Черышев, Шмейхель и Мина – в числе главных открытий ЧМ-2018 по версии ФИФА

Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в список главных открытий ЧМ-2018 по версии ФИФА.

«ЧМ-2018 стал звездным часом Черышева – для полного счастья не хватило разве что выхода в финал.

Все началось с потрясающего дубля в ворота Саудовской Аравии в матче открытия турнира, потом был гол в ворота Египта, а затем он забил фантастический гол в ворота Хорватии в четвертьфинале.

И все это сделал игрок, который почти не имел игровой практики в мадридском «Реале» и пропустил большую часть сезоне в «Вильярреале» из-за травмы», – говорится в заявлении ФИФА.

Также в число открытий ЧМ-2018 вошли защитник Кевин Триппьер (Англия), полузащитник Такаши Инуи (Япония), голкипер Каспер Шмейхель (Дания) и защитник Йерри Мина (Колумбия).