За Дзагоева тревожно. Опять травма

Хронология травм за последние два года просто потрясает.

Не поехал на Евро-2016

Это было ужасно обидно. Дзагоев провел отличный сезон в ЦСКА, но в тот момент, когда команда готовилась к чемпионату Европы, футболист оперировался в Германии. У него был выявлен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости.

Пропустил весь октябрь 2016-го

Началось с микротравмы на тренировке, а в итоге игрок вылетел примерно на месяц. В Лиге чемпионов он помог команде только в половине игр, хоть и забил «Тоттенхэму» на «Уэмбли».

Заменился в игре с Бельгией на 17-й минуте

В начале прошлого года Дзагоев вышел в стартовом составе товарищеского матча Россия – Бельгия в Сочи. В голевой феерии не поучаствовал – только поздравил с голом Васина, а ушел с поля перед тем, как бельгийцы реализовали пенальти. Матч закончился 3:3, а Дзагоев потом пропустил целый месяц из-за травмы. У игрока диагностировали спазм мышцы правого бедра.

Пропустил Кубок конфедераций

Важный турнир российской сборной прошел без Дзагоева. В прессе появились слухи о конфликте Алана со Станиславом Черчесовым, но в команде информацию опровергли. На Кубке конфедераций Россия выиграла один матч и проиграла два. На втором подряд большом турнире Дзагоеву выступить не удалось.

Замена в игре с «Локомотивом»

«Он просто не готов играть 90 минут», – попытался успокоить всех Виктор Гончаренко. В матче с «Локо» Алана хватило на 68 минут, а его команда уступила 1:3.

Снова октябрь, снова травма

Дзагоев получил травму ахилла и выбыл примерно на месяц. Он вернулся в выездной игре с «Базелем» и забил важнейший гол. Но как факт – опять повреждение и опять длительное отсутствие на поле.

Замена в игре с «Арсеналом»

ЦСКА пытался отыграться в ответном четвертьфинале Лиги Европы после выездных 1:4 от «Арсенала», но на 38-й минуте остался без одного из своих лидеров – Дзагоев вновь выбыл из-за травмы, а красно-синие едва не совершили чудо, но, поведя 2:0, сыграли 2:2. «Думаю, ничего серьезного с ним», – сообщил Гончаренко, но на матчи с «Уфой» и «Зенитом» игрок не полетел.

24 минуты в игре с Саудовской Аравией

А затем травма бедра, из-за которой Алан Дзагоев едва не закончил выступления на ЧМ-2018, несмотря на то, что сборная России играла на нем довольно долго – практически месяц. «Слышал щелчок опять неприятный. Я все проклинал. Даже не хочется говорить на камеру, о чем я говорил. Я понимал, что это минимум две недели, шансов почти нет сыграть», – рассказывал Алан. Но все-таки в игре с Хорватией успел отдать голевой пас и забить послематчевый пенальти.

12 минут в игре с «Локомотивом»

Антирекорды бьются с катастрофической быстротой. Теперь уже в игре за Суперкубок Дзагоева хватило всего на 12 минут, затем он уступил место на поле Щенникову.

В ситуации, когда ЦСКА покинули восемь игроков основы и подосновы (на пути из клуба и девятый – видимо, уйдет Витиньо) очередная травма Дзагоева – уже не просто головная боль, а настоящий удар по тренерскому штабу.

В этом сезоне не будет ничего интереснее ЦСКА. Следим