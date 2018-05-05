Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Здорово, что чемпионат России выиграл именно Семин


    3.5
    Голосов: 16
    05.05.2018 18:00
    Юрия Палыча сейчас все любят. Это правильно.

    На старте − капля освежающей википедии. В 2012 году, слив чемпионат Украины «Шахтеру», Семин во второй раз ушел из «Динамо» Киев и осел где-то среди плотных запасов Азербайджана. Любой фанат понимает: такой восточный трип − верный знак скорой пенсии. Тем более потом были гастрольные заезды в Саранск и Махачкалу. Для замыкания истории оставалось плюхнуться в кресло какого-нибудь советника или почетного директора.

    Но в августе 2016-го Семин неожиданно вернулся в «Локомотив». Тогда этот ход выглядел гипербледно. Реально казалось, что новое руководство вытравливает ненависть трибун к Смородской максимально дешевым трюком − через символы безусловного респекта. Ну правда: какой еще Семин в 2016 году − семидесятилетний после лихого «Анжи» сразу на ржавый «Локо». В тот момент он по всем уликам должен был просто закончить.

    Но не закончил. Сегодня он носит яркие пиджаки, держит атаку собственного президента и конкурирует с тренерами, которые часто богаче, образованнее и харизматичнее него. Да, интеграция в движ по законам современности идет не так гладко. Тактику этого «Локо» вряд ли срисует Гвардиола, от свежего профиля в инстаграме веет кустарным SMM из учебника, а Фарфан радостно признается, что тренер путает его имя с Форланом. В сумме из всех этих царапин поверх триумфа все равно напыляется тонкий слой иронии над попытками выжить в мире другого поколения. Особенно от всех тех, чьи любимые клубы Семин внезапно объехал по баллам.

    Обернитесь на титанов 90-х и 2000-х. Все они либо пропали, либо нашли другое занятие. Газзаев ушел в депутаты и теперь произносит вот такие цитаты. Романцев вроде бы рыбачит. Ярцев вообще непонятно где.

    А Семин по-прежнему тут. Зачем-то борется и живет в формате еженедельных адреналиновых бурь от матчей с холодами и непредсказуемыми судьями. Хотя наверняка тоже мог бы нырнуть в политику, купить удочку или просто раствориться в тиши.

    Успех «Локо» ни в коем случае нельзя переоценивать − весной команда затормозила, а до титула добралась с заметным усилием. Если что, в истории лиги этот победитель точно будет не самым могучим, а его босс − не самым уверенным. Но у нашей буйной и любимой РФПЛ еще неоднократно случатся тренеры-чемпионы, которые задавят новаторской методикой или прикатят из далекой родины европейские секреты в обмен на калорийную зарплату. А этот год пусть заберет Семин.

    В эпоху, когда люди вспыхивают и пропадают со скоростью взрыва, когда глыбы прошлого на фоне требований нового дня все чаще становятся нелепыми гипсовыми бюстами и тонут в собственном образе, когда сохранять постоянство − работы, сил, знакомых лиц вокруг − почти нереально, очень важно держать перед глазами хотя бы какой-то противовес этому безумию. То, что тренер в 70 лет выстреливает в лидеры родной клуб, над которым до этого устало хихикали, − это невероятно крутая история и важный посыл всем нам: старость не в возрасте, но в потери мотивации и отказе чувствовать реальность вокруг.

    У Семина эта старость пока не наступила. Возможно, наступит уже осенью, когда выжатый ради золота клуб зачахнет на лигочемпионской тусовке. А пока он − молодец. Всем бы нам столько энергии в такие годы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив», РФПЛ
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 16
    Рекомендуем
    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1177

      The_Enot 6 мая 2018, 17:34

      Когда комментарии лучше статьи.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > The_Enot 7 мая 2018, 05:58

      ДА, не дочитал это гонево))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 6 мая 2018, 08:27

      ....сказать по правде, болел больше за семина, чем за локомотив! правда в том, что не все решают деньги...но нам упорно хотят это навязать!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 6 мая 2018, 08:06

      С победой ЛОКО

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 6 мая 2018, 08:05

      это Спартак всё проиграл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 6 мая 2018, 07:52

      Шпалыч вообще любовь детства, бесконечно рад за него

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 6 мая 2018, 07:17

      !!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 6 мая 2018, 01:12

      Конечно здорово !!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 6 мая 2018, 00:18

      С победой Локомотив, а Ю.П.Семину здоровья и успехов в ЛЧ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 5 мая 2018, 22:38

      А палыч подбухивает что ли? Видел интервью его, речь прям как у алкаша. Не в обиду болельщикам спрашиваю, просто интереса ради.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Dimka_Foxy 5 мая 2018, 22:48

      А ты знаешь хоть одного человека, который" неподбухивает?" Это понятие весьма растяжимое...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      romvad > Dimka_Foxy 6 мая 2018, 02:12

      Когда-то бухал по-чёрному. Сейчас - не думаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 5 мая 2018, 22:30

      А не замахнуться ли Локомотиву на победу и в ЛЧ?!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11