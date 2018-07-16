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  • Радимов: «Франция может стать гегемоном мирового футбола на годы. Как Испания 2007-2012 годах»

Радимов: «Франция может стать гегемоном мирового футбола на годы. Как Испания 2007-2012 годах»

16 июля 2018, 11:41
5

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает заслуженной победу Франции в финале чемпионата мира-2018 над Хорватией.

«Франция оправдала статус фаворита и заслуженно победила в этом матче. Могло показаться, что в первом тайме Хорватия была лучше и ей просто не повезло. Но в том-то и мастерство нынешнего чемпиона мира, что эта команда умеет выжимать максимум из созданных моментов.

Я даже не вспомню, выручал ли хорватов вратарь Субашич. Франция реализовала практически все более-менее даже не моменты, а полумоменты.

У этой команды потрясающий запас прочности. Они дважды серьезно включились. На 20 минут в матче с Аргентиной и на 15 минут в финале. И все — результат сделан. Самое главное, что команда еще молодая и она может стать гегемоном мирового футбола на годы. Как Испания в 2007-2012 годах», – приводит слова Радимова «Свободная пресса».

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Хорватия Субашич Даниэль Радимов Владислав
Комментарии (5)
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Viper for CSKA
1531731701
На следующем Евро будет очень серьезная конкуренция. Подрастут англичане, вернуться голландцы, итальянцы. К тому же, наверняка мы увидим совсем другие Испанию и ФРГ. Испанцы закончат перестройку, создадут новую команду. А немцы приедут злые, с уязвленным самолюбием, а также явно омолодившиеся. Да и Хорваты захотят взять реванш. Так что подобные заявления преждевременны, а вот турнир обещает быть захватывающим.
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sined1951
1531732102
Это будет очень печально. Если все начнут копировать игру этого будущего "гегемона", то футбол можно будет не смотреть.
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zigbert
1531739832
Этого исключать нельзя. У французов молодая команда.
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OfaZavr
1531754878
если французы будут только прибавлять в мастерстве и опыте то вполне может быть и начнется их гегемония.
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