Здорово, что чемпионат России выиграл именно Семин

Юрия Палыча сейчас все любят. Это правильно.

На старте − капля освежающей википедии. В 2012 году, слив чемпионат Украины «Шахтеру», Семин во второй раз ушел из «Динамо» Киев и осел где-то среди плотных запасов Азербайджана. Любой фанат понимает: такой восточный трип − верный знак скорой пенсии. Тем более потом были гастрольные заезды в Саранск и Махачкалу. Для замыкания истории оставалось плюхнуться в кресло какого-нибудь советника или почетного директора.

Но в августе 2016-го Семин неожиданно вернулся в «Локомотив». Тогда этот ход выглядел гипербледно. Реально казалось, что новое руководство вытравливает ненависть трибун к Смородской максимально дешевым трюком − через символы безусловного респекта. Ну правда: какой еще Семин в 2016 году − семидесятилетний после лихого «Анжи» сразу на ржавый «Локо». В тот момент он по всем уликам должен был просто закончить.

Но не закончил. Сегодня он носит яркие пиджаки, держит атаку собственного президента и конкурирует с тренерами, которые часто богаче, образованнее и харизматичнее него. Да, интеграция в движ по законам современности идет не так гладко. Тактику этого «Локо» вряд ли срисует Гвардиола, от свежего профиля в инстаграме веет кустарным SMM из учебника, а Фарфан радостно признается, что тренер путает его имя с Форланом. В сумме из всех этих царапин поверх триумфа все равно напыляется тонкий слой иронии над попытками выжить в мире другого поколения. Особенно от всех тех, чьи любимые клубы Семин внезапно объехал по баллам.

Обернитесь на титанов 90-х и 2000-х. Все они либо пропали, либо нашли другое занятие. Газзаев ушел в депутаты и теперь произносит вот такие цитаты. Романцев вроде бы рыбачит. Ярцев вообще непонятно где.

А Семин по-прежнему тут. Зачем-то борется и живет в формате еженедельных адреналиновых бурь от матчей с холодами и непредсказуемыми судьями. Хотя наверняка тоже мог бы нырнуть в политику, купить удочку или просто раствориться в тиши.

Успех «Локо» ни в коем случае нельзя переоценивать − весной команда затормозила, а до титула добралась с заметным усилием. Если что, в истории лиги этот победитель точно будет не самым могучим, а его босс − не самым уверенным. Но у нашей буйной и любимой РФПЛ еще неоднократно случатся тренеры-чемпионы, которые задавят новаторской методикой или прикатят из далекой родины европейские секреты в обмен на калорийную зарплату. А этот год пусть заберет Семин.

В эпоху, когда люди вспыхивают и пропадают со скоростью взрыва, когда глыбы прошлого на фоне требований нового дня все чаще становятся нелепыми гипсовыми бюстами и тонут в собственном образе, когда сохранять постоянство − работы, сил, знакомых лиц вокруг − почти нереально, очень важно держать перед глазами хотя бы какой-то противовес этому безумию. То, что тренер в 70 лет выстреливает в лидеры родной клуб, над которым до этого устало хихикали, − это невероятно крутая история и важный посыл всем нам: старость не в возрасте, но в потери мотивации и отказе чувствовать реальность вокруг.



У Семина эта старость пока не наступила. Возможно, наступит уже осенью, когда выжатый ради золота клуб зачахнет на лигочемпионской тусовке. А пока он − молодец. Всем бы нам столько энергии в такие годы.