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    Англичане гоняют на единорогах и оплачивают тату фанатов. У них суператмосфера


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    Голосов: 0
    11.07.2018 14:05
    Наверное, главный секрет успеха Англии на этом ЧМ.

    «Я тоже спросил своих помощников: «Что это такое?». Гарету Саутгейту не могли не задать вопрос, почему сборная Англии на тренировке перед полуфиналом с хорватами бегает друг за другом и швыряется игрушками. Фотографии с летящими резиновыми курицами и хохочущими футболистами облетели весь мир. «На самом деле, те, кто в команде отвечает за физическую подготовку, стараются воодушевить наших игроков физически и психологически, чтобы тренировки не были скучными. Отсюда и курица», – ответил Саутгейт. Необычно и весело. А главное, что команде нравится.

    Какая сосредоточенность на лицах!

    Если англичане победят, эту курицу надо поселить в музей.

    С игрушками у игроков Англии особые отношения на этом турнире. Еще в начале после победы над Тунисом англичане на базе в Репино устроили гонки в бассейне на надувных единорогах. Джесси Лингард поспешил с фотоотчетом:

    С Лингардом вообще нескучно. «Нет, мам, я не еду домой», – написал игрок в твиттере после победы над Колумбией, обыграв снова ставшую суперхитом песню «Football’s Coming Home».

    Над празднованием голов Лингардом (а Панаме он забил фантастически красиво) потешается Александр-Арнолд. Игроки «МЮ» и «Ливерпуля» отлично ладят. Говорят, раньше в сборной межклубный вопрос стоял острее.

    Публикация от text (@england)

    Обычно собранного и серьезного Деле Алли развеселили российские болельщики. Он давал интервью Sky Sports, в это время подъехала машина, где заиграл гимн Великобритании. Алли улыбнулся и пожал руку фанату.

    Со своими фанатами англичане тоже на одной волне, еще бы – все они уже в полуфинале! Гарету Саутгейту посвятили целую песню, сам тренер с удовольствием дирижировал. Когда еще такое можно было себе представить раньше.

    В одном из фанатских твиттеров появилось сообщение: «Если Стоунс забьет Панаме, сделаю татуировку с его изображением». Стоунс забил аж два. Его одноклубник по «Ман Сити» Кайл Уокер написал, что оплатит тату. Отреагировал даже клуб. Что было дальше – неизвестно, исходный твит уже недоступен.

    Ключевая причина успеха сборной Англии на ЧМ-2018 – великолепная внутренняя атмосфера. Об этом говорят эксперты, это же подтверждает и Саутгейт: «У нас невероятно дружная команда. Команда настоящих трудяг». Они играют в баскетбол, дартс и боулинг и совсем не скучают между матчами.

    Никто уже не вспоминает жуткие времени «пятизвездочной тюрьмы», как называли отель в ЮАР, где Фабио Капелло запер команду на время ЧМ-2010. Джермейна Дефо бросает в дрожь: «Боже, было так скучно, что я как-то пришел в номер к Руни, и мы сели смотреть его видео со свадьбы на DVD». Что творилось четырьмя годами ранее до этого и вовсе назвали цирком – Свен-Горан Эрикссон разрешил женам и подругам футболистов жить рядом. Один игрок жаловался на то, что жена заставляла его во время турнира… помогать с ребенком. На ЧМ-2014 были свои неурядицы – команде приходилось по часу добираться от отеля до тренировочного поля, а потом еще ехать обратно. Сейчас нет никаких раздражающих факторов. Молодая команда под руководством современного тренера находится в полной гармонии с собой и окружающим миром. Английские журналисты не могут в это поверить – у парней нет никакого напряжения на лицах. Может, этого как раз и не хватало раньше?

    «Я вообще не люблю турниры сборных. Англия? Когда они проигрывают, страна погружается в гребаный хаос, будто это худшее, что может случиться», – кривился Ноэл Галлахер в интервью Марии Макаровой месяц назад. Поводов для расстройств у англичан этим летом очень мало. Шанс вернуться домой с медалями составляет 75%. В любом случае, успех сборной Англии – показатель того, насколько идеально можно совместить физподготовку, тактику и психологию в рамках одного крупного турнира. Для Англии – это новая реальность. Такого раньше не было.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      Сергей Николаевич П 11 июля 2018, 17:21

      НУ ЧТО ВПЕРЕД!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 июля 2018, 15:50

      Прям Веселые ребята...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      А Бубнов 11 июля 2018, 15:18

      ++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 11 июля 2018, 15:14

      Назло Англии, буду болеть за англичан! ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 11 июля 2018, 15:11

      Нашел за кого болеть... >(

      P.S. Твари и те и другие. Главное, чтобы французы грохнули того, кто выйдет в финал. Франки и сами еще то дерьмецо, но победа нагличан или усташей на нашей земле - абсолютно неприемлема.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 11 июля 2018, 15:07

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 11 июля 2018, 15:06

      Да порвут как тузик грелку одни других

      2
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      ...
      Рейтинг: +67332

      portero > х** вам всем 11 июля 2018, 15:08

      пусть рвут друг друга, зрелище будет веселое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 июля 2018, 15:05

      зачем нам англия? пусть выиграет кто сильнее главное без судейских косяков и голов побольше,

      2
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