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    Ташаев стал игроком «Спартака»

    «Спартак» объявил о переходе в клуб полузащитника Александра Ташаева. Хавбек будет играть под 88 номером. О сроках контракта не сообщается.

    С 2015 года 24-летний футболист выступал за московское «Динамо». На днях он расторг трудовой договор с бело-голубыми. Как сообщают СМИ, Ташаев выплатил сумму компенсации в размере 1,5 миллиона евро.

    В минувшем сезоне полузащитник провел в РФПЛ 27 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

    «Спартак» подписал Ташаева. Это очень полезный трансфер

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.07.2018 16:31
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    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 20:36

      Удачной игры Александру в Спартаке.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 6 июля 2018, 20:18

      Неплохо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 20:03

      ну наконец то! добро пожаловать Александр! быстрой адаптации и максимум результативных действий!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 6 июля 2018, 20:02

      Сгинул Никодим - да и ....... с ним!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 6 июля 2018, 19:40

      Это хорошая новость) думаю у него получится. Успехов в дальнейшем карьере!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 6 июля 2018, 19:15

      хорошая новость. добро пожаловать

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Alex_28 6 июля 2018, 19:10

      Говорил ЗобнЯ Ташаю:
      "Вас в свинарник приглашаю!
      Хочешь много отрубей?
      Приходи в "Спартак" скорей!
      Будет морда пятачком,
      Хвостик вырастит крючком.
      Сразу станешь жутко крут:
      Там и в сборную возьмут!
      Ведь свинячий интерес,
      Там лоббирует Черчес."

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 июля 2018, 19:00

      Хорошая новость! Александр, удачи на поле и в жизни!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 6 июля 2018, 18:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скатертью дорога, проститутка. Скорейшей тебе деградации и травм побольше. Через пару годков увидим в Ростове.

      -6
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > БуРЖуЙ 6 июля 2018, 19:44

      Повтори, пожалуйста, а то хрюканье нечленораздельное слышится только.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > mopecekca 6 июля 2018, 19:45

      ...й изо рта вынь, для начала, потом одену.)))

      -1
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 6 июля 2018, 18:26

      Подписать контракт не значит что он будет заявлен на чемпионат,Динамо подало аппеляцию,на решение арбитража, а это может тянуться очень долго.

      -1
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