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    Британцы хвалят ЧМ в России. И рассказывают правду


    4.6
    Голосов: 7
    09.07.2018 18:25
    Сделали правильные выводы.

    На канале юноши Tео почти 88 тысяч подписчиков. Там британец рассказывает о собственной жизни и много рассуждает о футболе. Вместе с отцом он побывал на чемпионате мира в России. После двух недель в нашей стране Tео и его отец могут сравнить собственное восприятие России с тем, как о ней думают в Англии.

    Оказалось, что русские – вполне улыбчивые люди, а англичан никто не побьет, если они будут носить футболки с символикой сборной или размахивать флагом. Тео считает Санкт-Петербург красивым городом, а из людей его особенно впечатлили волонтеры. По восприятию британца, они были просто везде.

    Вот такой ролик подготовил Тео:

    Версия с переводом.

    UPD. У отца Тео есть тесные связи с Россией. «Медуза» рассказала интересную информацию об этой семье. С 2007 года Стивен Огден работает исполнительным директором в компании «Волга Газ», которая добывает углеводороды в Поволжье. До этого он тоже часто бывал в России. С 1997 по 2002 год Стивен находился в должности финансового директора пивоваренного завода «Бочкарев» в Санкт-Петербурге. Работал он топ-менеджером и в Heineken Russia, а также в сети супермаркетов «Лента» и даже в московском отделении банка CS First Boston. Теперь понятно, откуда взялась идея рассказать о нашей стране столько хорошего.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Иван Якушкин
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 7
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 10 июля 2018, 10:46

      Тео похоже неслабо прибухивает в свои 17 лет ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 10 июля 2018, 09:35

      пацану тоже пиво перепало)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67

      Rustam85 9 июля 2018, 23:57

      Покажут по их телевидению и назовут агентами Кремля)

      3
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      Рейтинг: +520

      Boozman 9 июля 2018, 23:08

      Вечно молодой)))

      0
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