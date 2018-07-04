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    Англичане играют за сборную бесплатно. Весь гонорар − на благотворительность


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    Голосов: 6
    04.07.2018 10:51
    Это началось еще с Бекхэма.

    Килиан Мбаппе – большой молодец. В 19 лет он не только уничтожает на поле, но и переводит все заработанные на ЧМ деньги благотворительным фондам. За каждый матч француз получает по 20 тысяч евро плюс бонусы за голы. В России форвард провел уже 4 матча и забил 3 мяча. Франция идет к финалу, а Мбаппе уже пожертвовал больше 100 тысяч евро. И не он один.

    То, к чему пришел француз на этом ЧМ, англичане продвигают 11 лет. В 2007 году игроки сборной организовали фонд английских футболистов (EFF) и отдали его под управление Дэвида Бекхэма. Среди основателей были и Джон Терри с Гарри Невиллом. С того момента гонорары от матчей за национальную команду идут исключительно на добрые дела. Глава футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн подтверждает: «Они не берут ни копейки».

    «Когда я был футболистом, то с удовольствием отдавал деньги нуждающимся. Здорово, что нынешние игроки сборной поступают так же. Мы не только гордимся шансом биться за флаг, но и рады повышать интерес к проблемам вне поля». Слова Фрэнка Лэмпарда объясняют все.

    «Некоторые посмотрят на это и скажут: «Что такое 50 тысяч евро для тех, кто зарабатывает такие деньги за неделю?». А что подобная сумма значит для больных детей? Сколько бы игроки не получали, они все равно хотят делать что-то хорошее», – уверяет Дэвид Бекхэм.

    Жертвовать деньги – обычное дело для Бэкса. В 2013 году во время выступлений за «ПСЖ» он отказался от зарплаты в пользу детских благотворительных организаций в Париже. В неделю англичанин получал 200 тысяч евро, но не сомневался ни секунды: «Это один из поступков, которым я горжусь».

    За время существования фонд английских футболистов сотрудничал с UNICEF, Cancer Research UK, Help for Heroes and the Honeypot Children'S Charity и фондом имени Бобби Мура по борьбе с раком. Единственный английский капитан, ставший чемпионом мира, умер от метастаза кишечника в 51 год. Сейчас общество Мура занимается профилактикой и лечением страшной болезни. «Бобби был бы в восторге», – не скрывает эмоций вдова чемпиона мира Стефани.

    Примеру EFF следует благотворительный турнир Football Help, созданный певцом Робби Уильямсом и телеведущим Джонатаном Уилксом. Суть проста: в товарищеском матче сборная Англии играет против приглашенных звезд. На матчи приезжали шеф-повар Гордон Рэмзи, хоккеист Сергей Федоров, актер Майкл Шин, олимпийский чемпион по бегу Усейн Болт и куча футбольных икон от Диего Марадоны и Франко Барези до Зинедина Зидана и Роналдиньо. Все сопровождается конкурсами, викторинами, трансляциями по телевидению и прочими развлекательными вещами.

    Ажиотаж – бешеный. С 2006 года Football Help организовал 7 благотворительных матчей. Минимальная посещаемость – 45 тысяч зрителей (на «Уэмбли» в 2008 году). Все остальные встречи проходили на стадионе «Олд Траффорд» и собирали не менее 65 тысяч. Деньги от продажи билетов и пожертвования идут в помощь UNICEF. Собранная за все время сумма приятно шокирует – более 20 миллионов фунтов стерлингов.

    Игроки сборной за 11 лет накопили более 5 миллионов фунтов, но не думают останавливаться. По итогам группового этапа англичане уже заработали по 54 тысячи каждый. За победу в товарищеских отборочных матчах футболистам полагается по 1,5 тысячи, за ничью – 1 тысяча, за проигрыш – 500 фунтов. Умножьте на количество людей в заявке и получите приличную сумму. Если Англия станет чемпионом мира, то суммарно выйдет 5 миллионов.

    В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Англии наконец-то выиграла в серии пенальти и вышла в четвертьфинал, где сыграет со Швецией. Лишний матч англичан на турнире – лишние деньги ребятишкам. Это еще один повод поболеть за Кейна и Пикфорда.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 6
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 июля 2018, 23:57

      есть футболисты,а есть мужики!!! это большая разница играть ради себя или помочь нуждающимся людям!!!

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 5 июля 2018, 06:58

      наши так не смогут

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > mihail1980 5 июля 2018, 23:59

      не все некоторые могут

      1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 4 июля 2018, 20:19

      Англия - это вам не Швейцария, там и чернокожие ребята с Ямайки - англичане. С патриотизмом у них все в порядке, в этой стране спортсмену иначе вести себя нельзя. Жаль, что у такого патриотизма есть и оборотная сторона - постоянное выдумывание внешнего врага.

      0
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      Рейтинг: +222

      Леший88 > Вомбат 6 июля 2018, 13:10

      "постоянное выдумывание внешнего врага." - ты зачем на Великую Россиюшку нашу наезжаешь??? Бесстыдник!))

      0
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 4 июля 2018, 17:59

      Нашим вот с кого пример брать надо. А у нас только повышение пенсионного возраста, да бездари вроде пескова и вовы путина в кремле сидят

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 4 июля 2018, 17:19

      Респект и уважуха

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 4 июля 2018, 14:12

      У каждого футболиста есть выбор: купить к примеру суперкар или помочь нуждающим. Хотя многие могут и первое и второе одновременно...

      3
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      Рейтинг: +3843

      BP 4 июля 2018, 14:01

      достойно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 4 июля 2018, 12:43

      Респект!!! Не зря значит болею ха них)))

      5
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 4 июля 2018, 12:42

      наших жаба заест

      1
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > х** вам всем 4 июля 2018, 14:47

      Вас молодой чемодан она уже укусила.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 4 июля 2018, 12:30

      Хм, если это действительно так, то огромное уважение.

      8
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