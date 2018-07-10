Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

Хорваты нагнетают.

Что случилось?

Все началось после победы Хорватии над Россией. Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший футболист Огнен Вукоевич, входивший в делегацию страны, записали видео. «Слава Украине!» – выдал Вида. «Это победа за «Динамо» и за Украину!» – сказал Вукоевич. Запись вызвала большой резонанс в обществе, а хорватов обвинили в политических провокациях. Кстати, в сеть ее закинул украинский журналист Андрей Шахов с подписью: «Наши хорватские друзья-победители прислали. Огнен, Домагой, вы лучшие!!!!!»

Зачем они это сделали?

Представители украинского футбола посчитали, что так Вида высказал уважение Украине и ее футболу. Вместе с Вукоевичем они выступали за киевское «Динамо». Огнен сейчас работает в этом клубе скаутом, а 29-летний Вида выступает за «Бешикташ» в Турции. Когда в регионе возникала напряженная ситуация, Вида и Вукоевич вместе ходили на Майдан. «Я видел, сколько людей было на Майдане. Мы были там вместе с Вукоевичем», – рассказывал Вида украинским журналистам. Оба провели в стране долгое время.

За слова на видео Домагой извинился и назвал все произошедшее шуткой. Он говорит, что любит русских и никак не связывается с политикой. Вида объяснил, что в Украине остались его друзья со времен «Динамо», а «Слава Украине» – это благодарность за поддержку.

Как их наказали?

После произошедшего Домагой Вида получил официальное предупреждение от ФИФА. Официальной дисквалификации не последовало, поэтому главный тренер сборной Хорватии Далич еще надеется выпустить Виду против Кейна в полуфинале ЧМ. Вукоевичу пришлось хуже: сами хорваты лишили его аккредитации на турнир и исключили из состава делегации. Огнен на чемпионате мира больше не появится, а заодно заплатит штраф в 15 тысяч франков.

Он извинялся едва ли не больше, чем Вида:

«В моих словах не было политической подоплеки. Я выражал поддержку друзьям из «Динамо» и хотел поблагодарить клуб за то, что мне позволили работать на чемпионате мира. Понимаю, что мои слова можно интерпретировать по-разному. Я хочу извиниться перед россиянами, если они их задели. Я горжусь тем, чего достигла Хорватия на этом ЧМ и поддержу ребят в оставшихся матчах. Буду их самым ярым фанатом»

Что за второе видео?

В фэйсбуке украинского блогера Данило Яковлева появилось второе видео, где Домагой Вида произносит слова «Слава Украине» и «Белград, гори». Под «Белградом» Вида подразумевает ресторан в Киеве, а обращается к его владельцам. Большую часть видео Домагой разговаривает на сербском языке, рядом с ним сидит Ивица Олич. Возможно, запись тоже сделана после матча с Россией. Вида пьет официальное пиво чемпионата мира Bud и одет в такую же футболку на фоне такой же стены. Яковлев опубликовал запись через двое суток после игры Хорватия – Россия.

Захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда записав друге скандальне відео з гаслом «Слава Україні!»

Я вже зараз бачу розвив ватник пуканів

Дякуємо за підтримку



P.S Скоро ліберальне #FIFA заборонить національні кольори!



Підписуємосьa href=»https://t.co/2cSRLrGvfZ»>https://t.co/2cSRLrGvfZ pic.twitter.com/iuzwTyxZtZ — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ(@yakovlevu9 июля 2018 г.

Вопросы ко всем

1. Зачем Федерация футбола Хорватии наказала Вукоевича, но ничего не сделала с Видой?

2. Почему так поздно вылили в сеть второе видео и сейчас активно его распространяют?

3. Это действительно шутка для друзей или сознательная провокация?

4. Если это не провокация, то почему видео появились именно после матча с Россией?

5. Почему об этом запрещают говорить другим хорватам?