немецкого сменщика. Сам Семин не сошелся с Геркусом в вопросах трансферной политики и публично наносил ответные тычки вышестоящим людям.

«Локомотиву» распри внутри клуба не мешают побеждать. А чем-то даже помогают.

Как в «Локомотив» пришли немцы?

Есть одна интересная теория. Ее сейчас активно продвигают в медиа-пространстве (канал «Ненобель» в Telegram). Илью Геркуса на пост президента «Локомотива» протолкнули Ротенберги. Они же хотели видеть в клубе Сарсанию и Бердыева. Но те в итоге разбежались по другим клубам, а Геркус взял в команду Семина. Это отодвинуло его от Ротенбергов, но для Геркуса назначение Семина было временным вариантом. Дальше планировалось заменить его на другого человека, который будет мыслить в ключе Штоффельсхауса. Немецкий спортивный директор «Локомотива» сейчас отвечает за большинство игровых вопросов.

У Геркуса всегда был готовый вариант на случай ухода Семина. Он уже встречался с бывшим тренером «Базеля» Хайко Фогелем. Не отрицается и договоренность с работавшим в Германии Виктором Скрипником. В «Локомотиве» прослеживается сильный немецкий след. «Нами рассматривались и некоторые другие кандидатуры. С Фогелем я знаком давно. На меня произвели впечатления его взгляды на футбол», – говорил Геркус. Кстати, Семина поддерживал ближайший советник президента «Локомотива» Лев Гоберман. В начале августа из клуба ушел и он.

Геркус провел встречу с некоторыми болельщиками, которую сильно не афишировали. Позже президент «Локо» оправдывался, что это была обычная сходка, какие должны происходить регулярно. Говорят, там он открыто критиковал и неприятно высказывался в адрес Семина. Но повлиять на болельщиков не удалось. Даже после разговора с президентом фанаты ни разу негативно не били по тренеру. Хоть какие-то союзники у него еще остались.

Борьба на рынке

«Я не имею права говорить про Дзюбу, потому что он – игрок «Зенита». У меня к нему отношение потрясающее. Это замечательный футболист, который должен играть на чемпионате мира. Если не брать фамилию Дзюбы, то приобретение хорошего нападающего было бы замечательным», – говорил Семин после победы над «Уралом». Он в очередной раз показал руководству, что хорошие результаты пора поддержать трансферами.

К этому моменту в «Локомотив» уже взяли Эдера, но Семину его показалось мало. Агент Паулу Барбоза рассказывал, что кандидатуру чемпиона Европы Семин продавил лично. И все-таки тренер посчитал слабым такое усиление состава. На летние трансферы «Локомотив» потратил чуть больше четырех миллионов. Выкупили контракт Кверквелии, подписали в запас рекордсмена из «Ростова» Медведева. Со стороны все выглядит хорошо.

Зато с Семиным не согласовали покупку Рыбуса. На поляка ушла существенная часть общих средств. «Не будем об этом. В команде должна быть ротация. Рыбус нам поможет», – попытался уйти от ответа тренер, когда у него спросили об этой ситуации. Мацей в итоге уже отыграл за «Локомотив» шесть матчей в Премьер-лиге, но пока выглядит не сильно лучше конкурентов по позиции.

Геркус честно признается, что денег у «Локомотива» нет. «Из сотни потенциальных новобранцев лишь несколько человек соответствовали нашим возможностям. Мы не имеем финансов для покупки игроков на скамейку», – рассказывал президент «Локомотива». Возможно, именно по этой причине не удалось договориться с «Зенитом» по аренде Дзюбы. Нападающего такого уровня в бесплатную аренду никто не отпустит. Геркус рассказал журналистам, что «Локомотив» с «Зенитом» не договорился. Еще есть версия, что одни люди в «Зените» ухода Дзюбы хотели, но Сергей Фурсенко отказался отдавать игрока конкурентам.

Публичные высказывания Геркуса

Среди множества слов президента «Локомотива» проскальзывает и похвала в адрес главного тренера, но обычно она стоит рядом с подобными цитатами:

«На совете директоров неоднозначно оценили выступление в сезоне. Возможно, без победы в Кубке России Семин и не остался бы главным тренером «Локомотива».

«Локомотив» должен претендовать на место в пятерке и вводить в состав молодых футболистов. Если Семин будет испытывать сложности, это станет вопросом для обсуждения».

«Клуб всегда открыт для Семина. Но если говорить о нем, как о главном тренере, то результаты будут учтены при принятии решения».

«Главному тренеру предлагались кандидатуры нападающих на усиление состава. Пока не удалось ни одну из них согласовать».

«Наш тренерский штаб – люди откровенные. Их пожелания и отклики иногда мелькали в прессе. Это, по моему мнению, не лучшим образом влияло на ход переговоров с потенциальными новичками».

Кто еще ругает тренера?

Василия Уткина ненавидят болельщики «Локомотива». Их конфронтацию усиливает публичная критика Семина со стороны известного комментатора. Уткин, кстати, тепло общается с Геркусом. «У клуба слабая позиция – главный тренер. У команды нет своего лица. А за это надо спрашивать с тренера. Время Семина давно ушло», – говорил Уткин после поражения «Локомотива» от «Тосно». И это лишь немногое из всех его нападок на Семина.

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) 13 августа 2017 г.

Интересно, что такое жесткое мнение по кандидатуре Семина будто по заказу Уткин приобрел со старта этого сезона. Год назад от него можно было получить такое:

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) 23 октября 2016 г.

Группа поддержки Семина

Игорь Чугайнов: «Если хочешь убрать тренера, то зачем спешить с покупкой нападающего? Семин все равно выкручивается. Он умеет выжимать максимум из состава. Лишь бы ему не мешали».

Мацей Рыбус: «Семин – современный тренер. Это никакой не представитель старой школы. У него есть хороший штат, который находится под тренерским контролем».

Олег Романцев: «Работу Семина в «Локомотиве» считаю героической. Состав у клуба средненький, а ключевые игроки травмированы. У «Локомотива» проблема на проблеме, но команда бьется и выкладывается».

Андрей Червиченко: «Для меня Семин в два раза лучше Карреры по мастерству. Он просто глыба»

Авраам Грант: «Опыт сегодня очень важен. Семин построил «Локомотив». Хорошо, что он сейчас вернулся в команду. Уважаю этого тренера».

Что дальше?

В «Локомотиве» все сложно. Слабые игры с «Тосно» и «Амкаром» делают положение Семина хуже. Зато есть матч со «Спартаком», где тренер переиграл Карреру. «Локомотив» с Семиным стартовал в новом чемпионате так хорошо, как не было ни разу за последние сезоны. Поставленные задачи главный тренер пока выполняет, что не дает реальных поводов для его отставки.

О возможном чемпионстве с подобным скудным выделением ресурсов говорить сложно, но за попадание в Лигу чемпионов клуб может побороться. Семин нужен «Локомотиву» для хорошей репутации и внимания. Геркус необходим для продолжения качественных изменений. Если в команде пропадут закулисные игры, то она снова может стать успешной. Когда же все так скандально, «Локомотив» рискует повалиться в любой момент.

«Я буду круче Дзюбы!». За «Локомотив» теперь играет чемпион Европы

В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, championat.com, sportfm.ru.