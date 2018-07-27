Чернов: «Даже Игнашевич в свои 39 выглядит моложе 22-летнего Бекао»

Защитник ЦСКА Никита Чернов пошутил над тем, как выглядит новичок команды – 22-летний бразилец Родриго Бекао.

«Пока ему тяжеловато в языковом плане, по-английски он почти не говорит. Просто у Бекао такой стиль – бразильский: много говорит, эмоционально реагирует в силу своего менталитета. Мы все-таки более спокойные и хладнокровные. Поэтому со стороны складывается такое ощущение.

Он выглядит на 47 лет? Нам тоже так показалось, когда он приехал. Даже Игнаш (прим. – Сергей Игнашевич) помоложе выглядит в свои 39!» – сказал Чернов.

Бекао перешел в ЦСКА из бразильской «Баии» на правах годичной аренды с правом выкупа.