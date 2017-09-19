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  • «Локомотив» пытается уволить Семина. Главный скандал российского футбола, о котором все молчат

«Локомотив» пытается уволить Семина. Главный скандал российского футбола, о котором все молчат

Что вообще происходит?

«Локомотив» идет в тройке лучших команд чемпионата и напрягает «Зенит» в борьбе за первую строчку. По итогам предыдущего сезона клуб выиграл Кубок России, а теперь выступает в Лиге Европы. В команде прогрессирует молодежь. Братья Миранчуки уже вместе вызываются в сборную России. Управляет всем этим делом Юрий Семин – исторический тренер для «Локомотива». Семина любят болельщики, о нем уважительно отзываются игроки. После побед тренер выдает веселые пресс-конференции, чем полюбился и многим журналистам.

Руководству «Локомотива» Семин в последнее время только мешает. Главный тренер работает в клубе под серьезным давлением. На это намекает даже сложная ситуация на совете директоров клуба по итогам предыдущего сезона. Если не доверяете и такому, то почитайте хотя бы комментарии Геркуса в прессе. При любом удобном случае президент «Локомотива» бьет по Семину в обсуждении самых разных вопросов. Он уже давно подыскал тренеру немецкого сменщика. Сам Семин не сошелся с Геркусом в вопросах трансферной политики и публично наносил ответные тычки вышестоящим людям.

«Локомотиву» распри внутри клуба не мешают побеждать. А чем-то даже помогают.

Как в «Локомотив» пришли немцы?

Есть одна интересная теория. Ее сейчас активно продвигают в медиа-пространстве (канал «Ненобель» в Telegram). Илью Геркуса на пост президента «Локомотива» протолкнули Ротенберги. Они же хотели видеть в клубе Сарсанию и Бердыева. Но те в итоге разбежались по другим клубам, а Геркус взял в команду Семина. Это отодвинуло его от Ротенбергов, но для Геркуса назначение Семина было временным вариантом. Дальше планировалось заменить его на другого человека, который будет мыслить в ключе Штоффельсхауса. Немецкий спортивный директор «Локомотива» сейчас отвечает за большинство игровых вопросов.

У Геркуса всегда был готовый вариант на случай ухода Семина. Он уже встречался с бывшим тренером «Базеля» Хайко Фогелем. Не отрицается и договоренность с работавшим в Германии Виктором Скрипником. В «Локомотиве» прослеживается сильный немецкий след. «Нами рассматривались и некоторые другие кандидатуры. С Фогелем я знаком давно. На меня произвели впечатления его взгляды на футбол», – говорил Геркус. Кстати, Семина поддерживал ближайший советник президента «Локомотива» Лев Гоберман. В начале августа из клуба ушел и он.

Геркус провел встречу с некоторыми болельщиками, которую сильно не афишировали. Позже президент «Локо» оправдывался, что это была обычная сходка, какие должны происходить регулярно. Говорят, там он открыто критиковал и неприятно высказывался в адрес Семина. Но повлиять на болельщиков не удалось. Даже после разговора с президентом фанаты ни разу негативно не били по тренеру. Хоть какие-то союзники у него еще остались.

Борьба на рынке

«Я не имею права говорить про Дзюбу, потому что он – игрок «Зенита». У меня к нему отношение потрясающее. Это замечательный футболист, который должен играть на чемпионате мира. Если не брать фамилию Дзюбы, то приобретение хорошего нападающего было бы замечательным», – говорил Семин после победы над «Уралом». Он в очередной раз показал руководству, что хорошие результаты пора поддержать трансферами.

К этому моменту в «Локомотив» уже взяли Эдера, но Семину его показалось мало. Агент Паулу Барбоза рассказывал, что кандидатуру чемпиона Европы Семин продавил лично. И все-таки тренер посчитал слабым такое усиление состава. На летние трансферы «Локомотив» потратил чуть больше четырех миллионов. Выкупили контракт Кверквелии, подписали в запас рекордсмена из «Ростова» Медведева. Со стороны все выглядит хорошо.

