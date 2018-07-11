Гол Манджукича вывел Хорватию в финал чемпионата мира-2018

Марио молодец, замечательно в этом эпизоде воспользовался скидкой от партнера.
Завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии (2:1). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.
0:1 – Триппьер, 5
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— Clément (@ClBoete) 11 июля 2018 г.
1:1 – Перишич, 68
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— World Cup (@FlFAWC2018) 11 июля 2018 г.
2:1 – Манджукич, 109
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— Beşiktaşaşkıglobal (@besiktasaskiglo) 11 июля 2018 г.
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