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    Тренер Хорватии Далич: «Чорлука и Вида смогут закрыть Кейна»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о том, как он планирует бороться с лучшим бомбардиром Англии Гарри Кейном в полуфинальном матче чемпионата мира-2018.

    «Кейн – настоящий бомбардир, он отлично проводит чемпионат мира. Но у нас есть парни, способные остановить кого угодно.

    Однажды здесь мы уже нейтрализовали Месси. Думаю, что Чорлука и Вида имеют огромный опыт, они могут закрыть Кейна», – считает Далич.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    09.07.2018 09:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 11:45

      Проблема Кейна всегда будет существовать.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 9 июля 2018, 16:22

      Кстати, к Виде не надо бы цепляться. Ну, дурак и прощелыга этот Вида.
      Так, таких дегенератов - кучка на кучке. Даже на форуме такие успели отметиться.
      Хотя - смысл? Нету ведь. Просто - глупость.

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 9 июля 2018, 16:20

      Англия-Франция это лучшая вывеска финала при нынешнем раскладе.
      Опять же, скромняге Мбаппе надо вклад в ЗМ делать. Выиграет ЧМ - сделает.
      Хотя, Кейн тоже исключительно хорош.

      1
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 9 июля 2018, 16:18

      Х... вам, а не закрыть Кейна.
      (почти "С")
      Кейн порвет ваших прощелыг как Тузик грелку.

      0
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      Рейтинг: +761

      martin gore 9 июля 2018, 14:38

      Для виды чемпионат закончен. Собирай чемодан и домой, огородами. Как бы чего не вышло. Теперь я понял, почему он мне так сразу не понравился. Мозгов нет совсем.

      1
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      Рейтинг: +1052

      mig28 9 июля 2018, 09:48

      Кроме Месси никто не играл...а у Англии играют все, от вратаря до напов)

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 9 июля 2018, 09:43

      Интересно, что будет скандировать Вида после проигранного матча англичанам? «Rule, Britannia!»?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 09:41

      По игре и именам предпочтительней пара Франция-Бельгия, но на ЧМ и на этом в частности столько неожиданностей и сюрпризов было, что любая из 4-х команд полуфиналистов может выиграть ЧМ. Может случиться, что впервые это будут Бельгия или Хорватия.

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      Рейтинг: +165

      JackBruce 9 июля 2018, 09:18

      Пока они будут закрывать Кейна, забьет Стерлинг.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > JackBruce 9 июля 2018, 09:21

      да у них даже Магвайер забивает да вообще любой может думаю Англия выйдет в финал а вот в другой паре там будет сеча

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      Рейтинг: +545

      T_REX > JackBruce 9 июля 2018, 09:22

      Твой Стерлинг 35 матчей подряд забить не может, а Кейн обыкновенное бревно, которое лупит только с пенок и забивает аутсайдерам в виде Панамы, Туниса и такой же европейской компашки, например Мальта, Литва, Словения и т.д. и там половина голов с пенок, а про товарники вообще молчу, там чистый голяк

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