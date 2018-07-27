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  • Чернов: «Даже Игнашевич в свои 39 выглядит моложе 22-летнего Бекао»

Чернов: «Даже Игнашевич в свои 39 выглядит моложе 22-летнего Бекао»

27 июля 2018, 13:10
5

Защитник ЦСКА Никита Чернов пошутил над тем, как выглядит новичок команды – 22-летний бразилец Родриго Бекао.

«Пока ему тяжеловато в языковом плане, по-английски он почти не говорит. Просто у Бекао такой стиль – бразильский: много говорит, эмоционально реагирует в силу своего менталитета. Мы все-таки более спокойные и хладнокровные. Поэтому со стороны складывается такое ощущение.

Он выглядит на 47 лет? Нам тоже так показалось, когда он приехал. Даже Игнаш (прим. – Сергей Игнашевич) помоложе выглядит в свои 39!» – сказал Чернов.

Бекао перешел в ЦСКА из бразильской «Баии» на правах годичной аренды с правом выкупа.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Чернов Никита Бекао Родриго
Комментарии (5)
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Жёлто-синий
1532688874
Ну не на 47 конечно, лет так на 35
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KOLBIS
1532689033
Зачем только его взяли,добавил Никита почувстовав конкуренцию...
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Lester84
1532695678
У Бекао просто нос большой, как у Мумий Тролля. Это его и старит
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zigbert
1532698767
Лишь бы играл достойно.
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OfaZavr
1532707135
бразильцы и африканцы частенько выглядят старше своего возраста)
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