Как «Локомотив» собирал золотой состав – и за сколько

Трансферы железнодорожников – верх скромности. «Локо» наскребал состав по всему миру: из собственных воспитанников, свободных агентов и завтрашних пенсионеров. Закладываться на золото с такой экономией не смешно только в специальной больнице. Но Палыч и есть псих. Он мыслит футболом, а не миллионами евро.
Ниже – еще одно доказательство абсолютной гениальности Семина:
Эта сборка обошлась красно-зеленым дешевле, чем Софьян Ханни «Спартаку» (7 миллионов евро).
Еще факты о золотом составе «Локомотива»:
- В РФПЛ-2017/18 Семин использовал 22 футболиста.
- Больше всех сыграл Алексей Миранчук (2597 минут). Меньше остальных – Борис Ротенберг (24 минуты).
- Соломон Кверквелия – самый используемый легионер «Локо» (2520 минут).
- У Бориса Ротенберга точнейшие передачи в команде (91,7%).
- Но из тех, кто провел на поле больше получаса, самый аккуратный распасовщик «Локо» – Игорь Денисов (86,8%).
- Единственную красную в чемпионате получил тоже Игорь Денисов.
- Ману Фернандеш бил по воротам чаще остальных железнодорожников (2,4 удара за матч).
- Джефферсон Фарфан – лучший в команде по результативным действиям (10+4).
Статистика за 29 туров.