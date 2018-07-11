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Гол Манджукича вывел Хорватию в финал чемпионата мира-2018

11 июля 2018, 23:41
42

Завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии (2:1). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

0:1 – Триппьер, 5

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

1:1 – Перишич, 68

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

2:1 – Манджукич, 109

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках»

Поболейте за Хорватию. Плевать на историю с Видой

Англия установила рекорд по голам со стандартов. Сумасшествие

Источник: Twitter
Чемпионат мира Хорватия Англия Перишич Иван Триппьер Киран
Комментарии (42)
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zigbert
1531333357
Гол красавец.
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alex1951
1531333494
Если уже на 6-ой забили, то,что же будет на 96-ой?
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Чуни Муни
1531333937
Кароче кранты им.
Ответить
Чуни Муни
1531333983
Ненавижу этих козлов.
Ответить
Чуни Муни
1531334009
Англия вперёд.
Ответить
GrimmBrothersTeam
1531335002
Как приятно когда весь стадион освистывает Вида! Англия вперед!
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Старикан
1531335124
Не зря я говорил про 12-го игрока у Англии...реакция трибун это подтверждает! Козёл должен быть наказан!
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a-rakhmatov
1531335157
Англичане играют живее чувствуется высокий класс, а хорваты похоже выдохлись после тяжелой игры с Россией...
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VAD07
1531337750
Случаем опасной игры небыло?
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dinar7777dinar
1531338808
давай хорватия убейте этих англичашек !
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