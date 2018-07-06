Силкин: «Понял бы Ташаева, если бы он перешел в «Зенит». Там команда амбициозная»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что расстроен переходом полузащитника Александра Ташаева в «Спартак».

Сегодня 24-летний футболист подписал четырехлетний контракт с красно-белыми. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

– Для меня это очень неприятное сообщение. Я считаю, чтобы состояться как игроку нужно являться футболистом сборной страны. Мне, как динамовцу, обидно, что Ташаев перешел в «Спартак». Я понимаю, если бы он перешел в «Зенит» – там команда амбициозная. По человеческим качествам парень хороший, как футболист он только-только набирает. Он несостоявшийся пока футболист и, думаю, если там он сядет на лавку, то он может потеряться вообще как игрок.

– В «Зените» разве не тяжелее, чем в «Спартаке»?

– Ну да. С другой стороны, вы правы. Даже одно и то же. Когда такой игрок, как Ташаев, идет в такой клуб он должен иметь гарантию практики. Почему я говорю, что игрок, согласившийся на такой трансфер, должен быть уже состоявшимся футболистом. Когда ты игрок сборной, то тебе легче в клубе получать игровую практику, а он пока не состоялся. Его ситуация – 50 на 50. Хохлов – его родной тренер и ставил бы его в состав при любом раскладе. «Зенит» и «Спартак» не такие клубы и решают другие задачи.

– Насколько он уместен для «Спартака»?

– Он молодой парень, достаточно ранимый товарищ. Нужно, чтобы тренер доверял, чтобы ставил в состав даже после ошибок. А сейчас он ушел от тренера, который практически его воспитал и поставил в основу. В «Спартаке» такого не будет. У него очень хорошие задатки и он может стать очень сильным футболистом, которых у нас немного. Если он потеряет место в составе, то не знаю куда он после «Спартака» уйдет.

– Рано ушел из «Динамо»?

– Да, рано. Думаю, если бы он и дальше прогрессировал, то мог бы уходить в следующем году. Просто дело в том, что в нашем футболе многое решают агенты, а футболисты не всегда понимают положение дел. У агентов свои задачи, им порой на футболистов наплевать. Ташаев сделал ошибку, перейдя в «Спартак». С другой стороны, есть опыт Романа Зобнина.

– Какой?

– Когда я еще в клубе был, он ушел из него. «Динамо» тогда была поставлена задача вернуться в РФПЛ, а у Зобнина была определенная сумма отступных, и мы практически на эту сумму создали новую команду и решили задачу возвращения в РФПЛ. Тогда «Динамо» вернулось благодаря Зобнину.