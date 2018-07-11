Англичане гоняют на единорогах и оплачивают тату фанатов. У них суператмосфера

Наверное, главный секрет успеха Англии на этом ЧМ.

«Я тоже спросил своих помощников: «Что это такое?». Гарету Саутгейту не могли не задать вопрос, почему сборная Англии на тренировке перед полуфиналом с хорватами бегает друг за другом и швыряется игрушками. Фотографии с летящими резиновыми курицами и хохочущими футболистами облетели весь мир. «На самом деле, те, кто в команде отвечает за физическую подготовку, стараются воодушевить наших игроков физически и психологически, чтобы тренировки не были скучными. Отсюда и курица», – ответил Саутгейт. Необычно и весело. А главное, что команде нравится.

Какая сосредоточенность на лицах!

Если англичане победят, эту курицу надо поселить в музей.

С игрушками у игроков Англии особые отношения на этом турнире. Еще в начале после победы над Тунисом англичане на базе в Репино устроили гонки в бассейне на надувных единорогах. Джесси Лингард поспешил с фотоотчетом:

twit text — Jesse Lingard (@JesseLingard) 19 июня 2018 г.

С Лингардом вообще нескучно. «Нет, мам, я не еду домой», – написал игрок в твиттере после победы над Колумбией, обыграв снова ставшую суперхитом песню «Football’s Coming Home».

twit text — Jesse Lingard (@JesseLingard) 3 июля 2018 г.

Над празднованием голов Лингардом (а Панаме он забил фантастически красиво) потешается Александр-Арнолд. Игроки «МЮ» и «Ливерпуля» отлично ладят. Говорят, раньше в сборной межклубный вопрос стоял острее.

Публикация от text (@england) 10 Июл 2018 в 4:54 PDT

Обычно собранного и серьезного Деле Алли развеселили российские болельщики. Он давал интервью Sky Sports, в это время подъехала машина, где заиграл гимн Великобритании. Алли улыбнулся и пожал руку фанату.

Со своими фанатами англичане тоже на одной волне, еще бы – все они уже в полуфинале! Гарету Саутгейту посвятили целую песню, сам тренер с удовольствием дирижировал. Когда еще такое можно было себе представить раньше.

twit text — Rachel Burden (@rachelburden) 7 июля 2018 г.

В одном из фанатских твиттеров появилось сообщение: «Если Стоунс забьет Панаме, сделаю татуировку с его изображением». Стоунс забил аж два. Его одноклубник по «Ман Сити» Кайл Уокер написал, что оплатит тату. Отреагировал даже клуб. Что было дальше – неизвестно, исходный твит уже недоступен.

twit text — Manchester City (@ManCity) 24 июня 2018 г.

Ключевая причина успеха сборной Англии на ЧМ-2018 – великолепная внутренняя атмосфера. Об этом говорят эксперты, это же подтверждает и Саутгейт: «У нас невероятно дружная команда. Команда настоящих трудяг». Они играют в баскетбол, дартс и боулинг и совсем не скучают между матчами.

twit text — Ashley Young (@youngy18) 9 июля 2018 г.

twit text — Goal Indonesia (@GOAL_ID) 11 июля 2018 г.

Никто уже не вспоминает жуткие времени «пятизвездочной тюрьмы», как называли отель в ЮАР, где Фабио Капелло запер команду на время ЧМ-2010. Джермейна Дефо бросает в дрожь: «Боже, было так скучно, что я как-то пришел в номер к Руни, и мы сели смотреть его видео со свадьбы на DVD». Что творилось четырьмя годами ранее до этого и вовсе назвали цирком – Свен-Горан Эрикссон разрешил женам и подругам футболистов жить рядом. Один игрок жаловался на то, что жена заставляла его во время турнира… помогать с ребенком. На ЧМ-2014 были свои неурядицы – команде приходилось по часу добираться от отеля до тренировочного поля, а потом еще ехать обратно. Сейчас нет никаких раздражающих факторов. Молодая команда под руководством современного тренера находится в полной гармонии с собой и окружающим миром. Английские журналисты не могут в это поверить – у парней нет никакого напряжения на лицах. Может, этого как раз и не хватало раньше?

«Я вообще не люблю турниры сборных. Англия? Когда они проигрывают, страна погружается в гребаный хаос, будто это худшее, что может случиться», – кривился Ноэл Галлахер в интервью Марии Макаровой месяц назад. Поводов для расстройств у англичан этим летом очень мало. Шанс вернуться домой с медалями составляет 75%. В любом случае, успех сборной Англии – показатель того, насколько идеально можно совместить физподготовку, тактику и психологию в рамках одного крупного турнира. Для Англии – это новая реальность. Такого раньше не было.

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