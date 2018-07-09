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    Манджукича спросили про слова Виды об Украине. Пресс-секретарь Хорватии запретил игроку отвечать

    Во время пресс-конференции нападающего сборной Хорватии Марио Манджукича попросили поделиться мнением о видео, снятом бывшим хавбеком комнаты Огеном Вукоевичем и защитником Домагоем Видой после матча 1/4 финала ЧМ с Россией.

    На видео хорваты посвятили победу над Россией Украине. Его можно посмотреть в материале «Бомбардира».

    Пресс-секретарь сборной Хорватии запретил Манджукучу отвечать на вопрос.

    «Я думаю, мы довольно четко обозначили позицию по данному вопросу. Мы все написали в нашем пресс-релизе и дальше эту историю развивать не будем», – сказал пресс-секретарь.

    Вукоевича сегодня отстранили от работы в штабе сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2018 20:55
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 17:57

      Вот именно ,нагнетать обстановку не стоит.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 июля 2018, 01:11

      Правильно, не нужно вестись на провокацию, нацеленную хоть как то подпортить прекрасно проводимый ЧМ.
      Если наши болельщики на стадионах на это поведутся, то это раздуется в еще большее "шоу". А так пусть ФИФА само разбирается.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 июля 2018, 21:22

      Завтра мы на трибунах выскажим нашу позицию по этому вопросу в виде свиста.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 июля 2018, 21:06

      «Я думаю, мы довольно четко обозначили НАШУ позицию по данному вопросу. Мы все написали ВЕЗДЕ и ВСЮДУ и дальше эту историю БУДЕМ РАЗВИВАТЬ»

      личное мнение «Большой спортивной арены Центрального стадиона имени В. И. Ленина»

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 21:00

      Правильно. Хватит муссировать эту тему. Набрыдло...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 9 июля 2018, 21:08

      Кому набрыдло,а кому и нет..
      Кто-то кичился своими спортивными подвигами в советские времена..?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Рубик Докоян 9 июля 2018, 21:22

      Терпила.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 9 июля 2018, 22:14

      Ну и тебе интересно слушать и читать кто, что будет тут плести. Я, блин, за Украину знаю как не знают у нас в МИД и в Кремле. Иначе бы этой муйни не было.

      -1
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Рубик Докоян 9 июля 2018, 22:47

      Тогда тебе следует валить с этого сайта, коль ты в одной телеге с укрошумерами.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _MATRIX_ 9 июля 2018, 22:50

      Это таким как вы ДБ надо вновь за парту, чтобы хоть немного знаний набрались. Укрошумера нашёл,блин.

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Рубик Докоян 10 июля 2018, 19:56

      ДБ - это то, что ты видишь в зеркало. И тебе за парту не пора - тебе она просто не поможет в силу твоей частично врожденной, а частично приобретенной дегенерации.

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