Британцы хвалят ЧМ в России. И рассказывают правду

Сделали правильные выводы.

На канале юноши Tео почти 88 тысяч подписчиков. Там британец рассказывает о собственной жизни и много рассуждает о футболе. Вместе с отцом он побывал на чемпионате мира в России. После двух недель в нашей стране Tео и его отец могут сравнить собственное восприятие России с тем, как о ней думают в Англии.

Оказалось, что русские – вполне улыбчивые люди, а англичан никто не побьет, если они будут носить футболки с символикой сборной или размахивать флагом. Тео считает Санкт-Петербург красивым городом, а из людей его особенно впечатлили волонтеры. По восприятию британца, они были просто везде.

Вот такой ролик подготовил Тео:

Версия с переводом.

UPD. У отца Тео есть тесные связи с Россией. «Медуза» рассказала интересную информацию об этой семье. С 2007 года Стивен Огден работает исполнительным директором в компании «Волга Газ», которая добывает углеводороды в Поволжье. До этого он тоже часто бывал в России. С 1997 по 2002 год Стивен находился в должности финансового директора пивоваренного завода «Бочкарев» в Санкт-Петербурге. Работал он топ-менеджером и в Heineken Russia, а также в сети супермаркетов «Лента» и даже в московском отделении банка CS First Boston. Теперь понятно, откуда взялась идея рассказать о нашей стране столько хорошего.