Гол Манджукича вывел Хорватию в финал чемпионата мира-2018

Завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии (2:1). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

0:1 – Триппьер, 5

twit text — Clément (@ClBoete) 11 июля 2018 г.

1:1 – Перишич, 68

twit text — World Cup (@FlFAWC2018) 11 июля 2018 г.

2:1 – Манджукич, 109

twit text — Beşiktaşaşkıglobal (@besiktasaskiglo) 11 июля 2018 г.

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