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    Поболейте за Хорватию. Плевать на историю с Видой


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    Голосов: 17
    11.07.2018 17:30
    Истории, которые важно знать.

    Итак, за последние дни в России прибавилось тех, кто в полуфинале Англия – Хорватия желает вторым всего плохого. Причины три.

    1. Поступок Домагоя Виды, о котором вы точно слышали.

    2. Хорватия в составе Югославии во времена Второй мировой войны, мягко говоря, не была союзницей СССР.

    3. У хорватов непростые отношения с сербами, которых любят в России.

    Ребята, пора уже с этим заканчивать.

    Два последних пункта вообще никак не касаются футбола, и очень печально, что эти темы до сих пор появляются в комментариях (про похожую ситуацию с Германией мы уже писали). А то, что сотворил Вида, конечно, глупость, но это никак не говорит о его антирусских взглядах или чем-то подобном. Смешно что-либо требовать с человека, которого в Хорватии выгоняли из клубного автобуса за открытое пиво, отстраняли из сборной за драку в баре и ловили за пьяную езду в Киеве. Вида каждый раз клялся в интервью, что теперь будет обдумывать любой свой поступок, но у него не получилось. Кредитная история уже слишком велика.

    Зато все, кто болеет за сборную России, вряд ли когда-либо забудут ночь с 21 по 22 ноября 2007 года. Тогда победа Хорватии над Англией провела нашу команду на Евро-2008. Роскошный гол Петрича, слезы Бекхэма, пение гимна хорватов вместе с фанатами после матча, чувство, что наше лето 2008-го уже не будет пустым – это здорово. Тогда мы стали к Хорватии чуть ближе.

    Сейчас другое время и почти другой состав. В команде множество звездных футболистов. Почти у каждого из них – своя интересная история.

    Голкипер Даниэл Субашич – автор красивого гола со штрафного за «Монако» и обладатель сухой серии аж в 842 минуты в Лиге 1 под вратарским свитером носит майку с фотографией погибшего друга – Хрвое Кустича, который умер из-за столкновения во время игры (ударился головой о бетонное заграждение). ФИФА сделала предупреждение, но Субашич непоколебим: «Я продолжу надевать эту майку».

    Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько как-то раз насмешил весь интернет, забравшись в автобус «Севильи». Шел себе, копаясь в телефоне, и залез немного не туда. Много классных историй есть и о Ведране Чорлуке, который для уже давно родной.

    Полузащитник Марцело Брозович, сотворивший девять голевых передач в этом сезоне за «Интер», купил бар в родном городе Велика Горица. Просто он хотел место, где можно рубиться в игры с компанией. В отпуске Брозович устраивает там целые турниры по дартсу.

    Иван Перишич, один из немногих футболистов, кто ругался с Юргеном Клоппом в «Боруссии», прошлым летом представлял Хорватию на международном турнире по пляжному волейболу. Впрочем, хорватская пара проиграла бразильцам в двух партиях и поделила последнее место, но история занятная – немногие бывают на чемпионатах мира в разных видах спорта.

    Матео Ковачич начал играть за загребское «Динамо» еще в 16 лет, хотя за год до этого лечил перелом ноги. Ковачич – очень набожный парень, и даже с женой познакомился в церкви, когда та пела в хоре. А когда на презентацию в «Реале» Матео неожиданно пришел с девушкой, привыкшая к гламуру испанская пресса была в дичайшем восторге от умной и воспитанной Изабел.

    Иван Ракитич вообще ждал семь месяцев, пока девушка, в которую он влюбился в баре отеля в Севилье, согласится хотя бы с ним поужинать. Она долго не шла на контакт, а затем объяснила причину: Ракитич – футболист, а значит, в любой момент может перейти в другой клуб и уехать из страны, к чему она совсем не готова. Но Иван добился своего – с тех пор как поужинали уже и не расстаются – сыграли свадьбу и теперь воспитывают двух дочерей.

    Лука Модрич – абсолютный футбольный гений и, возможно, лучший игрок этого ЧМ – может быть доволен своей великолепной карьерой, но наверняка он бы хотел добиться успехов в своих любимых клубах. В детстве он болел за сплитский «Хайдук», но сделал себе имя в стане злейшего врага – загребского «Динамо». Ему нравился «Челси», но с зарубежным футболом Модрич познакомился в «Тоттенхэме». Он поддерживал «Барселону», но заиграл в «Реале».

