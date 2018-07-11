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    Самый веселый промах ЧМ. Кейн сыграл с хорватами в пинбол


    4
    Голосов: 2
    11.07.2018 22:06
    Эпичный момент.

    При счете 1:0 в пользу Англии в полуфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии состоялся интересный момент на исходе получаса игры. Гарри Кейн вышел один на один, его первый удар отразил Субашич, а второй – штанга и снова Субашич. Именно второй удар Кейна потом неоднократно крутили в повторе, как один из самых ярких эпизодов полуфинала.

    В интернете как обычно в тему отреагировали гифками.

    И прямое включение с реакцией английских фанатов.

    Впрочем, даже если б Кейн забил, гол бы не засчитали – лидер английской сборной находился в явном офсайде. Но момент получился классный.

    Англия убийственно эффективна на стандартах. Хорватия тоже пострадала

    Поболейте за Хорватию. Плевать на историю с Видой

    Англичане гоняют на единорогах и оплачивают тату фанатов. У них суператмосфера

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июля 2018, 14:48

      англия гавно !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июля 2018, 12:26

      Офсайда не было, а играл лучшего бомбардира чемпионата налицо!

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 10:43

      А помните как Субашич ныл,типа травму с нашими получил,а на самом деле как огурчик...

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 12 июля 2018, 08:59

      Засчитали бы. В оффсайде там была только рука - и после просмотра повтора арбитр 99% указал бы на центр поля. Так что промах по сути стоил Англии выхода в финал.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 июля 2018, 03:30

      англичане 4 будут кейн скорее всего золотую бутсу получит

      0
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