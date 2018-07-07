Душевное письмо Стерлинга дочке и всему миру

Малышка обещала разлюбить Салаха за двух Скуби-Ду и кубок мира.

Рахим Стерлинг написал эту колонку перед ЧМ-2018 специально для The Players' Tribune. Издание выпустило ее во время группового этапа – 22 июня. В тот день Англия еще не знала, что разобьет проклятие и выйдет в четвертьфинал через серию пенальти. Это был жесткий и даже грязный матч, но Стерлингу плевать. Он обещал дочери трофей и две игрушки Скуби Ду. Иначе она так и будет болеть за Мо Салаха.

Моя дочка – немножко стерва. Мама предупреждала, что рано или поздно это произойдет. Примерно в 6 лет у малышки впервые проявился характер. Знаете – нормальный такой характер. Однажды она носилась по дому и бормотала какую-то песенку. Ее папа только что выиграл золото АПЛ с «Манчестер Сити» и пробил отметку в 100 набранных очков за чемпионат. Вы думаете, ее это обрадовало? Ха! Да она даже за две игрушки Скуби-Ду не будет за «Сити». Девочка насквозь пропитана духом «Ливерпуля».

И вот она бегает из комнаты в комнату, периодически не вписываясь в дверные проемы и ударяясь об стену. Вся красная, спина сутулая, руки болтаются – прямо как ее отец в детстве. И знаете, что она поет?

Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah!

Runnin’ down the wing!

Salahhhhh la la la la la la la!

Egyptian king!

Верите? Хладнокровно издевается!

Раньше я был таким же – клянусь. Незнакомцам она не скажет ни единого словечка, потому что сначала должна узнать человека и довериться ему. Зато если это произойдет, малышка не скривит душой. Она честная – это заложено в генах Стерлингов.

А могу ли я поверить каждому из вас? Могу ли открыться и рассказать свою историю? Если вы читаете газеты и спортивные сайты, то наверняка убеждены, что и так знаете меня вдоль и поперек. Но вы уверены? Если да, вместо этого письма займитесь чем-нибудь другим.

***

Мне было два года, когда убили отца. То событие сформировало всю жизнь. Почти сразу после трагедии мать оставила нас с сестрой в Ямайке, а сама поехала в Англию, чтобы получить научную степень и обеспечить детям достойную жизнь. Несколько лет мы провели с бабушкой. Я смотрел на других детей, которые гуляли с мамами, и безумно завидовал. Я не до конца понимал, зачем нас бросили где-то далеко. Бабушка была замечательной, но меня все равно разъедала злость.

К счастью, в моей жизни появился футбол. Однажды на улице пошел ливень и все дети выбежали на улицу, чтобы попинать мяч в огромных лужах. С того дня я люблю дождь и часто гуляю в хмурую погоду без зонта. Те веселые брызги – главное воспоминание о Ямайке. И еще гранатовое мороженое, которое покупала бабушка. Знаете, весь мир должен молиться на это мороженое. Я ищу его в каждом городе, но пока встречал только в Ямайке.

А пока я застужал горло, мама усердно трудилась. В пять лет нас с сестрой перевезли в Лондон. Тяжелое время: вокруг совсем другая культура, и денег практически не водилось. Мама отдавала все, чтобы мы не нуждались в еде и одежде. Но все равно приходилось выживать и ощущать себя бедно на фоне сверстников. Иногда мама устраивалась ночной уборщицей в отели, чтобы купить продукты с тетрадями и оплатить обучение. Никогда не забуду, как мы просыпались рано утром и ехали мыть туалеты в Стонербридж. Зато потом мама разрешала выбрать любую шоколадку из вендингового аппарата, а сама заранее нажимала на кнопки. Она не сомневалась, что я покажу на баунти.

