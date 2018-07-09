Манджукича спросили про слова Виды об Украине. Пресс-секретарь Хорватии запретил игроку отвечать

Во время пресс-конференции нападающего сборной Хорватии Марио Манджукича попросили поделиться мнением о видео, снятом бывшим хавбеком комнаты Огеном Вукоевичем и защитником Домагоем Видой после матча 1/4 финала ЧМ с Россией.
На видео хорваты посвятили победу над Россией Украине. Его можно посмотреть в материале «Бомбардира».
Пресс-секретарь сборной Хорватии запретил Манджукучу отвечать на вопрос.
«Я думаю, мы довольно четко обозначили позицию по данному вопросу. Мы все написали в нашем пресс-релизе и дальше эту историю развивать не будем», – сказал пресс-секретарь.
Вукоевича сегодня отстранили от работы в штабе сборной.
Источник: «Спорт-Экспресс»