Зато с Семиным не согласовали покупку Рыбуса. На поляка ушла существенная часть общих средств. «Не будем об этом. В команде должна быть ротация. Рыбус нам поможет», – попытался уйти от ответа тренер, когда у него спросили об этой ситуации. Мацей в итоге уже отыграл за «Локомотив» шесть матчей в Премьер-лиге, но пока выглядит не сильно лучше конкурентов по позиции.

Геркус честно признается, что денег у «Локомотива» нет. «Из сотни потенциальных новобранцев лишь несколько человек соответствовали нашим возможностям. Мы не имеем финансов для покупки игроков на скамейку», – рассказывал президент «Локомотива». Возможно, именно по этой причине не удалось договориться с «Зенитом» по аренде Дзюбы. Нападающего такого уровня в бесплатную аренду никто не отпустит. Геркус рассказал журналистам, что «Локомотив» с «Зенитом» не договорился. Еще есть версия, что одни люди в «Зените» ухода Дзюбы хотели, но Сергей Фурсенко отказался отдавать игрока конкурентам.

Публичные высказывания Геркуса

Среди множества слов президента «Локомотива» проскальзывает и похвала в адрес главного тренера, но обычно она стоит рядом с подобными цитатами:

«На совете директоров неоднозначно оценили выступление в сезоне. Возможно, без победы в Кубке России Семин и не остался бы главным тренером «Локомотива».

«Локомотив» должен претендовать на место в пятерке и вводить в состав молодых футболистов. Если Семин будет испытывать сложности, это станет вопросом для обсуждения».

«Клуб всегда открыт для Семина. Но если говорить о нем, как о главном тренере, то результаты будут учтены при принятии решения».

«Главному тренеру предлагались кандидатуры нападающих на усиление состава. Пока не удалось ни одну из них согласовать».

«Наш тренерский штаб – люди откровенные. Их пожелания и отклики иногда мелькали в прессе. Это, по моему мнению, не лучшим образом влияло на ход переговоров с потенциальными новичками».

Кто еще ругает тренера?

Василия Уткина ненавидят болельщики «Локомотива». Их конфронтацию усиливает публичная критика Семина со стороны известного комментатора. Уткин, кстати, тепло общается с Геркусом. «У клуба слабая позиция – главный тренер. У команды нет своего лица. А за это надо спрашивать с тренера. Время Семина давно ушло», – говорил Уткин после поражения «Локомотива» от «Тосно». И это лишь немногое из всех его нападок на Семина.

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Интересно, что такое жесткое мнение по кандидатуре Семина будто по заказу Уткин приобрел со старта этого сезона. Год назад от него можно было получить такое:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Группа поддержки Семина

Игорь Чугайнов: «Если хочешь убрать тренера, то зачем спешить с покупкой нападающего? Семин все равно выкручивается. Он умеет выжимать максимум из состава. Лишь бы ему не мешали».

Мацей Рыбус: «Семин – современный тренер. Это никакой не представитель старой школы. У него есть хороший штат, который находится под тренерским контролем».

Олег Романцев: «Работу Семина в «Локомотиве» считаю героической. Состав у клуба средненький, а ключевые игроки травмированы. У «Локомотива» проблема на проблеме, но команда бьется и выкладывается».

Андрей Червиченко: «Для меня Семин в два раза лучше Карреры по мастерству. Он просто глыба»

Авраам Грант: «Опыт сегодня очень важен. Семин построил «Локомотив». Хорошо, что он сейчас вернулся в команду. Уважаю этого тренера».

Что дальше?

В «Локомотиве» все сложно. Слабые игры с «Тосно» и «Амкаром» делают положение Семина хуже. Зато есть матч со «Спартаком», где тренер переиграл Карреру. «Локомотив» с Семиным стартовал в новом чемпионате так хорошо, как не было ни разу за последние сезоны. Поставленные задачи главный тренер пока выполняет, что не дает реальных поводов для его отставки.

