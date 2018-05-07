Как «Локомотив» собирал золотой состав – и за сколько

Сумма – смешная.

Трансферы железнодорожников – верх скромности. «Локо» наскребал состав по всему миру: из собственных воспитанников, свободных агентов и завтрашних пенсионеров. Закладываться на золото с такой экономией не смешно только в специальной больнице. Но Палыч и есть псих. Он мыслит футболом, а не миллионами евро.

Ниже – еще одно доказательство абсолютной гениальности Семина:

Эта сборка обошлась красно-зеленым дешевле, чем Софьян Ханни «Спартаку» (7 миллионов евро).

Еще факты о золотом составе «Локомотива»:

В РФПЛ-2017/18 Семин использовал 22 футболиста.

Больше всех сыграл Алексей Миранчук (2597 минут). Меньше остальных – Борис Ротенберг (24 минуты).

Соломон Кверквелия – самый используемый легионер «Локо» (2520 минут).

У Бориса Ротенберга точнейшие передачи в команде (91,7%).

Но из тех, кто провел на поле больше получаса, самый аккуратный распасовщик «Локо» – Игорь Денисов (86,8%).

Единственную красную в чемпионате получил тоже Игорь Денисов.

Ману Фернандеш бил по воротам чаще остальных железнодорожников (2,4 удара за матч).

Джефферсон Фарфан – лучший в команде по результативным действиям (10+4).

Статистика за 29 туров.