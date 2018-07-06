Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Силкин: «Понял бы Ташаева, если бы он перешел в «Зенит». Там команда амбициозная»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что расстроен переходом полузащитника Александра Ташаева в «Спартак».

    Сегодня 24-летний футболист подписал четырехлетний контракт с красно-белыми. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

    – Для меня это очень неприятное сообщение. Я считаю, чтобы состояться как игроку нужно являться футболистом сборной страны. Мне, как динамовцу, обидно, что Ташаев перешел в «Спартак». Я понимаю, если бы он перешел в «Зенит» – там команда амбициозная. По человеческим качествам парень хороший, как футболист он только-только набирает. Он несостоявшийся пока футболист и, думаю, если там он сядет на лавку, то он может потеряться вообще как игрок.

    – В «Зените» разве не тяжелее, чем в «Спартаке»?

    – Ну да. С другой стороны, вы правы. Даже одно и то же. Когда такой игрок, как Ташаев, идет в такой клуб он должен иметь гарантию практики. Почему я говорю, что игрок, согласившийся на такой трансфер, должен быть уже состоявшимся футболистом. Когда ты игрок сборной, то тебе легче в клубе получать игровую практику, а он пока не состоялся. Его ситуация – 50 на 50. Хохлов – его родной тренер и ставил бы его в состав при любом раскладе. «Зенит» и «Спартак» не такие клубы и решают другие задачи.

    – Насколько он уместен для «Спартака»?

    – Он молодой парень, достаточно ранимый товарищ. Нужно, чтобы тренер доверял, чтобы ставил в состав даже после ошибок. А сейчас он ушел от тренера, который практически его воспитал и поставил в основу. В «Спартаке» такого не будет. У него очень хорошие задатки и он может стать очень сильным футболистом, которых у нас немного. Если он потеряет место в составе, то не знаю куда он после «Спартака» уйдет.

    – Рано ушел из «Динамо»?

    – Да, рано. Думаю, если бы он и дальше прогрессировал, то мог бы уходить в следующем году. Просто дело в том, что в нашем футболе многое решают агенты, а футболисты не всегда понимают положение дел. У агентов свои задачи, им порой на футболистов наплевать. Ташаев сделал ошибку, перейдя в «Спартак». С другой стороны, есть опыт Романа Зобнина.

    – Какой?

    – Когда я еще в клубе был, он ушел из него. «Динамо» тогда была поставлена задача вернуться в РФПЛ, а у Зобнина была определенная сумма отступных, и мы практически на эту сумму создали новую команду и решили задачу возвращения в РФПЛ. Тогда «Динамо» вернулось благодаря Зобнину.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии61
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 8 июля 2018, 10:56

      сколько амбициозных игроков потерялись в зените?Силкин чё то путает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июля 2018, 10:17

      Да это троллинг дерби оппонента.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 10:14

      По его словам Ташаеву лучше было перейти в Зенит. В амбициозный клуб ,где конкуренция между игроками высокая и не столь важно если он там будет сидеть на лавке, лишь бы не в Спартак.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июля 2018, 09:26

      Жаль-амбициозность заела(восток-дело тонкое). Динамо-классный клуб с большими традициями ,его поднимать надо, восстанавливать и возвращать былую славу. Хохлову сложно-надо искать верных и преданных людей. А этот ушел и бог с ним. Возврата быть не должно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 7 июля 2018, 08:06

      Силкин----тебя что бомжи на довольствие поставили ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2018, 07:42

      почему у нас в 24 года все еще молодой за рубежом в эти года люди ЗМ выигрывают а у нас все молодые я понимаю если бы ему было 20 тогда да а тут еще три сезона и ты уже старичок

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 7 июля 2018, 07:06

      Г-н Силкин, посмотрел на таблицу чемпионата и интервью давать не надо! А так пьяный базар в забегаловке!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 июля 2018, 07:05

      ты сам-то себя понял, что сказал?))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 7 июля 2018, 04:25

      24 года и он не состоявшейся футболист ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 июля 2018, 00:40

      Зачем он Зениту, объясните кто-нибудь? Может Ташаеву или Силкину надо, а Зениту-то он зачем?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11