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    Чепчугов в инстаграме пожелал удачи Головину и поставил хэштег #Челси

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал пост в своем инстагрме. В нем Чепчугов пожелал удачи полузащитнику армейцев Александру Головину и поставил хэштег с названием клуба «Челси», в который может перейти хавбек.

    «Когда ты пришел в основную команду ЦСКА, я тебе сразу сказал: «Будешь так же тренироваться – через два года попадешь в европейскую команду». Сегодня много советов и внимания! Я тебе желаю почувствовать сердцем. Удачи тебе, большой карьеры», – написал Чепчугов.

    По последней информации, «Монако» перебило предложение «Челси».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.07.2018 19:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 20:44

      Вновь всплыл Челси, но это скорей всего далеко от истины.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 июля 2018, 21:11

      Я уже нихера не понимаю ((( Челси Монако Челси Монако Челси .... может уде стоит уже дождаться официальных сообщений ???

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 июля 2018, 20:48

      Таак, хьюстон, у нас проблема. Сейчас Пьянич в МС, а нам кого ?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 20:39

      странно что все таки про Челси речь, ведь последние дни все только с Монако его связывают.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 июля 2018, 20:29

      Жаль что уходит. Но удачи. И возвращения не в зенит

      1
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