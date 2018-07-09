Все смеялись над Магуайром. Он – герой сборной Англии

У англичан два крутых Гарри.

Группа английских фанов сфоткалась на трибуне. Стюард вернул айфон и попросил парней расходиться – матч против Словакии уже закончился. Человек в жилетке не подозревал, что через ровно два года хозяин гаджета о чем-то пошепчется с Гарри Кейном и забьет победный мяч в четвертьфинале чемпионата мира.

Магуайр дебютировал за Англию прошлой осенью. До этого он не выделялся среди кучи дровосеков из британского андеграунда. Только скауты и футбольные гики знали, что внутри несуразного центрбека из «Шеффилд Юнайтед» и «Халл Сити» созревает большой талант. Среди них был Крейг Шекспир. Приняв «Лестер», коуч первым делом отправился на Мальорку. Там отдыхал Магуайр.

«Мы договорились об ужине недалеко от его коттеджа. Меня предупреждали, что за простецкой внешностью скрывается толковый парень. Но Харри шокировал меня первым же вопросом. Он спросил про расположение защиты и через несколько аргументов объяснил, почему ему неудобно подниматься к центральной линии. Пока я мямлил, что не до конца обдумал план по обороне, Магуайр рассказал об упражнениях, которые помогли бы справиться с проблемой».

Гарри действительно очень умный парень. Он закончил школу без четверок, хотя тратил кучу времени на футбол. Сейчас у него юридическое образование и более 100 прочитанных книг. Многие – про футбол и тактику, которой Магуайр интересуется с детства. В перерыве дебютного матча за «Шеффилд» юный защитник предложил тренерскому штабу поменять схему и сел на банку за дерзость. Тогда подобные мысли из уст неловкого великана прозвучали смешно. Сейчас с ним советуются и Гарет Саутгейт, и Гарри Кейн.

При этом Магуайр не обделен самоиронией. В английской сборной он и вратарь Пикфорд выглядят, как типичные британцы больше остальных. Кипера постоянно спрашивают, из какого паба он только что пришел. Харри – сколько рыбы тот наловил в ближайшем порту. Ответ мужчины доставляет: «Много. Я рыбачу и удочкой, и голыми руками. А еще знаю, где водится самая жирная форель на островах». Когда на одной из тренировок у Магуайра брали интервью, в кадр влетел Джейми Варди:

– Здравствуйте, с вами Джейми Варди. Мы ведем прямой репортаж, рядом со мной Харри Магуайр. Скажите, какой диаметр у вашей головы?

– Как у того булыжника, которым я тебя грохну.

Перед первым угловым у шведских ворот Магуайр и Кейн разбегались из одной точки. Но сначала парни выбрали розыгрыш и жестом сообщили Янгу, куда именно закручивать кросс. Через секунду мяч воткнулся в сетку – вынимать такие гвозди у Ольсена просто нечем.

Магуайр однозначно сыграет в полуфинале. На чемпионате мира Харри вообще пропустил всего тайм: абсолютно ненужные 45 минут против Бельгии. За 4,5 матча он накопил 1 гол, 15 отборов и 29 выигранных единоборств на втором этаже. Если Россия пройдет хорватов, Дзюбе будет крайне тяжело. А еще Магуайр позвал тех самых друзей с Евро-2016 на матч против Панамы и повторил кадр двухлетней давности. Только фотограф был другой, а стюард явно узнал главного центрбека Англии.

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