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    Черышев, Шмейхель и Мина – в числе главных открытий ЧМ-2018 по версии ФИФА

    Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в список главных открытий ЧМ-2018 по версии ФИФА.

    «ЧМ-2018 стал звездным часом Черышева – для полного счастья не хватило разве что выхода в финал.

    Все началось с потрясающего дубля в ворота Саудовской Аравии в матче открытия турнира, потом был гол в ворота Египта, а затем он забил фантастический гол в ворота Хорватии в четвертьфинале.

    И все это сделал игрок, который почти не имел игровой практики в мадридском «Реале» и пропустил большую часть сезоне в «Вильярреале» из-за травмы», – говорится в заявлении ФИФА.

    Также в число открытий ЧМ-2018 вошли защитник Кевин Триппьер (Англия), полузащитник Такаши Инуи (Япония), голкипер Каспер Шмейхель (Дания) и защитник Йерри Мина (Колумбия).

    Источник: ФИФА

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    16.07.2018 22:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 10:03

      да Денис и вправду открытие, никто не ожидал что он выстрелит и будет один из лучших у нас.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 июля 2018, 07:33

      Шмейхель - открытие??? Да он просто не такой распиаренный и не в топ-клубе, а так как вратарь он не хуже де Хеа с Нойером.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 17 июля 2018, 07:17

      Да, про Каспера, это они загнули малость ) Его эдак лет 10 как открыли, давно как один из лучших вратарей считается

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 16 июля 2018, 23:46

      31 летний Шмейхель - открытие? Даже Мбаппе больше похож на открытие. Акинфеев(шутка), Дзюба, Купетов из наших...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 16 июля 2018, 23:36

      Черчесов - главное открытие. без вариантов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 16 июля 2018, 23:12

      Мина?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 июля 2018, 22:42

      Ну Шмейхель далеко не открытие....Он был с Лестером чемпионом Англии !!!! И там уже блистал ...

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 июля 2018, 22:28

      По всем согласен, кроме Трипьера.

      1
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