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    Гол Манджукича вывел Хорватию в финал чемпионата мира-2018

    Завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии (2:1). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

    0:1 – Триппьер, 5

    1:1 – Перишич, 68

    2:1 – Манджукич, 109

    «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках»

    Поболейте за Хорватию. Плевать на историю с Видой

    Англия установила рекорд по голам со стандартов. Сумасшествие

    Источник: Twitter

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    11.07.2018 23:41
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 10:46

      Марио молодец, замечательно в этом эпизоде воспользовался скидкой от партнера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 10:19

      Манджукич - футболист высокого класса.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 июля 2018, 06:30

      Да

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 июля 2018, 00:14

      Чё оборона делала?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 июля 2018, 00:14

      Манджукич трудяга! Хорваты молодцы! - так держать!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 11 июля 2018, 23:49

      Супер достижение!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2018, 23:49

      Красавыыыыыы!!!!!!!!!! Болел за братьев наших! Да и Вида тоже красавец, может какие хочешь видосы снимать! Теперь уже пофиг.
      Хорваты на стадионе тоже Россия, Россия кричали! Но Французы своё теперь вряд ли упустят.

      2
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      Рейтинг: +44

      hollnder 11 июля 2018, 23:48

      Хорваты красавцы, вся Россия против них болела, а они взяли и выиграли!))

      2
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      Рейтинг: +675

      kagorich > hollnder 12 июля 2018, 00:15

      С какого перепуга вся Россия??? Лично мне Хорваты ближе, ну сказал глупость Вида не подумав (будет умнее). Чемпионат непредсказуем! Хорватам респект!

      0
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      Рейтинг: +44

      hollnder > kagorich 12 июля 2018, 00:40

      Если бы он это сказал на футбольном поле, тогда это была бы провокация, а так сие было сказано в личном пространстве и даже не он это выкладывал в сеть. Так что нечего тут тоталитаризм устраивать и вмешиваться в личные политические предпочтения футболистов. Тем более ничего против России лично Вида не сказал, он прославил страну в которой играл за Динамо Киев и которую видимо успел полюбить. При чем тут вообще Россия? И откуда такая неадекватная реакция против Виды?

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich > hollnder 12 июля 2018, 00:50

      Он наверно и после победы над Аргентинцами славил Украину, но то было неактуально для тех кто это использует в своих интересах. Да вообще по барабану что он говорит в своём кругу - его личное дело! Хорваты нормальные люди, вели себя здорово приятно было с ними находится рядом!

      1
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      Рейтинг: +44

      hollnder > kagorich 12 июля 2018, 00:54

      Вот именно. По барабану что он говорит в своём кругу, полностью с этим согласен, т.к. это его личное дело и нечего российским СМИ делать из мухи слона.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июля 2018, 23:44

      где все хваленые Кейны Азары Брюйне Месси Роналду да они все уже в ...опе

      3
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 11 июля 2018, 22:58

      Судья походу на победу Хорватии поставил

      1
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      Рейтинг: +44

      hollnder > lNeTl 11 июля 2018, 23:49

      Поэтому добавил ко второму овертайму аж 4 минуты.

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