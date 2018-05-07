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    Как «Локомотив» собирал золотой состав – и за сколько


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    Голосов: 21
    07.05.2018 10:32
    Сумма – смешная.

    Трансферы железнодорожников – верх скромности. «Локо» наскребал состав по всему миру: из собственных воспитанников, свободных агентов и завтрашних пенсионеров. Закладываться на золото с такой экономией не смешно только в специальной больнице. Но Палыч и есть псих. Он мыслит футболом, а не миллионами евро.

    Ниже – еще одно доказательство абсолютной гениальности Семина:

    Инфографика

    Эта сборка обошлась красно-зеленым дешевле, чем Софьян Ханни «Спартаку» (7 миллионов евро).

    Еще факты о золотом составе «Локомотива»:

    • В РФПЛ-2017/18 Семин использовал 22 футболиста.
    • Больше всех сыграл Алексей Миранчук (2597 минут). Меньше остальных – Борис Ротенберг (24 минуты).
    • Соломон Кверквелия – самый используемый легионер «Локо» (2520 минут).
    • У Бориса Ротенберга точнейшие передачи в команде (91,7%).
    • Но из тех, кто провел на поле больше получаса, самый аккуратный распасовщик «Локо» – Игорь Денисов (86,8%).
    • Единственную красную в чемпионате получил тоже Игорь Денисов.
    • Ману Фернандеш бил по воротам чаще остальных железнодорожников (2,4 удара за матч).
    • Джефферсон Фарфан – лучший в команде по результативным действиям (10+4).

    Статистика за 29 туров.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 21
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 9 мая 2018, 12:37

      поэтому Палыча и не любят толстосумы, не дает на трансферах пилить бабос))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 8 мая 2018, 22:27

      а теперь сравните траты зенита и локо и посмотрите кто классный тренер а кто распиаренное ничто

      6
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    • ...
      Рейтинг: +125

      КВ 30 8 мая 2018, 07:55

      5,4 миллиарда рублей бюджет, смешная сумма!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      -lol- > КВ 30 8 мая 2018, 18:01

      Чем нули считаем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      FerzLoko 8 мая 2018, 07:48

      я никогда не устану повторять..))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan > FerzLoko 11 мая 2018, 20:20

      ****' Спартак, ****' Спартак)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 8 мая 2018, 06:48

      И со скромными тратами можно показывать результаты :) Спасибо Локомотиву за открытие Миранчуков !!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +69

      alexandr347488 7 мая 2018, 16:36

      А где Эдер, Чорлука?

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 мая 2018, 16:24

      рубин прошлый сезон при их тратах и составе минимум 3 место занимать должны про нынешний зенит молчу )) а вообще тете оле показать надо было эту новость повторюсь она оправдывала покупку хенти за 5 млн тем что нельзя напа в Европе за 1 мультик купить

      1
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      Рейтинг: +264

      McDuff 7 мая 2018, 16:21

      зениту на заметку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 7 мая 2018, 15:13

      Самый лучший коллектив!

      8
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      Рейтинг: -90

      Raider26 > srg38 7 мая 2018, 15:57

      это наш ЛОКОМОТИВ

      8
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 7 мая 2018, 13:50

      Красавчики! Вот что значит футбол! Вот что значит эффект синергии - команда из игроков нечто большее, чем просто набор игроков, и это 100% заслуга тренера. Зенит хотел просто купить игроков, думая, что они сами заиграют только из-за того, что их тренирует именитый тренер. А в Локо вложена душа и сердце, и это чувствуется! Всех с долгожданной развязкой нынешнего чемпионата - одного из наиболее интересных за последние годы! Сейчас больше интрига кто вылетит в ФНЛ, так там борьба до сих пор нешуточная

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