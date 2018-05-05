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    «Локомотив» отпраздновал чемпионство с фанатами! Грандиозные эмоции


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    Голосов: 9
    05.05.2018 21:30
    Баринов, болельщики, шампанское и много огня.

    Наша хроника игры с «Зенитом» – неполная версия того, что творилось этим вечером в Черкизово. Победа «Локомотива» в чемпионате России – грандиозный праздник для команды и ее болельщиков. После финального свистка здесь начался настоящий хаос. Команда бегала по полю и позировала для чемпионских фотографий. Тут важнее всего две истории. Во-первых, Дмитрий Баринов как-то не сочетался с остальными футболистами «Локо». Он подбегал к фанатскому активу и о чем-то с ним разговаривал.

    Баринову с трибун скинули кофту. Он натянул ее на себя и сфотографировался, чем вызвал восторг нескольких мужчин. Потом Дмитрий долго не мог понять, что от него хотят дальше. Полицейский попытался что-то подсказать Баринову, но тот в итоге кинул кофту обратно и с немного недоумевающим видом отправился к остальной команде. Миранчуки в этот момент носились по полю, а Юрий Семин о чем-то разговаривал с остальными приближенными. Для командной фотографии Палыча пришлось призывать отдельно. Трибуны затянули кричалку в честь него – лишь тогда Семин поторопился к остальной команде.

    У самого стадиона «Локомотив» есть две точки активности – сцена и паровоз. Болельщикам пообещали, что команда выйдет на площадь с чемпионским кубком, чтобы отпраздновать завоевание трофея вместе с фанатами. Ожидание должно было длиться 15 минут, но команда задержалась в раздевалке с шампанским примерно на час. На улице осталась треть аудитории стадиона, которая пыталась разными способами скоротать время. И просто праздновала!

    «Российские железные дороооги», – затянул один из мужчин спортивного вида с банкой пива в руках. Через секунду он же заорал собственные мысли про Юрия Семина и начал прыгать перед своими друзьями. Пиво едва не оказалось на их головах, а проходившая мимо женщина с ребенком поспешила отойти подальше. В этот же момент рядом слетел с места парень лет 20-ти. Он подбежал к молодой паре и начал со всеми обниматься. Девушка удивленно смотрела, как ребята прыгают и в истерике орут, что «Локомотив» стал чемпионом.

    Команду ждали у сцены, где работали двое ведущих. Там собралась основная толпа, которую пытались взбодрить «волнами», кричалками и танцами под музыку. На большом экране в этот момент показывали голы «Локомотива» в чемпионском сезоне, но люди все равно скучали. Лишь кричалки про любимого болельщиками «Локо» Юрия Палыча бодрили собравшихся на какой-то движ.

    Между сценой и паровозом проходила своеобразная фанатская дорога. Там либо останавливались те, кто все-таки хотел дождаться команду, либо проходили обычные болельщики. Парень в креативных очках устроил танцы на камеру перед своей девушкой, а потом очень досадовал, что она закончила его снимать. Напротив него с важным видом пил кофе мальчик лет десяти. «Когда уже эти игроки выйдут? Домой хочу», – с нервозом говорила женщина своему мужу, который уговаривал ее остаться еще ненадолго.

    У паровоза все было веселее. «Мы их порвали!» – синхронно орали и прыгали трое мужчин. Еще несколько человек начали забираться на сам паровоз. Туда пришлось встать стюарду, чтобы раньше времени его не заняла целая толпа. Со сцены под шумок уже ушли ведущие, а всех развлекала музыка. Активисты устроили у паровоза целое танцевальное шоу. Люди по очереди выходили в круг и исполняли разные движения.

    Команда появилась из-за паровоза. Там же оказался и клубный автобус. Для тех, кто ждал игроков у сцены, это оказалось неожиданно. Те, кто был в первых рядах там, вообще не увидели вышедших с кубком игроков. Зато фанаты, оказавшиеся ближе всех к футболистам, получили от них эмоциональную порцию шампанского. Семину показывали футболки «С возвращением домой». В честь него и Эдера устраивали персональную перекличку. Фанаты забрались на паровоз, откуда перекрикивались с основной толпой. Там же был и огонь.

    Когда автобус с игроками уехал, несколько человек устроили открытие шампанского.

    В этот же момент над стадионом гремел самый громкий за весь сезон салют.

    На дорогах гудели машины, а вышедшие с территории фанаты настраивали всех прохожих на праздник. «Надо, чтобы сегодня вся Москва гудела», – с таким призывом обратился к своим попутчикам один из парней. И зарядил уже привычные для вечера слова «Мы – чемпионы!»

    С такими эмоциями праздновал «Локомотив»:

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, Александр Плеханов
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 мая 2018, 06:03

      Лучше бы автор написал о том позорном спектакле, который устроили вчера ЦСКА с Арсеналом

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 6 мая 2018, 21:55

      Семина с победой,хороший мужик,но нервишки надо беречь,ведь и внуки да и правнуки скоро будут!Всего Вам самого наилучшего Палычь!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 мая 2018, 19:20

      Так радостно...
      Больше всего тронула фотка братьев с мамой))

      1
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      Рейтинг: -7

      5Алекс5 6 мая 2018, 10:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Лиге чемпионов пролетят как фанера над Парижем (не останавливаясь )

      -6
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      Рейтинг: +585

      tilvan > 5Алекс5 6 мая 2018, 13:59

      Не пролетят, если будут играть хотя бы так же, как в этом сезоне в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 6 мая 2018, 05:00

      Локомотив уникальная команда, своих болельщиков не очень много, но и врагов почти нет. С победой поздравляют почти все адекватные фаны других клубов.
      Сам чуть не прослезился в радости за Шпалыча. 70 лет мужику, а он вопреки всем привел команду к чемпионству. Лучшим быть никогда не поздно!

      12
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 мая 2018, 00:30

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 6 мая 2018, 00:24

      Локо - молодцы, заслужили !!!

      0
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 5 мая 2018, 22:32

      С ПОБЕДОЙ ! ЛОКОМОТИВ !!!!! МОЛОДЦЫ !

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 мая 2018, 22:13

      молодцы!! все по делу... заслужили

      1
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      Рейтинг: +821

      diktatop 5 мая 2018, 21:50

      Локо с победой!!! рад что именно вы нас обогнали!!! Уважение Палычу огромное!!!! С ЧЕМПИОНСТВОМ!!!
      P.S. Гори, гуляй Москва)))

      8
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