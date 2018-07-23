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  • Каррера: «Жребий в Лиге чемпионов удовлетворительный. С «Бенфикой» пришлось бы сложнее»

Каррера: «Жребий в Лиге чемпионов удовлетворительный. С «Бенфикой» пришлось бы сложнее»

23 июля 2018, 17:24
22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал удовлетворительными результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Соперником московского клуба станет победитель пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария».

«Жребий стоит признать удовлетворительными. Никто не говорит, что будет легко против ПАОК или «Базеля», но с «Бенфикой» пришлось бы сложнее. Начинаем внимательно изучать потенциальных соперников – в ближайшее время наш наблюдатель слетает на матч греков.

Пока не очень хорошо знаком с текущим состоянием двух этих команд, хотя я, конечно, в курсе, что швейцарцы уступили на своем поле в первом туре чемпионата (прим. – «Санкт-Галлену» со счетом 1:2). Разумеется, ставим задачу пройти этот раунд. Сделаем для этого все возможное.

Мы продуктивно провели два сбора, настрой позитивный. В понедельник у футболистов выходной, но уже во вторник возобновляем тренировки. С этого дня к нам присоединятся Зобнин, Кутепов и Самедов», – сказал Каррера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак ПАОК Базель Бенфика Каррера Массимо
Комментарии (22)
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Ubuntu
1532356517
Судя по прошлой ЛЧ против Базеля будет куда сложнее, чем против бенфики
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giluxa1963
1532358546
да какая разница кто будет соперником спартака- результат будет как всегда
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spam2009
1532360043
базель далееекоооо не подарок
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DOCTOR PENALTY
1532361316
Обязаны пройти! Даже не обсуждается!
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dil-1969@mail.ru
1532361780
базель крепкий орешек,крепче спартака!))
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OfaZavr
1532362940
если была бы Бенфика версии прошлого сезона то ее бы прошли в легкую а вот какая она сейчас не совсем понятно, хотя и Базель каждый сезон преподносит всем сложности в ЛЧ. нужно просто качественно подготовиться к любому сопернику и показать свой максимум.
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Полная Канистра
1532367209
с любым надо биться и выигрывать и не искать лёгких путей Подойти к этим соперникам всерьёз
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zigbert
1532373836
Все будут в равных условиях, тем более национальные чемпионаты начинаются примерно в одно время.
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ribavadim
1532401147
Верю,но боюсь статистики!Пора всё менять!
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Мары
1532415927
Остаётся пожелать только удачи в нашем красно-белом начинании. Удачи Массимо. Удачи Спартак.
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