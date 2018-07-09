Тренер Хорватии Далич: «Чорлука и Вида смогут закрыть Кейна»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о том, как он планирует бороться с лучшим бомбардиром Англии Гарри Кейном в полуфинальном матче чемпионата мира-2018.

«Кейн – настоящий бомбардир, он отлично проводит чемпионат мира. Но у нас есть парни, способные остановить кого угодно.

Однажды здесь мы уже нейтрализовали Месси. Думаю, что Чорлука и Вида имеют огромный опыт, они могут закрыть Кейна», – считает Далич.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.