О возможном чемпионстве с подобным скудным выделением ресурсов говорить сложно, но за попадание в Лигу чемпионов клуб может побороться. Семин нужен «Локомотиву» для хорошей репутации и внимания. Геркус необходим для продолжения качественных изменений. Если в команде пропадут закулисные игры, то она снова может стать успешной. Когда же все так скандально, «Локомотив» рискует повалиться в любой момент.

«Я буду круче Дзюбы!». За «Локомотив» теперь играет чемпион Европы

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В материале использованы цитаты с порталов sport-express.ru, championat.com, sportfm.ru.

Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (53)
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sochi-2013
1505797154
Ни один иностранный тренер с таким составом не добьется похожего результата. Ни один из тех, кто пойдет в наш чемпионат.
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Fan Loko mik
1505801502
Руки прочь от Палыча!!!!! Если его уволят перестану болеть за ЛОКО!!! Однозначно Сёмин лучший тренер для железнодорожников и он это уже давно всем доказал!
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piligrim1986
1505802348
вообще бред, хватит Палыча трогать, дэбилы
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ufos73
1505808739
С таким подбором игроков Локо еще высоко забрапся! Для такого состава Семин хорошая кандидатура,
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tilvan
1505809900
как же надоели эти скандалы и склоки в клубах кто-то кого-то постоянно обвиняет, подсиживает у команды есть результат, дайте человеку спокойно работать но нет, будем ставить палки в колеса собственному клубу
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ljrljr0505
1505814026
СЕМИН для ЛОКО- это то же самое, что Старостины для Спартака или Бесков. А смородские и геркусы приходят и уходят. Кроме денег они не думают ни о чем. Поэтому им Семин мешает. С такой трансферной политикой и таким составом быть в тройке лидеров не каждый тренер сможет... А у Семина получается, несмотря на палки в колеса от "своих"
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chempion_cska
1505823293
Юрий Палыч держитесь, подавляющее большинство болельщиков РФПЛ за ВАС! Здоровья и удачи!
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Черкизовский Кот
1505834831
Уберите свои грязные ручёнки от Палыча! Я с 2001-го года за Локо, и Сёмин всегда будет для меня тренером номер один!!!
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Валерий2705
1505846666
Фогель? Да что в нем такого особенного? Ну выиграл несколько раз чемпионат Швейцарии, при том что Базель ему достался чемпионский после ухода Торстена Финка. У Базеля априори сильнейший состав в швейцарской лиге и самый большой бюджет. Ну да, выстрелили один раз в группе ЛЧ, но это не Бог весть что. А в Локо совсем другое дело, бюджет и состав не входящие даже в топ тройку чемпионата. Да и не слишком тянут у нас"перспективные" тренеры, Виллаш Боаш и Мурат Якин тому в пример. Кстати Якин с того же Базеля, и так же штамповал там чемпионства. А Палыч это Палыч. С паровозом он и чемпионат выигрывал и в Лч не раз играл, и из группы там выходил, а в 2004 вообще лишь по стечению обстоятельств и ошибке судьи не вынес в 1/16 Монако, финалиста ЛЧ того года с Адебайором, Жюли и Эвра в составе. А про то что пора отдохнуть, стар и т.д., бред полный, да вы посмотрите на него на пресс конференциях, как шутит, как ведет себя, посмотрите на место Локомотива в таблице, при их проблемах. Наверняка еще и из группы ЛЕ выползут. В общем в двух вещах я уверен железно: 1-е, смени сейчас Палыча на условного Фогеля, Черчесова, Локобол через несколько туров свалится в середину, в лучшем случае. 2-е, несмотря на то, что я болельщик Зенита, я считаю, что дай Палычу 3-4 качественных усиления, условных Паредеса, Кокорина или Смолова, Кранневиттера, и Локомотив бы навязал реальную борьбу за чемпионство, а то и выиграл бы. Так что на месте презединта, с их финансовыми, и не только, проблемами, молился бы на Семина!
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pacific19
1505893337
Почитал высказывания Уткина. Что сказать. Он типичный представитель древнейшей профессии на Земле. И это не журналистика. Стыдно Вася.........
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