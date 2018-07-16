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  • Черышев, Шмейхель и Мина – в числе главных открытий ЧМ-2018 по версии ФИФА

Черышев, Шмейхель и Мина – в числе главных открытий ЧМ-2018 по версии ФИФА

16 июля 2018, 22:19
8

Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в список главных открытий ЧМ-2018 по версии ФИФА.

«ЧМ-2018 стал звездным часом Черышева – для полного счастья не хватило разве что выхода в финал.

Все началось с потрясающего дубля в ворота Саудовской Аравии в матче открытия турнира, потом был гол в ворота Египта, а затем он забил фантастический гол в ворота Хорватии в четвертьфинале.

И все это сделал игрок, который почти не имел игровой практики в мадридском «Реале» и пропустил большую часть сезоне в «Вильярреале» из-за травмы», – говорится в заявлении ФИФА.

Также в число открытий ЧМ-2018 вошли защитник Кевин Триппьер (Англия), полузащитник Такаши Инуи (Япония), голкипер Каспер Шмейхель (Дания) и защитник Йерри Мина (Колумбия).

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Япония Англия Россия Колумбия Дания Шмейхель Каспер Черышев Денис Инуи Такаши Триппьер Киран Мина Йерри
Комментарии (8)
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AHTUNGBOL
1531769323
По всем согласен, кроме Трипьера.
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zico2205
1531770133
Ну Шмейхель далеко не открытие....Он был с Лестером чемпионом Англии !!!! И там уже блистал ...
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fosterwow
1531771923
Мина?
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mikitka
1531773406
Черчесов - главное открытие. без вариантов.
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panmon
1531773989
31 летний Шмейхель - открытие? Даже Мбаппе больше похож на открытие. Акинфеев(шутка), Дзюба, Купетов из наших...
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Ден71
1531801021
Да, про Каспера, это они загнули малость ) Его эдак лет 10 как открыли, давно как один из лучших вратарей считается
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Danish Dynamite
1531802039
Шмейхель - открытие??? Да он просто не такой распиаренный и не в топ-клубе, а так как вратарь он не хуже де Хеа с Нойером.
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OfaZavr
1531810982
да Денис и вправду открытие, никто не ожидал что он выстрелит и будет один из лучших у нас.
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