    Кроме Марио Манджукича в истории Лиги чемпионов за две разные команды в финалах забивал лишь Криштиану Роналду. Но португалец не делал это так красиво. Гол Марио в ворота «Боруссии» в 2013-м был рабочим, а вот забитый мяч «Реалу» через себя в падении четыре года спустя – вероятно, лучший вообще за всю историю решающих матчей ЛЧ. Такое не забывается.

    Еще у хорватов есть любопытный резервист Марко Пьяца, хотя этого парня на ЧМ мы видим редко – сыграл пять минут с Нигерией и вышел в старте с Исландией, но особо ничего не показал. У самого дорого хорватского игрока в истории местного чемпионата (Пьяцу купили за 23 миллиона евро) суперспортивная семья, но виды спорта совершенно другие – мама была дзюдоисткой, а папа – рестлер.

    А Андрея Крамарича вы наверняка не помните по чемпионскому «Лестеру». Вышло обидно – парень до золотого сезона забивал за команду, а уже в тот самый невероятный год сыграл за клуб всего лишь два матча вместо требуемых пяти и остался без чемпионской медали. Зато теперь велик шанс привезти медаль с чемпионата мира.

    Каждый из этих парней достоин ваших симпатий не только как футболист, но и как личность. Они не направляют с телевизора вашу любовь и ненависть на страны и народы, зато умеют завоевывать ваши сердца чудесами и трюками на поле. Все это куда ценнее, чем неосторожные слова, брошенные на эмоциях в камеру.

    Самый веселый промах ЧМ. Кейн сыграл с хорватами в пинбол

    Англия убийственно эффективна на стандартах. Хорватия тоже пострадала

    Англичане гоняют на единорогах и оплачивают тату фанатов. У них суператмосфера

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: globallookpress.com, inews.co.uk, dnevnik.ba
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 13 июля 2018, 00:58

      С детства болельщик формируется по 2м признакам -территориальному ( за своих) и качественному ,который уже может подразделяться в зависимости от предпочтений личности самого болельщика -это силовой ,атлетичный футбол ,либо скоростной и техничный и т.д.,но уж никак не по национальному признаку ,а тем более не по исторической составляющей...раньше так было по крайней мере ,сейчас то что изменилось ? а изменилось только то,что появились умники ,которые такие ситуации научились использовать в своих интересах и все больше практикуются в этом ,оттачивают "мастерство ".
      Мне вот абсолютно пох.. кому не нравятся хорваты -футболисты и почему я должен смотреть на великолепную игру маленькой футбольной державы и вспоминать при этом о "фактах Бенифакта"-езжай в Гаагу и там примени свое словоблудие (красноречие неприменимо в данном случае), принеси себе пользу хотя бы .Да я не вспоминаю про исторические факты при просмотре футбола -если хотел бы вспомнить ,то наверное смотрел бы политические передачи ,хотя из-за подобных тебе грани стираются быстрыми темпами ( чудо -комментатор всея Руси Губерниев тому пример).
      И я буду наслаждаться игрой хорватов,что бы такие как Benifacto не говорили и я буду помнить 2008 год ,а не 45 ,когда я думаю о футболе ,а о 45 я буду вспоминать в день Победы ,стоя у могилы деда !
      Именно потому ,что хорваты в 2008 профессионально отнеслись к своим обязанностям , футбольный мир России испытал огромное неподдельное(!) счастье и только за это их (футболистов ! а не историков,политиков и т.п. ) можно уважать ,болеть за них,радоваться успехам и испытывать нормальные адекватные человеческие чувства ,но конечно симпатию и уважение только этим не заслужишь-нужно еще и играть достойно, что эта сборная и делает на протяжении многих лет
      Benifacto а ты футбол вообще смотришь по каким соображениям ? записываешь и потом на повторах изучаешь кто как креститься, куда смотрит и как ,анализируешь такие факты и делаешь выводы ...правильные?
      Автору +++

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 12 июля 2018, 05:42

      хорошая статья..
      не стоит переносить , что было лет 75 назад на сегодняшний день.
      Были другие страны и другие государства, люди убивали людей.
      Надо с этим заканчивать.
      Модрич с Ракитичем не имеют отношения к тому что делалось в Хорватии 80 лет назад. Настолько же я не в ответе, что дедушка моего соседа расстреливал поляков в Катыни. Надо с этим заканчивать.
      Удивительно как наши люди хотят жить в прошлом, очутиться вдруг в 45 ом году.
      Футболисты и великие футболисты играли и при Гитлере и при Муссолини, при Сталине и при Берия, при Тито и при Брежневе, при нынешных со всех сторон.
      И если кто кому не угодил они не при чём.
      Надо заканчивать с этим .
      Да здравствует футбол !

