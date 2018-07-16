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    Радимов: «Франция может стать гегемоном мирового футбола на годы. Как Испания 2007-2012 годах»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает заслуженной победу Франции в финале чемпионата мира-2018 над Хорватией.

    «Франция оправдала статус фаворита и заслуженно победила в этом матче. Могло показаться, что в первом тайме Хорватия была лучше и ей просто не повезло. Но в том-то и мастерство нынешнего чемпиона мира, что эта команда умеет выжимать максимум из созданных моментов.

    Я даже не вспомню, выручал ли хорватов вратарь Субашич. Франция реализовала практически все более-менее даже не моменты, а полумоменты.

    У этой команды потрясающий запас прочности. Они дважды серьезно включились. На 20 минут в матче с Аргентиной и на 15 минут в финале. И все — результат сделан. Самое главное, что команда еще молодая и она может стать гегемоном мирового футбола на годы. Как Испания в 2007-2012 годах», – приводит слова Радимова «Свободная пресса».

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2018 11:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 18:27

      если французы будут только прибавлять в мастерстве и опыте то вполне может быть и начнется их гегемония.

      4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 14:17

      Этого исключать нельзя. У французов молодая команда.

      4
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      Рейтинг: +854

      sined1951 16 июля 2018, 12:08

      Это будет очень печально. Если все начнут копировать игру этого будущего "гегемона", то футбол можно будет не смотреть.

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      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 16 июля 2018, 12:01

      На следующем Евро будет очень серьезная конкуренция. Подрастут англичане, вернуться голландцы, итальянцы. К тому же, наверняка мы увидим совсем другие Испанию и ФРГ. Испанцы закончат перестройку, создадут новую команду. А немцы приедут злые, с уязвленным самолюбием, а также явно омолодившиеся. Да и Хорваты захотят взять реванш. Так что подобные заявления преждевременны, а вот турнир обещает быть захватывающим.

      2
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      Рейтинг: +709

      VAD07 > Viper for CSKA 16 июля 2018, 14:05

      У Италии и Испании нет качественного молодого покаления, какое есть у французов. На счёт Голландцев и немцев согласен, талантливой молодёжи полно, что касается Хорватии, то она превратится в середняка, с уходом Модрича, Ракитича, Манджукича и т.д.

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