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Ташаев стал игроком «Спартака»

6 июля 2018, 16:31
30

«Спартак» объявил о переходе в клуб полузащитника Александра Ташаева. Хавбек будет играть под 88 номером. О сроках контракта не сообщается.

С 2015 года 24-летний футболист выступал за московское «Динамо». На днях он расторг трудовой договор с бело-голубыми. Как сообщают СМИ, Ташаев выплатил сумму компенсации в размере 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел в РФПЛ 27 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

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«Спартак» подписал Ташаева. Это очень полезный трансфер

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташаев Александр
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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батог
1530884507
Наконец-то!!! Надоели разговоры. Вперед, Александр! Удачи!!!
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hevbn 28
1530884850
Наконец то закончилась эта "мыльная опера". Желаю удачи Александру в Спартаке !
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Saang (SCR)
1530884954
Виват КБ имени Карреры!
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Евгений Агеев
1530885142
ЕЕЕЕЕЕЕ, огонь!
Ответить
Мары
1530885430
То, что я ещё в мае говорил, а один (ч)удак на букву М, даже причислил меня к "секте ожидания Ташаева." Ну что ж как я сказал, так и произошло.Именно сегодня парень и перешёл.Опять как я и говорил.Теперь надеюсь и третье пророчество (аналитика_) свершится и Ташаев присоединится к команде в понедельник. Добро пожаловать в Спартак !
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nik55
1530885731
удачи в команде и в игре
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VGreen
1530886578
ш л ю х а
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SPACE TRUCKIN
1530887973
может заиграет как Зобнин...
Ответить
Shotlandets86
1530891720
Скатертью дорога, проститутка. Скорейшей тебе деградации и травм побольше. Через пару годков увидим в Ростове.
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Alex_28
1530893424
Говорил ЗобнЯ Ташаю: "Вас в свинарник приглашаю! Хочешь много отрубей? Приходи в "Спартак" скорей! Будет морда пятачком, Хвостик вырастит крючком. Сразу станешь жутко крут: Там и в сборную возьмут! Ведь свинячий интерес, Там лоббирует Черчес."
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