      5
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 12 июля 2018, 01:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Интересно сколько корватов в всу(и всяких там тербатах и правых секторах) и сколько сербов в ЛДНР... думаю примерно одинаково...интересно отчего и почему?
      Никто не забыт ничто не забыто!!!автор ты не в себе?Ты нам предлагаешь каяться???или Ахеджаховаться? у нас в плену их было тока 20 с куем тысяч(в 44-45м ,а скока в полях их против нас выступало??), о да...и Сербов браток они любят как и нас Шумеры Кастрюльные!И в видел я как они на нас смотрят в Москве...и что самое забавное всегда где я их видел они вели себя как мыши!
      Для тех кто совсем в танке: корваты и кастрюли за одно, одно крысячье племя, у корватов лозунг смерть Сербам, у кастрюль смерть Маскалям, ипать совпадение....хммм и совсем странно почему у нас с Сербами нету таких лозунгов....а я могу сказать, их обьеденяет то что они пытаються убить в себя славянство! вот так ларчик открываеться, но почемуто переобувшийся Субашичь, чет забыл что он католик и крестился как православный(хотя до пенальти , в начале матча, крестился как католик) ....хмммм а если копнуть, то пол состава корватов переобутые сербы! как Субашичь))))
      З.Ы

      это на правах исторической справки, дабы не трогать политику, которой в спорте таки нет)

      -5
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      Рейтинг: +125

      makdim2906 > Benifacto 12 июля 2018, 11:17

      Мне плевать на политику и сербов, которые не сделали нам ничего хорошего, а подвиг Хорватии в 2007 году я не забуду никогда. Да и Модричем нельзя не восхищаться как игроком. Я за красивый футбол! А ты ошибся адресом - иди на политический сайт и участвуй там в дебатах.

      4
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto > dragoon000320 12 июля 2018, 11:24

      ты либо не прочитал что я пишу, либо туповат, еще раз повторю нынешние Хахлы, вместе с Хорватами, прям сейчас готовы нас убивать и резать, они фашисты!!! и ничто не поменялось с 45!!!! точно ты в танке!!!
      http://images.vfl.ru/ii/1490471088/cea798bb/16598618_m.jpg
      https://informator.news/arhiv2015/wp-content/uploads/2015/01/10685529_710132149106117_3432182004704626419_n-768x432.jpg
      посмотри картинку и подумай!

      -2
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto > dragoon000320 12 июля 2018, 13:55

      ты встречал? а ты вкурсе как они переобуваются то ваше? и как умеют подсасывать, нутро у них гнилое, читай выше, их всех объединяет то что они убивают в себе славянство и ненавидят это, и нас соответственно тоже!!!пойми нету нормальных украинцев, есть лишь славяне не потерявшие голову на окрайне нашей территории!!! вот и все пирожки!он седня нормальный а ночью оденет балаклаву и порежет тебя, вспоминая все о чем вы говорили и весело улыбаясь друг другу!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 11 июля 2018, 23:53

      Нас об....ли и те и другие. Болеем за футбол.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 июля 2018, 22:08

      К чёрту Хорватию! Нам надо с Англией налаживать отношения. Помните, они хотели бойкотировать ЧМ? Англия вперёд!

      2
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      Рейтинг: +88

      nikurit 11 июля 2018, 22:07

      Поболейте за Англию. Плевать на Хорватию

      3
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      Рейтинг: +88

      nikurit 11 июля 2018, 22:05

      да вот не дождетесь

      3
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      Рейтинг: +17

      ПетровЗенит 11 июля 2018, 21:55

      Нет уж, они показали что они несколько неадекватные и покусанные.
      Болеть за хорватов - себя не уважать.

      1
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      Рейтинг: +125

      makdim2906 > ПетровЗенит 12 июля 2018, 11:18

      Болеть за Англию, которые чморят русских за Скрипалей и за все подряд - вот это действительно себя не уважать

      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 июля 2018, 21:30

      Не можешь срать, не мучай жопу.

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 июля 2018, 21:29

      Хоркваты часть Югославии, а потому эта часть не есть полная. Привет курваты.

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Diter Bolen 12 июля 2018, 00:47

      Ну да , а Россия от СССР.)))

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