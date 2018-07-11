Самый веселый промах ЧМ. Кейн сыграл с хорватами в пинбол

Эпичный момент.

При счете 1:0 в пользу Англии в полуфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии состоялся интересный момент на исходе получаса игры. Гарри Кейн вышел один на один, его первый удар отразил Субашич, а второй – штанга и снова Субашич. Именно второй удар Кейна потом неоднократно крутили в повторе, как один из самых ярких эпизодов полуфинала.

twit text — The18 (@the18com) 11 июля 2018 г.

В интернете как обычно в тему отреагировали гифками.

twit text — BBC One (@BBCOne) 11 июля 2018 г.

twit text — Super 6 (@Super6) 11 июля 2018 г.

twit text — Guffers (@gavmacn) 11 июля 2018 г.

twit text — Match of the Day (@BBCMOTD) 11 июля 2018 г.

И прямое включение с реакцией английских фанатов.

twit text — ESPN FC (@ESPNFC) 11 июля 2018 г.

Впрочем, даже если б Кейн забил, гол бы не засчитали – лидер английской сборной находился в явном офсайде. Но момент получился классный.

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