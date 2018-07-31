РПЛ. «Крылья Советов» примут ЦСКА в заключительном матче первого тура

В заключительном матче первого тура российской Премьер-лиги в Самаре встретятся местные «Крылья Советов» и ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) Текстовая онлайн трансляция

31 июля, 19:00 по московскому времени

Уфа – Локомотив (Москва) – 0:0

Рубин (Казань) – Краснодар – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Азмун, 9; 1:1 – Смолов, 31; 2:1 – Азмун, 38.

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 0:0

Енисей (Красноярск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Дзюба, 81; 0:2 – Кузяев, 86.

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Антон, 83.

Спартак (Москва) – Оренбург – 1:0 – (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Жиго, 4.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сигурдарсон, 45+1.

Удаление: нет – Семенов, 25.

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