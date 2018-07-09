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  • Тренер Хорватии Далич: «Чорлука и Вида смогут закрыть Кейна»

Тренер Хорватии Далич: «Чорлука и Вида смогут закрыть Кейна»

9 июля 2018, 09:08
12

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о том, как он планирует бороться с лучшим бомбардиром Англии Гарри Кейном в полуфинальном матче чемпионата мира-2018.

«Кейн – настоящий бомбардир, он отлично проводит чемпионат мира. Но у нас есть парни, способные остановить кого угодно.

Однажды здесь мы уже нейтрализовали Месси. Думаю, что Чорлука и Вида имеют огромный опыт, они могут закрыть Кейна», – считает Далич.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Хорватия Англия Месси Лионель Чорлука Ведран Вида Домагой Кейн Гарри Далич Златко
Комментарии (12)
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JackBruce
1531117102
Пока они будут закрывать Кейна, забьет Стерлинг.
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Рубик Докоян
1531118504
По игре и именам предпочтительней пара Франция-Бельгия, но на ЧМ и на этом в частности столько неожиданностей и сюрпризов было, что любая из 4-х команд полуфиналистов может выиграть ЧМ. Может случиться, что впервые это будут Бельгия или Хорватия.
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ЮНик
1531118629
Интересно, что будет скандировать Вида после проигранного матча англичанам? «Rule, Britannia!»?
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mig28
1531118894
Кроме Месси никто не играл...а у Англии играют все, от вратаря до напов)
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Britan
1531136315
Для виды чемпионат закончен. Собирай чемодан и домой, огородами. Как бы чего не вышло. Теперь я понял, почему он мне так сразу не понравился. Мозгов нет совсем.
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Дедуктор
1531142298
Х... вам, а не закрыть Кейна. (почти "С") Кейн порвет ваших прощелыг как Тузик грелку.
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Дедуктор
1531142412
Англия-Франция это лучшая вывеска финала при нынешнем раскладе. Опять же, скромняге Мбаппе надо вклад в ЗМ делать. Выиграет ЧМ - сделает. Хотя, Кейн тоже исключительно хорош.
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Дедуктор
1531142576
Кстати, к Виде не надо бы цепляться. Ну, дурак и прощелыга этот Вида. Так, таких дегенератов - кучка на кучке. Даже на форуме такие успели отметиться. Хотя - смысл? Нету ведь. Просто - глупость.
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zigbert
1531212357
Проблема Кейна всегда будет существовать.
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