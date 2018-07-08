Кутепов: «Детки выстраиваются в очереди в футбольные школы. Это хороший знак»

Кутепов опроверг представление многих о себе. Растет парень.
Защитник сборной России Илья Кутепов оценил выступление команды на ЧМ-2018. В 1/8 финала россияне проиграли Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).
«Путь был хороший. Можно было запрыгнуть еще выше. Но так сложилось. Видимо, на большее мы пока не готовы.
Мне доходит такая информация, что детки выстраиваются в очереди в футбольные школы. Думаю, это хороший знак, если подрастающее поколение будет идти в футбол», – сказал Кутепов.
Выход в 1/4 финала ЧМ – лучшее достижение в истории сборной России.