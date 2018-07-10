Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день


    3.3
    Голосов: 12
    10.07.2018 11:40
    Хорваты нагнетают.

    Что случилось?

    Все началось после победы Хорватии над Россией. Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший футболист Огнен Вукоевич, входивший в делегацию страны, записали видео. «Слава Украине!» – выдал Вида. «Это победа за «Динамо» и за Украину!» – сказал Вукоевич. Запись вызвала большой резонанс в обществе, а хорватов обвинили в политических провокациях. Кстати, в сеть ее закинул украинский журналист Андрей Шахов с подписью: «Наши хорватские друзья-победители прислали. Огнен, Домагой, вы лучшие!!!!!»

    Зачем они это сделали?

    Представители украинского футбола посчитали, что так Вида высказал уважение Украине и ее футболу. Вместе с Вукоевичем они выступали за киевское «Динамо». Огнен сейчас работает в этом клубе скаутом, а 29-летний Вида выступает за «Бешикташ» в Турции. Когда в регионе возникала напряженная ситуация, Вида и Вукоевич вместе ходили на Майдан. «Я видел, сколько людей было на Майдане. Мы были там вместе с Вукоевичем», – рассказывал Вида украинским журналистам. Оба провели в стране долгое время.

    За слова на видео Домагой извинился и назвал все произошедшее шуткой. Он говорит, что любит русских и никак не связывается с политикой. Вида объяснил, что в Украине остались его друзья со времен «Динамо», а «Слава Украине» – это благодарность за поддержку.

    Как их наказали?

    После произошедшего Домагой Вида получил официальное предупреждение от ФИФА. Официальной дисквалификации не последовало, поэтому главный тренер сборной Хорватии Далич еще надеется выпустить Виду против Кейна в полуфинале ЧМ. Вукоевичу пришлось хуже: сами хорваты лишили его аккредитации на турнир и исключили из состава делегации. Огнен на чемпионате мира больше не появится, а заодно заплатит штраф в 15 тысяч франков.

    Он извинялся едва ли не больше, чем Вида:

    «В моих словах не было политической подоплеки. Я выражал поддержку друзьям из «Динамо» и хотел поблагодарить клуб за то, что мне позволили работать на чемпионате мира. Понимаю, что мои слова можно интерпретировать по-разному. Я хочу извиниться перед россиянами, если они их задели. Я горжусь тем, чего достигла Хорватия на этом ЧМ и поддержу ребят в оставшихся матчах. Буду их самым ярым фанатом»

    Что за второе видео?

    В фэйсбуке украинского блогера Данило Яковлева появилось второе видео, где Домагой Вида произносит слова «Слава Украине» и «Белград, гори». Под «Белградом» Вида подразумевает ресторан в Киеве, а обращается к его владельцам. Большую часть видео Домагой разговаривает на сербском языке, рядом с ним сидит Ивица Олич. Возможно, запись тоже сделана после матча с Россией. Вида пьет официальное пиво чемпионата мира Bud и одет в такую же футболку на фоне такой же стены. Яковлев опубликовал запись через двое суток после игры Хорватия – Россия.

    Вопросы ко всем

    1. Зачем Федерация футбола Хорватии наказала Вукоевича, но ничего не сделала с Видой?

    2. Почему так поздно вылили в сеть второе видео и сейчас активно его распространяют?

    3. Это действительно шутка для друзей или сознательная провокация?

    4. Если это не провокация, то почему видео появились именно после матча с Россией?

    5. Почему об этом запрещают говорить другим хорватам?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +945

      matvei_72 12 июля 2018, 11:54

      Что то все забыли как Вида получил желтую карточку на Зобнине , а ещё одну когда праздновал гол сняв футболку.Разве он не должен был пропустить матч за 2 карточки? Или для него другие правила?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Elect 11 июля 2018, 10:38

      кончиный ублюдок! Сгнеешь в этой Укропии

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 11 июля 2018, 10:16

      Закрадываются подозрения: есть серьезные тёрки внутри Хорватской сборной и видимо на таком уровне, что все средства хороши. Как результат видео для личного пользования и предназначенное исключительно для друзей попало в сеть.

      Перефразировав расхожее выражение, можно было бы сказать: "... ищите агента!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 11 июля 2018, 08:27

      Что вы хотите от субъекта с лошадиной задницей вместо головы? Вот Олич конкретно огорчил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 11 июля 2018, 07:17

      Кто бы сомневался, что хоть один подобный "вброс" должен был случиться!
      Я более чем уверен - это сознательная и проплаченная акция. Более того, Рада постановила компенсировать Вукоевичу наложенный на него штраф )))))
      Что же касается Виды, то по всей видимости этот имбецил по своему малолетству (хотя выглядит как бабка семидесятилетняя) не помнит, как 25 лет назад страну его родителей разрывали по кусочкам по заранее спланированному заокеанскому сценарию, бомбили города, уничтожали их сограждан. И теперь это чмо, "не желая того" (в чём я опять же очень сильно сомневаюсь), поддерживает тех же самых "сценаристов", с чьей подачи гробят теперь другую страну, в которой ему однажды довелось поиграть в футбол.

      Так получилось, что на этой стадии турнира остались команды, которые мне по турниру симпатичны, но за которые я не болею всей душой. Пусть победит сильнейший. Но после таких слов у меня определилась явная антипатия к одной из команд. Модрич, Манджукич, Ракитич... При всём уважении, езжайте домой ни с чем.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 июля 2018, 00:28

      На территории современной Украины слова "Слава Украине" уже сравнимы со словами - Здравствуйте, Приветствую и т.д.
      Вида поздоровался с украинскими "друзьями", а те его сдали с потрахами.)))
      Думаю, если бы кто-то из наших футболистов поприветствовал каталонцев их лозунгом, то ФИФА так же раздула бы всё это до уровня политики. Но мы бы так и не поняли, в чём дело не понимая конфликта каталонцев и истинного значения слов. Так же и Хорваты не понимают, что говорят. Ведь на Украине все друг друга так приветствуют.
      Опять же - не Российские СМИ раздули конфликт и не Хорватские.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      Varnes > Владислав Vlad 11 июля 2018, 10:20

      Согласен, ребята не понимают текущие отношения Россия - Украина в силу того, что вряд ли они досконально изучали причины и истоки конфликта!
      Более того, искать причины слива нужно внутри Хорватской сборной!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 10 июля 2018, 23:39

      Вида и Вукоевич просто глупы, второе видео старое, просто нашлись доброхоты освежили память, а хорватские СМИ готовы растерзать этих двух идиотов. Боятся сокращения потока русских туристов...А в мачте Хорватия - Англия собирался болеть за хорватов, сейчас ни за кого... Чтобы победитель был выжат,как лимон и продул французам, пожалуй лучшее пожелание :)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 июля 2018, 21:00

      Насчёт ресторана Белград и языка на 100 согласен с Вомбатом разница в кирилице и латинице . Хочу добавит чувак извинился перед всем Российским народом, что еще надо. Олич,Плетикоса Чорлука бились за Российские клубы, к Россияная в Хорватии относятся лучше чем ко многим европейцвм. И как Славяне они намного лучше поляков.. Давай про футбол...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 июля 2018, 23:04

      Извинился? Извинений что-то не видно. А вот виляние кормой в полный рост.
      Хотел понтануться, да не вышло, а теперь виляет ж.пой, типа, ничего такого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Alex76 10 июля 2018, 20:56

      Может все намного проще. Это отличная реклама пива. Сколько просмотров!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 10 июля 2018, 20:00

      идиоты хорватские

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11