Каррера: «Жребий в Лиге чемпионов удовлетворительный. С «Бенфикой» пришлось бы сложнее»

Я думаю мы на этой ветке, чтобы пожелать Спартаку пройти в групповой этап Лиги Чемпионов. Нам нужна красивая игра, нам нужны баллы в копилку России.
Надеемся на успешное прохождение квалификации кто бы не стал соперником!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал удовлетворительными результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Соперником московского клуба станет победитель пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария».
«Жребий стоит признать удовлетворительными. Никто не говорит, что будет легко против ПАОК или «Базеля», но с «Бенфикой» пришлось бы сложнее. Начинаем внимательно изучать потенциальных соперников – в ближайшее время наш наблюдатель слетает на матч греков.
Пока не очень хорошо знаком с текущим состоянием двух этих команд, хотя я, конечно, в курсе, что швейцарцы уступили на своем поле в первом туре чемпионата (прим. – «Санкт-Галлену» со счетом 1:2). Разумеется, ставим задачу пройти этот раунд. Сделаем для этого все возможное.
Мы продуктивно провели два сбора, настрой позитивный. В понедельник у футболистов выходной, но уже во вторник возобновляем тренировки. С этого дня к нам присоединятся Зобнин, Кутепов и Самедов», – сказал Каррера.