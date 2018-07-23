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    Каррера: «Жребий в Лиге чемпионов удовлетворительный. С «Бенфикой» пришлось бы сложнее»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал удовлетворительными результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Соперником московского клуба станет победитель пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария».

    «Жребий стоит признать удовлетворительными. Никто не говорит, что будет легко против ПАОК или «Базеля», но с «Бенфикой» пришлось бы сложнее. Начинаем внимательно изучать потенциальных соперников – в ближайшее время наш наблюдатель слетает на матч греков.

    Пока не очень хорошо знаком с текущим состоянием двух этих команд, хотя я, конечно, в курсе, что швейцарцы уступили на своем поле в первом туре чемпионата (прим. – «Санкт-Галлену» со счетом 1:2). Разумеется, ставим задачу пройти этот раунд. Сделаем для этого все возможное.

    Мы продуктивно провели два сбора, настрой позитивный. В понедельник у футболистов выходной, но уже во вторник возобновляем тренировки. С этого дня к нам присоединятся Зобнин, Кутепов и Самедов», – сказал Каррера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2018 17:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 31 июля 2018, 22:59

      Я думаю мы на этой ветке, чтобы пожелать Спартаку пройти в групповой этап Лиги Чемпионов. Нам нужна красивая игра, нам нужны баллы в копилку России.
      Надеемся на успешное прохождение квалификации кто бы не стал соперником!

      1
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      Рейтинг: +107

      батя86 28 июля 2018, 06:13

      Спартак обязан проходить Базель!ну или Паок тем более!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 июля 2018, 10:05

      Остаётся пожелать только удачи в нашем красно-белом начинании.
      Удачи Массимо. Удачи Спартак.

      5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 24 июля 2018, 05:59

      Верю,но боюсь статистики!Пора всё менять!

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 22:23

      Все будут в равных условиях, тем более национальные чемпионаты начинаются примерно в одно время.

      8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 июля 2018, 20:33

      с любым надо биться и выигрывать и не искать лёгких путей Подойти к этим соперникам всерьёз

      9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 19:22

      если была бы Бенфика версии прошлого сезона то ее бы прошли в легкую а вот какая она сейчас не совсем понятно, хотя и Базель каждый сезон преподносит всем сложности в ЛЧ. нужно просто качественно подготовиться к любому сопернику и показать свой максимум.

      9
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > OfaZavr 23 июля 2018, 20:21

      хотелось бы увидеть от Спартака чего то не вероятного только в хорошем смысле слова) , прыгнуть выше головы!

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > h3LL1k 24 июля 2018, 09:40

      согласен, очень бы хотелось. поглядим, может и удивят и обрадуют)

      6
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 23 июля 2018, 19:03

      базель крепкий орешек,крепче спартака!))

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > dil-1969@mail.ru 31 июля 2018, 22:55

      Согласен. Базель очень хорошая команда, которая постоянно портит кровь топ клубам

      0
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 23 июля 2018, 18:55

      Обязаны пройти! Даже не обсуждается!

      4
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      Рейтинг: +5982

      AtticusFinch 23 июля 2018, 18:46

      Он наверно не знает, как в том году Базель и Бенфика в Группе сыграли Лиге Чемпионов!

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