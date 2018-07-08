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  • Кутепов: «Детки выстраиваются в очереди в футбольные школы. Это хороший знак»

Кутепов: «Детки выстраиваются в очереди в футбольные школы. Это хороший знак»

8 июля 2018, 07:36
12

Защитник сборной России Илья Кутепов оценил выступление команды на ЧМ-2018. В 1/8 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«Путь был хороший. Можно было запрыгнуть еще выше. Но так сложилось. Видимо, на большее мы пока не готовы.

Мне доходит такая информация, что детки выстраиваются в очереди в футбольные школы. Думаю, это хороший знак, если подрастающее поколение будет идти в футбол», – сказал Кутепов.

Выход в 1/4 финала ЧМ – лучшее достижение в истории сборной России.

Мужики – спасибо!

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Россия Кутепов Илья
Комментарии (12)
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Рубик Докоян
1531024911
Деткам надо во дворе прежде всего в футбол играть с утра до вечера как это делали мы в далёкие 60-е, а не в интернете сидеть. Мы дворовыми пацанами приходили в ДЮСШа и в команду мастеров класса "Б" и в двухсторонке их дрючили постоянно. Потом нас тренеры приглашали и уговаривали приходить заниматься к ним в команду.
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Кинстифа
1531028974
Илья, если этот чемпионат и игра рядом с Игнашевичем даст тебе рост как футболисту, будем очень рады за тебя...
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aaaaahhhh
1531036484
за такую команду не стыдно. Молодцы!
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exreporter
1531037398
Кутепов открытие ЧМ. Хочется пожелать ему стабильности, играть каждую игру - как последние две. Он может. Он должен стать у нас стеной на многие годы.
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Обер-КанцлерЪ
1531037997
Это конечно хорошо, что детки выстраиваются в очередь. Вопрос только - хватит ли бабла у их родителей, и вообще - понимают ли родители, сколько нужно средств для ребёнка футболиста? Я вот слышал, что на пацана-футболиста 12-16 лет родителями за год тратится денег примерно стоимостью нормальной квартиры в провинции.
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zigbert
1531059281
Кутепов опроверг представление многих о себе. Растет парень.
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