Радимов: «Франция может стать гегемоном мирового футбола на годы. Как Испания 2007-2012 годах»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает заслуженной победу Франции в финале чемпионата мира-2018 над Хорватией.

«Франция оправдала статус фаворита и заслуженно победила в этом матче. Могло показаться, что в первом тайме Хорватия была лучше и ей просто не повезло. Но в том-то и мастерство нынешнего чемпиона мира, что эта команда умеет выжимать максимум из созданных моментов.

Я даже не вспомню, выручал ли хорватов вратарь Субашич. Франция реализовала практически все более-менее даже не моменты, а полумоменты.

У этой команды потрясающий запас прочности. Они дважды серьезно включились. На 20 минут в матче с Аргентиной и на 15 минут в финале. И все — результат сделан. Самое главное, что команда еще молодая и она может стать гегемоном мирового футбола на годы. Как Испания в 2007-2012 годах», – приводит слова Радимова «Свободная пресса».

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!