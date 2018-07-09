Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Все смеялись над Магуайром. Он – герой сборной Англии


    4
    Голосов: 4
    09.07.2018 08:20
    У англичан два крутых Гарри.

    Группа английских фанов сфоткалась на трибуне. Стюард вернул айфон и попросил парней расходиться – матч против Словакии уже закончился. Человек в жилетке не подозревал, что через ровно два года хозяин гаджета о чем-то пошепчется с Гарри Кейном и забьет победный мяч в четвертьфинале чемпионата мира.

    Магуайр дебютировал за Англию прошлой осенью. До этого он не выделялся среди кучи дровосеков из британского андеграунда. Только скауты и футбольные гики знали, что внутри несуразного центрбека из «Шеффилд Юнайтед» и «Халл Сити» созревает большой талант. Среди них был Крейг Шекспир. Приняв «Лестер», коуч первым делом отправился на Мальорку. Там отдыхал Магуайр.

    «Мы договорились об ужине недалеко от его коттеджа. Меня предупреждали, что за простецкой внешностью скрывается толковый парень. Но Харри шокировал меня первым же вопросом. Он спросил про расположение защиты и через несколько аргументов объяснил, почему ему неудобно подниматься к центральной линии. Пока я мямлил, что не до конца обдумал план по обороне, Магуайр рассказал об упражнениях, которые помогли бы справиться с проблемой».

    Гарри действительно очень умный парень. Он закончил школу без четверок, хотя тратил кучу времени на футбол. Сейчас у него юридическое образование и более 100 прочитанных книг. Многие – про футбол и тактику, которой Магуайр интересуется с детства. В перерыве дебютного матча за «Шеффилд» юный защитник предложил тренерскому штабу поменять схему и сел на банку за дерзость. Тогда подобные мысли из уст неловкого великана прозвучали смешно. Сейчас с ним советуются и Гарет Саутгейт, и Гарри Кейн.

    При этом Магуайр не обделен самоиронией. В английской сборной он и вратарь Пикфорд выглядят, как типичные британцы больше остальных. Кипера постоянно спрашивают, из какого паба он только что пришел. Харри – сколько рыбы тот наловил в ближайшем порту. Ответ мужчины доставляет: «Много. Я рыбачу и удочкой, и голыми руками. А еще знаю, где водится самая жирная форель на островах». Когда на одной из тренировок у Магуайра брали интервью, в кадр влетел Джейми Варди:

    – Здравствуйте, с вами Джейми Варди. Мы ведем прямой репортаж, рядом со мной Харри Магуайр. Скажите, какой диаметр у вашей головы?
    – Как у того булыжника, которым я тебя грохну.

    Перед первым угловым у шведских ворот Магуайр и Кейн разбегались из одной точки. Но сначала парни выбрали розыгрыш и жестом сообщили Янгу, куда именно закручивать кросс. Через секунду мяч воткнулся в сетку – вынимать такие гвозди у Ольсена просто нечем.

    Магуайр однозначно сыграет в полуфинале. На чемпионате мира Харри вообще пропустил всего тайм: абсолютно ненужные 45 минут против Бельгии. За 4,5 матча он накопил 1 гол, 15 отборов и 29 выигранных единоборств на втором этаже. Если Россия пройдет хорватов, Дзюбе будет крайне тяжело. А еще Магуайр позвал тех самых друзей с Евро-2016 на матч против Панамы и повторил кадр двухлетней давности. Только фотограф был другой, а стюард явно узнал главного центрбека Англии.

    Хорватия – монстры. Но слабое место есть

    Душевное письмо Стерлинга дочке и всему миру

    Телеграм канал с другими душевными историями

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 июля 2018, 06:57

      над нашей сборной тоже смеялись

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 9 июля 2018, 08:13

      Англия очень достойное впечатление производит. Буду болеть за них, желаю выиграть ЧМ. Приятно наблюдать в составе истинно британских парней: Пикфорда, Магуайра, Стоунза, Хендерсона, Трипье, Кейна...
      Афролягушатники - это афролягушатники.
      Бельгия - это помойка со всего мира.
      Хорватов не очень люблю, с пенальти любой дурак пройти может, коль подфартит.
      Так что Англия, Англия! А тебе, Гарри, побольше таких "гвоздей" забивать! Порадовал меня-старика!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Danish Dynamite 10 июля 2018, 07:59

      трипьер - тпично аншлийский парень... хм...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > olic29ivica 10 июля 2018, 08:33

      типично английская болезнь я бы сказал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 8 июля 2018, 03:01

      Так я и думал, Магваер производит впечатление умного парня.
      Стандарты решают многое теперь и Харри, который из Лестера очень полезен.
      Ещё он становится самым дальным при угловых и оттуда скидывает мяч, беспроигрышный вариант.
      Ещё одно, Магваер большой защитник, но охотно подключается к атаке и идёт далеко вперёд, его часто видно у угла чужой штрафной и на левом фланге.
      Молодой и хороший.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 июля 2018, 00:06

      Бельгия-Франция досрочный финал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 июля 2018, 20:25

      у нас на всю сборную вместе с тренером 100 прочитанных книг не наберется...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 июля 2018, 19:57

      две крутых хари))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 7 июля 2018, 19:56

      Для Англии выход в полуфинал-успех немалый,безусловно.28 лет ждали этого,а,может,еще и выше забраться сумеют.но,вряд ли стоит не принимать во внимание тот факт,что серьезный экзаменатор был пока только один у них и тем они проиграли..стратегия выбора по сетке оправдала себя.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 июля 2018, 19:37

      палка раз в год стреляет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 7 июля 2018, 19:21

      Нееет............ У Англии три крутых Харри......... А Харри Поттер как же ??? ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Sedoi_Goblin 9 июля 2018, 10:03

      и линикер

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > спанчес 9 июля 2018, 14:05

      и Реднапп

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 7 июля 2018, 19:18

      Вот интересно как теперь Терезе с Борькой ехать в Россию на полуфинал, что подумают простые англичане когда узнают что их все это время дурили, и нет там ни какой гречки "новичок".

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11