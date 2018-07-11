Поболейте за Хорватию. Плевать на историю с Видой

Истории, которые важно знать.

Итак, за последние дни в России прибавилось тех, кто в полуфинале Англия – Хорватия желает вторым всего плохого. Причины три.

1. Поступок Домагоя Виды, о котором вы точно слышали.

2. Хорватия в составе Югославии во времена Второй мировой войны, мягко говоря, не была союзницей СССР.

3. У хорватов непростые отношения с сербами, которых любят в России.

Ребята, пора уже с этим заканчивать.

Два последних пункта вообще никак не касаются футбола, и очень печально, что эти темы до сих пор появляются в комментариях (про похожую ситуацию с Германией мы уже писали). А то, что сотворил Вида, конечно, глупость, но это никак не говорит о его антирусских взглядах или чем-то подобном. Смешно что-либо требовать с человека, которого в Хорватии выгоняли из клубного автобуса за открытое пиво, отстраняли из сборной за драку в баре и ловили за пьяную езду в Киеве. Вида каждый раз клялся в интервью, что теперь будет обдумывать любой свой поступок, но у него не получилось. Кредитная история уже слишком велика.

Зато все, кто болеет за сборную России, вряд ли когда-либо забудут ночь с 21 по 22 ноября 2007 года. Тогда победа Хорватии над Англией провела нашу команду на Евро-2008. Роскошный гол Петрича, слезы Бекхэма, пение гимна хорватов вместе с фанатами после матча, чувство, что наше лето 2008-го уже не будет пустым – это здорово. Тогда мы стали к Хорватии чуть ближе.

Сейчас другое время и почти другой состав. В команде множество звездных футболистов. Почти у каждого из них – своя интересная история.

Голкипер Даниэл Субашич – автор красивого гола со штрафного за «Монако» и обладатель сухой серии аж в 842 минуты в Лиге 1 под вратарским свитером носит майку с фотографией погибшего друга – Хрвое Кустича, который умер из-за столкновения во время игры (ударился головой о бетонное заграждение). ФИФА сделала предупреждение, но Субашич непоколебим: «Я продолжу надевать эту майку».

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько как-то раз насмешил весь интернет, забравшись в автобус «Севильи». Шел себе, копаясь в телефоне, и залез немного не туда. Много классных историй есть и о Ведране Чорлуке, который для уже давно родной.

Полузащитник Марцело Брозович, сотворивший девять голевых передач в этом сезоне за «Интер», купил бар в родном городе Велика Горица. Просто он хотел место, где можно рубиться в игры с компанией. В отпуске Брозович устраивает там целые турниры по дартсу.

Иван Перишич, один из немногих футболистов, кто ругался с Юргеном Клоппом в «Боруссии», прошлым летом представлял Хорватию на международном турнире по пляжному волейболу. Впрочем, хорватская пара проиграла бразильцам в двух партиях и поделила последнее место, но история занятная – немногие бывают на чемпионатах мира в разных видах спорта.

Матео Ковачич начал играть за загребское «Динамо» еще в 16 лет, хотя за год до этого лечил перелом ноги. Ковачич – очень набожный парень, и даже с женой познакомился в церкви, когда та пела в хоре. А когда на презентацию в «Реале» Матео неожиданно пришел с девушкой, привыкшая к гламуру испанская пресса была в дичайшем восторге от умной и воспитанной Изабел.

Иван Ракитич вообще ждал семь месяцев, пока девушка, в которую он влюбился в баре отеля в Севилье, согласится хотя бы с ним поужинать. Она долго не шла на контакт, а затем объяснила причину: Ракитич – футболист, а значит, в любой момент может перейти в другой клуб и уехать из страны, к чему она совсем не готова. Но Иван добился своего – с тех пор как поужинали уже и не расстаются – сыграли свадьбу и теперь воспитывают двух дочерей.

Лука Модрич – абсолютный футбольный гений и, возможно, лучший игрок этого ЧМ – может быть доволен своей великолепной карьерой, но наверняка он бы хотел добиться успехов в своих любимых клубах. В детстве он болел за сплитский «Хайдук», но сделал себе имя в стане злейшего врага – загребского «Динамо». Ему нравился «Челси», но с зарубежным футболом Модрич познакомился в «Тоттенхэме». Он поддерживал «Барселону», но заиграл в «Реале».

Кроме Марио Манджукича в истории Лиги чемпионов за две разные команды в финалах забивал лишь Криштиану Роналду. Но португалец не делал это так красиво. Гол Марио в ворота «Боруссии» в 2013-м был рабочим, а вот забитый мяч «Реалу» через себя в падении четыре года спустя – вероятно, лучший вообще за всю историю решающих матчей ЛЧ. Такое не забывается.

Еще у хорватов есть любопытный резервист Марко Пьяца, хотя этого парня на ЧМ мы видим редко – сыграл пять минут с Нигерией и вышел в старте с Исландией, но особо ничего не показал. У самого дорого хорватского игрока в истории местного чемпионата (Пьяцу купили за 23 миллиона евро) суперспортивная семья, но виды спорта совершенно другие – мама была дзюдоисткой, а папа – рестлер.

А Андрея Крамарича вы наверняка не помните по чемпионскому «Лестеру». Вышло обидно – парень до золотого сезона забивал за команду, а уже в тот самый невероятный год сыграл за клуб всего лишь два матча вместо требуемых пяти и остался без чемпионской медали. Зато теперь велик шанс привезти медаль с чемпионата мира.

Каждый из этих парней достоин ваших симпатий не только как футболист, но и как личность. Они не направляют с телевизора вашу любовь и ненависть на страны и народы, зато умеют завоевывать ваши сердца чудесами и трюками на поле. Все это куда ценнее, чем неосторожные слова, брошенные на эмоциях в камеру.

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