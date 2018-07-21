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  • Чепчугов в инстаграме пожелал удачи Головину и поставил хэштег #Челси

Чепчугов в инстаграме пожелал удачи Головину и поставил хэштег #Челси

21 июля 2018, 19:55
5

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал пост в своем инстагрме. В нем Чепчугов пожелал удачи полузащитнику армейцев Александру Головину и поставил хэштег с названием клуба «Челси», в который может перейти хавбек.

«Когда ты пришел в основную команду ЦСКА, я тебе сразу сказал: «Будешь так же тренироваться – через два года попадешь в европейскую команду». Сегодня много советов и внимания! Я тебе желаю почувствовать сердцем. Удачи тебе, большой карьеры», – написал Чепчугов.

По последней информации, «Монако» перебило предложение «Челси».

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Публикация от text (@s_chepchugov)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси ЦСКА Чепчугов Сергей Головин Александр
Комментарии (5)
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Nerlinger
1532194177
Жаль что уходит. Но удачи. И возвращения не в зенит
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OfaZavr
1532194767
странно что все таки про Челси речь, ведь последние дни все только с Монако его связывают.
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ItalianFootball
1532195295
Таак, хьюстон, у нас проблема. Сейчас Пьянич в МС, а нам кого ?
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Dellleone
1532196690
Я уже нихера не понимаю ((( Челси Монако Челси Монако Челси .... может уде стоит уже дождаться официальных сообщений ???
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zigbert
1532281465
Вновь всплыл Челси, но это скорей всего далеко от истины.
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