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  • Силкин: «Понял бы Ташаева, если бы он перешел в «Зенит». Там команда амбициозная»

Силкин: «Понял бы Ташаева, если бы он перешел в «Зенит». Там команда амбициозная»

6 июля 2018, 18:59
62

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что расстроен переходом полузащитника Александра Ташаева в «Спартак».

Сегодня 24-летний футболист подписал четырехлетний контракт с красно-белыми. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

– Для меня это очень неприятное сообщение. Я считаю, чтобы состояться как игроку нужно являться футболистом сборной страны. Мне, как динамовцу, обидно, что Ташаев перешел в «Спартак». Я понимаю, если бы он перешел в «Зенит» – там команда амбициозная. По человеческим качествам парень хороший, как футболист он только-только набирает. Он несостоявшийся пока футболист и, думаю, если там он сядет на лавку, то он может потеряться вообще как игрок.

– В «Зените» разве не тяжелее, чем в «Спартаке»?

– Ну да. С другой стороны, вы правы. Даже одно и то же. Когда такой игрок, как Ташаев, идет в такой клуб он должен иметь гарантию практики. Почему я говорю, что игрок, согласившийся на такой трансфер, должен быть уже состоявшимся футболистом. Когда ты игрок сборной, то тебе легче в клубе получать игровую практику, а он пока не состоялся. Его ситуация – 50 на 50. Хохлов – его родной тренер и ставил бы его в состав при любом раскладе. «Зенит» и «Спартак» не такие клубы и решают другие задачи.

– Насколько он уместен для «Спартака»?

– Он молодой парень, достаточно ранимый товарищ. Нужно, чтобы тренер доверял, чтобы ставил в состав даже после ошибок. А сейчас он ушел от тренера, который практически его воспитал и поставил в основу. В «Спартаке» такого не будет. У него очень хорошие задатки и он может стать очень сильным футболистом, которых у нас немного. Если он потеряет место в составе, то не знаю куда он после «Спартака» уйдет.

– Рано ушел из «Динамо»?

– Да, рано. Думаю, если бы он и дальше прогрессировал, то мог бы уходить в следующем году. Просто дело в том, что в нашем футболе многое решают агенты, а футболисты не всегда понимают положение дел. У агентов свои задачи, им порой на футболистов наплевать. Ташаев сделал ошибку, перейдя в «Спартак». С другой стороны, есть опыт Романа Зобнина.

– Какой?

– Когда я еще в клубе был, он ушел из него. «Динамо» тогда была поставлена задача вернуться в РФПЛ, а у Зобнина была определенная сумма отступных, и мы практически на эту сумму создали новую команду и решили задачу возвращения в РФПЛ. Тогда «Динамо» вернулось благодаря Зобнину.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ташаев Александр Силкин Сергей
Комментарии (62)
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oyabun
1530893691
Какой же бред несет Силкин. Явно проплаченый. Ситуация диаметрально противоположная. Это в Зените Ташаев гарантировано сидел бы в запасе, а Спартак именно потому и пригласил Александра в команду что остро нуждается в таких игроках на поле. Будет играть и набираться опыта. И не стоит считать игрока дураком. Пришел в Спартак для того чтобы играть и прогрессировать. Так и будет!
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Рубик Докоян
1530894186
Стоило столько лет играть в футбол и быть тренером, чтобы потом рассуждать как кухарка. ( ничего личного к прекрасным женщинам) Силкин и на кухне вам не помощник, а едок...
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Д Альбертини
1530894359
Как в лужу пернул! Сказал вообще абсурд какой то) пукан пригорел, что от них толковые русские ребята уходят! Да хоть куда он перейди, Это его право, Он сам в праве распоряжаться свое карьерой
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Кинстифа
1530894533
Всё правильно он сделал. а Роман ему поможет вписаться в команду
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смещной
1530895139
Молодому и амбициозному футболисту обязательно надо переходить в Зенит. Соловьев с Набиулинным не дадут соврать.
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Вомбат
1530895811
Я не болельщик Спартака, я наоборот за Зенит, но даже мне стало обидно за Спартак. Два последних года эта неамбициозная команда опережает наш амбициозный Зенит. Если Силкин провел эти годы в летаргическом сне, то ему надо было сначала посмотреть футбольные итоги этих лет, а потом уже давать интервью.
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OfaZavr
1530897515
как раз таки в Зените больше вероятность сесть на лавку и сломать карьеру но это его мало интересует главное только чтобы не в Спартак. потому что неприязнь как к одному из принципиальных соперников.
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Saang (SCR)
1530898199
Судя по комментариям - недобитые питерское глорье сунулись туда где не действуют прикормленные модераторы и огребает)
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Мары
1530898857
Ну справедливости ради Зенит является могильником молодых талантов.И такое случалось не раз.С другой стороны Ташаеву ни кто не гарантировал место в основе, но думаю Роман поможет ему освоиться да и традицию не куда не деть.Динамовские игроки у нас всегда приживаются.Список длинный.Да Динамовский тренер у нас был одним из самых известнейших.Бесков его фамилия если кто не помнит.Опять же Массимо всем даёт возможность сыграть в свой футбол.Оттого Спартак и преобразился.А эти слова Силкина.....Он либо в трансферах свою денюжку имел либо просто отстал от жизни.Хотя это его жизнь.Пусть что хочет , то и предполагает.А Александр, как мне кажется, у нас приживётся.Удачи ему !
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BANNIKOV1970
1530903483
упоролся что ли?
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