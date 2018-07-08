Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кутепов: «Детки выстраиваются в очереди в футбольные школы. Это хороший знак»

    Защитник сборной России Илья Кутепов оценил выступление команды на ЧМ-2018. В 1/8 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

    «Путь был хороший. Можно было запрыгнуть еще выше. Но так сложилось. Видимо, на большее мы пока не готовы.

    Мне доходит такая информация, что детки выстраиваются в очереди в футбольные школы. Думаю, это хороший знак, если подрастающее поколение будет идти в футбол», – сказал Кутепов.

    Выход в 1/4 финала ЧМ – лучшее достижение в истории сборной России.

    Мужики – спасибо!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2018 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 17:14

      Кутепов опроверг представление многих о себе. Растет парень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 июля 2018, 11:19

      Это конечно хорошо, что детки выстраиваются в очередь.
      Вопрос только - хватит ли бабла у их родителей, и вообще - понимают ли родители, сколько нужно средств для ребёнка футболиста?
      Я вот слышал, что на пацана-футболиста 12-16 лет родителями за год тратится денег примерно стоимостью нормальной квартиры в провинции.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 8 июля 2018, 11:21

      Там идёт кастинг родительских кошельков, а не отбор пацанчиков, которые хоть мячик могут буцкать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Рубик Докоян 8 июля 2018, 11:33

      Лучше и не сказать, полностью согласен.
      В итоге получается сборная не всей России, а сборная детей богатых родителей.

      Тоесть по факту получается сборная не 150 миллионов жителей России, а 1-2 миллионов. Естественно, что количество талантов среди такого количества человек не так уж велико.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 8 июля 2018, 11:34

      Я в курсе, что в Питере делается. Сын моего молодого коллеги по работе занимался в одной из школ. Сейчас парню 17, и с футболом всё закончено. Теперь за учёбу взялся, он в выпускном классе будет учиться. Тренеры, в основном на содержании родителей.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Рубик Докоян 8 июля 2018, 11:36

      В регионах то же самое. К 16 годам пацана суммы становятся неподъёмными для родителей.

      Вот кстати главная и реальная проблема футбола в России - в него не пробиться детям не богатых родителей. Нет такого лифта в принципе.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 8 июля 2018, 11:40

      Мы во дворе с мячом были с утра до вечера и дриблинг, обводка была от природы. Сейчас этому не учат, а дрючат за это. Сейчас установки, результат, головой думать не учат на поле, да и никому это не надо. Всех заботит толщина кошелька в собственном кармане.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 8 июля 2018, 11:09

      Кутепов открытие ЧМ. Хочется пожелать ему стабильности, играть каждую игру - как последние две. Он может. Он должен стать у нас стеной на многие годы.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 8 июля 2018, 10:54

      за такую команду не стыдно. Молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 8 июля 2018, 08:49

      Илья, если этот чемпионат и игра рядом с Игнашевичем даст тебе рост как футболисту, будем очень рады за тебя...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Кинстифа 8 июля 2018, 09:56

      да уж расти есть куда, надо самому учиться играть еще, главное звезду не словить.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июля 2018, 07:41

      Деткам надо во дворе прежде всего в футбол играть с утра до вечера как это делали мы в далёкие 60-е, а не в интернете сидеть. Мы дворовыми пацанами приходили в ДЮСШа и в команду мастеров класса "Б" и в двухсторонке их дрючили постоянно. Потом нас тренеры приглашали и уговаривали приходить заниматься к ним в команду.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11