Через эти сладости я осознал: единственное, что есть у Стерлингов – мы сами. Я не расставался с мячом, гонял его по дому и крушил вещи. Меня ругали – даже обычная тарелка была на вес золота. Предупреждая беду, я постоянно просил: «Можно на улицу? Я очень хочу поиграть в мяч». Мама отвечала: «Можно, только не выходи из дома». Она не доверяла миру и берегла нас с сестрой.

Но был один парень, с которым мама почему-то отпускала меня по всему Лондону. Его звали Клив Эллингтон. Он приходил по выходным, собирал всех детей с района и возил нас музеям, аттракционам или просто вел поиграть в снукер. Клив заменил мне отца, потому что был единственным взрослым мужчиной вокруг. В одно воскресенье он посадил меня на колени и спросил: «Рахим, чем бы ты хотел заняться?».

Пфф, какой простой вопрос: «Поиграть в футбол!»

«У меня команда – мы выступаем в воскресной лиге. Не хочешь присоединиться?». Я был в шоке. Никогда не задумывался, что бить по мячу реально не просто во дворе или комнате, а в настоящей команде на настоящем турнире. Но именно в ту секунду моя жизнь поменялась навсегда. С того мига все вокруг превратилось в футбол, футбол и еще раз футбол. Зависимость. Окончательная и полная зависимость.

«Я купил двум главным людям в жизни новый шикарный дом. Это – лишь малая часть благодарности. Далеко не такая важная, как баунти» (Рахим Стерлинг)

В 11 лет на меня вышли скауты из «Фулхэма» и «Арсенала». Когда тебя зовет сам «Арсенал», то ты не сомневаешься, что уже попал в суперклуб. Я бегал и хвастался перед друзьями, что устроил себе великую карьеру. И тут меня ошарашила мама: «Ты не пойдешь на просмотр». Что?!

«Ты еще никуда не попал. В «Арсенале» конкурс 50 детей на место. Все они такие же талантливые, но многие еще и адекватно относятся к делу. Тебе нужно выбрать что-то попроще, чтобы набраться опыта и окрепнуть». Да как она могла?!

Когда меня устроили в академию «КПР», я плакал и ненавидел маму. Еще хуже, что район Хитроу находился далеко от дома, и меня не отпускали на тренировки одного, постоянно навязывая сестру. Надо мной смеялись все товарищи и одноклассники, но это оказалось самым мудрым решением в жизни.

Я ненавидел чертову дорогу с тремя автобусными пересадками. Рядом с нашим домом строился новый «Уэмбли». Забивая гол в финале Лиги чемпионов на заднем дворе, я праздновал победу на фоне этой громадины. Боже, как же я мечтал играть там, а не хрен пойми где. Но со временем пришло осознание, что только «КПР» даст мне дорогу под эту роскошную арку. И я впахивал на тренировках, как проклятый. Лишь бы избавиться от пересадок.

В «Куинз Парк Рейнджерс» не часто растут суперталанты, и на фоне остальных меня заметила юношеская сборная. В первом же матче я положил двушку Северной Ирландии. Дубль показали по телевизору, обо мне написали все газеты. На следующее утро я проснулся знаменитым, но закаленным и с опытом больших разочарований – мама была права по поводу «КПР». Она невероятный человек.

Никогда не забуду, как сел напротив нее в прихожей и рассказал про «Ливерпуль». Мне предложил контракт космический клуб, но подпись означала расставание. При этом я ощущал, что не могу отказать. Мама пожертвовала собой и нервами ради меня. Сестра моталась со мной по этим вонючим автобусам. Пришло время перевернуть ситуацию и заботиться о них. Спустя два года я купил двум главным людям в жизни новый шикарный дом. Это – лишь малая часть благодарности. Далеко не такая важная, как баунти.

***

У меня растет прекрасная дочь. Моя мама может быть спокойна – эта маленькая женщина воспитывает и мотивирует меня не меньше. Ей мало двух Скуби-Ду, чтобы не орать про Мо Салаха на всю квартиру. Ей нужен кубок мира. Что ж. Кажется, пора на автобус.

Перевод материала The Players' Tribune.

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