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    За Дзагоева тревожно. Опять травма


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    Голосов: 1
    27.07.2018 23:00
    Хронология травм за последние два года просто потрясает.

    Не поехал на Евро-2016

    Это было ужасно обидно. Дзагоев провел отличный сезон в ЦСКА, но в тот момент, когда команда готовилась к чемпионату Европы, футболист оперировался в Германии. У него был выявлен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости.

    Пропустил весь октябрь 2016-го

    Началось с микротравмы на тренировке, а в итоге игрок вылетел примерно на месяц. В Лиге чемпионов он помог команде только в половине игр, хоть и забил «Тоттенхэму» на «Уэмбли».

    Заменился в игре с Бельгией на 17-й минуте

    В начале прошлого года Дзагоев вышел в стартовом составе товарищеского матча Россия – Бельгия в Сочи. В голевой феерии не поучаствовал – только поздравил с голом Васина, а ушел с поля перед тем, как бельгийцы реализовали пенальти. Матч закончился 3:3, а Дзагоев потом пропустил целый месяц из-за травмы. У игрока диагностировали спазм мышцы правого бедра.

    Пропустил Кубок конфедераций

    Важный турнир российской сборной прошел без Дзагоева. В прессе появились слухи о конфликте Алана со Станиславом Черчесовым, но в команде информацию опровергли. На Кубке конфедераций Россия выиграла один матч и проиграла два. На втором подряд большом турнире Дзагоеву выступить не удалось.

    Замена в игре с «Локомотивом»

    «Он просто не готов играть 90 минут», – попытался успокоить всех Виктор Гончаренко. В матче с «Локо» Алана хватило на 68 минут, а его команда уступила 1:3.

    Снова октябрь, снова травма

    Дзагоев получил травму ахилла и выбыл примерно на месяц. Он вернулся в выездной игре с «Базелем» и забил важнейший гол. Но как факт – опять повреждение и опять длительное отсутствие на поле.

    Замена в игре с «Арсеналом»

    ЦСКА пытался отыграться в ответном четвертьфинале Лиги Европы после выездных 1:4 от «Арсенала», но на 38-й минуте остался без одного из своих лидеров – Дзагоев вновь выбыл из-за травмы, а красно-синие едва не совершили чудо, но, поведя 2:0, сыграли 2:2. «Думаю, ничего серьезного с ним», – сообщил Гончаренко, но на матчи с «Уфой» и «Зенитом» игрок не полетел.

    24 минуты в игре с Саудовской Аравией

    А затем травма бедра, из-за которой Алан Дзагоев едва не закончил выступления на ЧМ-2018, несмотря на то, что сборная России играла на нем довольно долго – практически месяц. «Слышал щелчок опять неприятный. Я все проклинал. Даже не хочется говорить на камеру, о чем я говорил. Я понимал, что это минимум две недели, шансов почти нет сыграть», – рассказывал Алан. Но все-таки в игре с Хорватией успел отдать голевой пас и забить послематчевый пенальти.

    12 минут в игре с «Локомотивом»

    Антирекорды бьются с катастрофической быстротой. Теперь уже в игре за Суперкубок Дзагоева хватило всего на 12 минут, затем он уступил место на поле Щенникову.

    В ситуации, когда ЦСКА покинули восемь игроков основы и подосновы (на пути из клуба и девятый – видимо, уйдет Витиньо) очередная травма Дзагоева – уже не просто головная боль, а настоящий удар по тренерскому штабу.

    В этом сезоне не будет ничего интереснее ЦСКА. Следим

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 29 июля 2018, 23:45

      Ну что же, есть и минусы в футболе. Травмы, одни из них. Вон бельгийский ЦЗ из Ман. сити- Кампани..., ведь здоровенный бугай, а хрустальный. Тоже часто травмируется и долго лечится. Однако оч. хороший защ. и его не продают. Вот и Алан хрустальный, а в Спартаке такой же хрусталь Ананидзе, однако весьма техничный и полезный игрок и его тоже не продают. Так что всё дело в физиологической структуре организма и это уже ничем не исправить, прилагая какие угодно усилия. Хотя очень жаль, но такова реальность.

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 28 июля 2018, 11:05

      Жаль, Алана. Всяческого здоровья ему!

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 28 июля 2018, 09:00

      просто физиология или как там оно называется....конечно в России врачи не экстра класса,но тут дело наверное просто в игроке,Ройса вон лечат и восстанавливают лучшие умы Германии как и Нойера того же а эффект равен нулю

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 28 июля 2018, 06:36

      Алан замени врачей,приезжай к нам,меня на ноги поставили,травмы такие же,понятно что не поедешь,здоровья тебе...

      0
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      Рейтинг: +107

      батя86 28 июля 2018, 05:56

      не везёт так не везёт Аланчику!!!жалко,сейчас мог бы в Европе играть!!!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 28 июля 2018, 03:12

      С такой физиологией, ему нужна индивидуальная подготовка, плюс хорошая и качественная реабилитация после травм, а не стахановское восстановление, что-бы быстрее в бой. В общем спрашивать нужно с тренеров по физ.подготовке и клубных лекарей. Скорее всего Дзагоеву нужно заканчивать играть на таком уровне, так и до инвалидности не далеко.

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 28 июля 2018, 01:00

      крепкого здоровья Алану... игрок он отличный, если бы не травмы, давно бы играл в хорошем клубе из топ 4 лиг...

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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 28 июля 2018, 00:13

      бедалага

      1
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      Рейтинг: +126

      xxJack 27 июля 2018, 23:32

      Хрустальный мальчик

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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 27 июля 2018, 23:25

      В чем проблема то?(

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