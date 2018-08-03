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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Материалы

Уфа - Локомотив

30.07.2018, Понедельник, 18:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 1 тур Уфа - Локомотив Молодежные команды: 1 - 4
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:0 Уфа
13 тур
15 октября, воскресенье 14:00 Уфа 1:0 Локомотив
Россия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
5 апреля, среда 19:30 Локомотив 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
1 апреля, суббота 15:00 Уфа 0:1 Локомотив
7 тур
17 сентября, суббота 19:00 Локомотив 0:1 Уфа
Товарищеские матчи 2016

7 июля, четверг 18:00 Локомотив 2:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Локомотив 2:0 Уфа
6 тур
23 августа, воскресенье 13:30 Уфа 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
18 апреля, суббота 13:00 Уфа 1:0 Локомотив
14 тур
24 ноября, понедельник 19:00 Локомотив 0:0 Уфа
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 17:00 Уфа 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +206

    Predator_utm 30 июля 2018, 17:46

    0-1

    -1
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    Рейтинг: +53

    Bagger 30 июля 2018, 16:44

    Победа Уфы без вариантов, Локо мертвый ещё и после 120 минут кубка

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 29 июля 2018, 23:27

    По нулям

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 29 июля 2018, 18:41

    Игра завершится со счетом 2:2

    1
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