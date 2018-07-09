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  • Манджукича спросили про слова Виды об Украине. Пресс-секретарь Хорватии запретил игроку отвечать

Манджукича спросили про слова Виды об Украине. Пресс-секретарь Хорватии запретил игроку отвечать

9 июля 2018, 20:55
11

Во время пресс-конференции нападающего сборной Хорватии Марио Манджукича попросили поделиться мнением о видео, снятом бывшим хавбеком комнаты Огеном Вукоевичем и защитником Домагоем Видой после матча 1/4 финала ЧМ с Россией.

На видео хорваты посвятили победу над Россией Украине. Его можно посмотреть в материале «Бомбардира».

Пресс-секретарь сборной Хорватии запретил Манджукучу отвечать на вопрос.

«Я думаю, мы довольно четко обозначили позицию по данному вопросу. Мы все написали в нашем пресс-релизе и дальше эту историю развивать не будем», – сказал пресс-секретарь.

Вукоевича сегодня отстранили от работы в штабе сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Хорватия Вукоевич Огнен Манджукич Марио Вида Домагой
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1531159218
Правильно. Хватит муссировать эту тему. Набрыдло...
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shinnik
1531159586
«Я думаю, мы довольно четко обозначили НАШУ позицию по данному вопросу. Мы все написали ВЕЗДЕ и ВСЮДУ и дальше эту историю БУДЕМ РАЗВИВАТЬ» личное мнение «Большой спортивной арены Центрального стадиона имени В. И. Ленина»
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Тraumtanzеr
1531160555
Завтра мы на трибунах выскажим нашу позицию по этому вопросу в виде свиста.
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FanatSerj
1531174261
Правильно, не нужно вестись на провокацию, нацеленную хоть как то подпортить прекрасно проводимый ЧМ. Если наши болельщики на стадионах на это поведутся, то это раздуется в еще большее "шоу". А так пусть ФИФА само разбирается.
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zigbert
1531234645
Вот именно ,нагнетать обстановку не стоит.
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