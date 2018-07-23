Каррера: «Жребий в Лиге чемпионов удовлетворительный. С «Бенфикой» пришлось бы сложнее»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал удовлетворительными результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Соперником московского клуба станет победитель пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария».

«Жребий стоит признать удовлетворительными. Никто не говорит, что будет легко против ПАОК или «Базеля», но с «Бенфикой» пришлось бы сложнее. Начинаем внимательно изучать потенциальных соперников – в ближайшее время наш наблюдатель слетает на матч греков.

Пока не очень хорошо знаком с текущим состоянием двух этих команд, хотя я, конечно, в курсе, что швейцарцы уступили на своем поле в первом туре чемпионата (прим. – «Санкт-Галлену» со счетом 1:2). Разумеется, ставим задачу пройти этот раунд. Сделаем для этого все возможное.

Мы продуктивно провели два сбора, настрой позитивный. В понедельник у футболистов выходной, но уже во вторник возобновляем тренировки. С этого дня к нам присоединятся Зобнин, Кутепов и Самедов», – сказал Каррера.