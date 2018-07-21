Чепчугов в инстаграме пожелал удачи Головину и поставил хэштег #Челси

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал пост в своем инстагрме. В нем Чепчугов пожелал удачи полузащитнику армейцев Александру Головину и поставил хэштег с названием клуба «Челси», в который может перейти хавбек.

«Когда ты пришел в основную команду ЦСКА, я тебе сразу сказал: «Будешь так же тренироваться – через два года попадешь в европейскую команду». Сегодня много советов и внимания! Я тебе желаю почувствовать сердцем. Удачи тебе, большой карьеры», – написал Чепчугов.

По последней информации, «Монако» перебило предложение «Челси».