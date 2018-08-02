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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Помощники:
Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Материалы

Крылья Советов - ЦСКА

31.07.2018, Вторник, 19:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 1 тур Крылья Советов - ЦСКА Молодежные команды: 1 - 3
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
2 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
7 тур
18 сентября, воскресенье 17:15 Крылья Советов 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 14:00 ЦСКА 0:2 Крылья Советов
2 тур
24 июля, пятница 19:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
2 марта, понедельник 18:00 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
5 апреля, суббота 16:30 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
2 тур
22 июля, понедельник 20:00 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 16:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
6 тур
26 августа, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Marbella Cup 2012
За 5-8 места,
6 февраля, понедельник 14:30 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
25 июля, понедельник 19:30 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
2 тур
25 мая, среда 19:00 Крылья Советов 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 4:3 Крылья Советов
13 тур
19 июля, понедельник 20:00 Крылья Советов 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
12 сентября, суббота 16:15 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
7 тур
3 мая, воскресенье 13:00 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
3 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
2 тур
22 марта, суббота 14:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:2 Крылья Советов
14 тур
24 июня, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 26 февраля, понедельник 14:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1/8 финала
ответный матч		 18 февраля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
12 тур
23 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 ЦСКА
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
15 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
2 тур
17 марта, суббота 00:00 ЦСКА 0:3 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
8 тур
16 мая, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июня, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
21 тур
27 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
14 тур
26 мая, четверг 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 31 июля 2018, 20:59

    Ну хоть не проиграли! Очень трудный будет сезон! **** перестройка!

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    Рейтинг: +10

    Злой мастер 31 июля 2018, 19:59

    Не понятно где еще 10-15 тысяч билетов! Хотел сходить на футбол в итоге не смог купить билет. В продаже их нет! Что за тупняк стадион почти на 45 тысяч где ещё 15 тысяч билетов!?

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    Рейтинг: +295

    Мортус 31 июля 2018, 19:36

    Вазение гомн.

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    Рейтинг: +1423

    Parham 31 июля 2018, 19:34

    Сколько болел на арене??
    Просто я в дороге и не могу смотреть, а очень интересно узнать.

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 31 июля 2018, 19:20

    Начало бодрое у коней

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 31 июля 2018, 19:16

    ЦСКА последние 5-6 лет ,так точно просто названием клуба играет!любым составом.отлично!

    0
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    Рейтинг: +155

    Васьок86 31 июля 2018, 17:47

    админы, какой Металлург??!!!

    0
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    Рейтинг: +2467

    Аид666 31 июля 2018, 14:48

    а по матчТВ теперь опять хрен че показывают?

    4
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    Рейтинг: +2231

    river31 > Аид666 31 июля 2018, 19:10

    Там постоянно хрень показывают.))))
    https://livesport.ws/64904-krylia_sovetov-cska.html

    2
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    Рейтинг: +2467

    Аид666 > river31 31 июля 2018, 20:57

    да я в HD торрент тв нашел)

    0
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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 31 июля 2018, 14:11

    1-1

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    Рейтинг: +1154

    Стаz 31 июля 2018, 08:13

    Матч премьер - что за канал?

    0
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    Рейтинг: +2231

    river31 > Стаz 31 июля 2018, 19:07

    Очередной платник.

    0
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > river31 31 июля 2018, 19:19

    Где ты видел в рашке бесплатное??я лучше на оф ЦСКА канале ккплю трансляцию.а так если зальет кто то.то на aliez смотри.сопкастов еще море бесплатных море.вот от этого жидовский матч тв ,залетел на бабки.вот и хренположили на футбол они.пусть хоть изменят с матч тв на дичь тв

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    Рейтинг: +57

    Jdkwjx58 > Mirak92 31 июля 2018, 20:33

    Как же! Щас! А чурбаньё во главе с Сосатиной Канделяброй тоже есть хотят! Так что платить надо за этот пидоканал! Чтоб он разорился ё-п-т-е

    1
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    Рейтинг: +2231

    river31 > Mirak92 1 августа 2018, 20:41

    Я и смотрю в сопке, когда трансляции по тв нет. Аliez тормоз и спам-окна частенько лезут. А МатчТВ надо переименовать в ХреньТВ))))

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