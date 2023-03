Англичане играют за сборную бесплатно. Весь гонорар − на благотворительность

Это началось еще с Бекхэма.

Килиан Мбаппе – большой молодец. В 19 лет он не только уничтожает на поле, но и переводит все заработанные на ЧМ деньги благотворительным фондам. За каждый матч француз получает по 20 тысяч евро плюс бонусы за голы. В России форвард провел уже 4 матча и забил 3 мяча. Франция идет к финалу, а Мбаппе уже пожертвовал больше 100 тысяч евро. И не он один.

То, к чему пришел француз на этом ЧМ, англичане продвигают 11 лет. В 2007 году игроки сборной организовали фонд английских футболистов (EFF) и отдали его под управление Дэвида Бекхэма. Среди основателей были и Джон Терри с Гарри Невиллом. С того момента гонорары от матчей за национальную команду идут исключительно на добрые дела. Глава футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн подтверждает: «Они не берут ни копейки».

«Когда я был футболистом, то с удовольствием отдавал деньги нуждающимся. Здорово, что нынешние игроки сборной поступают так же. Мы не только гордимся шансом биться за флаг, но и рады повышать интерес к проблемам вне поля». Слова Фрэнка Лэмпарда объясняют все.

«Некоторые посмотрят на это и скажут: «Что такое 50 тысяч евро для тех, кто зарабатывает такие деньги за неделю?». А что подобная сумма значит для больных детей? Сколько бы игроки не получали, они все равно хотят делать что-то хорошее», – уверяет Дэвид Бекхэм.

Жертвовать деньги – обычное дело для Бэкса. В 2013 году во время выступлений за «ПСЖ» он отказался от зарплаты в пользу детских благотворительных организаций в Париже. В неделю англичанин получал 200 тысяч евро, но не сомневался ни секунды: «Это один из поступков, которым я горжусь».

За время существования фонд английских футболистов сотрудничал с UNICEF, Cancer Research UK, Help for Heroes and the Honeypot Children'S Charity и фондом имени Бобби Мура по борьбе с раком. Единственный английский капитан, ставший чемпионом мира, умер от метастаза кишечника в 51 год. Сейчас общество Мура занимается профилактикой и лечением страшной болезни. «Бобби был бы в восторге», – не скрывает эмоций вдова чемпиона мира Стефани.

Примеру EFF следует благотворительный турнир Football Help, созданный певцом Робби Уильямсом и телеведущим Джонатаном Уилксом. Суть проста: в товарищеском матче сборная Англии играет против приглашенных звезд. На матчи приезжали шеф-повар Гордон Рэмзи, хоккеист Сергей Федоров, актер Майкл Шин, олимпийский чемпион по бегу Усейн Болт и куча футбольных икон от Диего Марадоны и Франко Барези до Зинедина Зидана и Роналдиньо. Все сопровождается конкурсами, викторинами, трансляциями по телевидению и прочими развлекательными вещами.

Ажиотаж – бешеный. С 2006 года Football Help организовал 7 благотворительных матчей. Минимальная посещаемость – 45 тысяч зрителей (на «Уэмбли» в 2008 году). Все остальные встречи проходили на стадионе «Олд Траффорд» и собирали не менее 65 тысяч. Деньги от продажи билетов и пожертвования идут в помощь UNICEF. Собранная за все время сумма приятно шокирует – более 20 миллионов фунтов стерлингов.

Игроки сборной за 11 лет накопили более 5 миллионов фунтов, но не думают останавливаться. По итогам группового этапа англичане уже заработали по 54 тысячи каждый. За победу в товарищеских отборочных матчах футболистам полагается по 1,5 тысячи, за ничью – 1 тысяча, за проигрыш – 500 фунтов. Умножьте на количество людей в заявке и получите приличную сумму. Если Англия станет чемпионом мира, то суммарно выйдет 5 миллионов.

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Англии наконец-то выиграла в серии пенальти и вышла в четвертьфинал, где сыграет со Швецией. Лишний матч англичан на турнире – лишние деньги ребятишкам. Это еще один повод поболеть за Кейна и Пикфорда.

Хендерсон симулирует ужаснее Неймара. Это смешно

Главная семья чемпионата мира. В футбол играла даже мама