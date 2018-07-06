Ташаев стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о переходе в клуб полузащитника Александра Ташаева. Хавбек будет играть под 88 номером. О сроках контракта не сообщается.

С 2015 года 24-летний футболист выступал за московское «Динамо». На днях он расторг трудовой договор с бело-голубыми. Как сообщают СМИ, Ташаев выплатил сумму компенсации в размере 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел в РФПЛ 27 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

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«Спартак» подписал Ташаева. Это очень полезный трансфер