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    Кантона – после победы России над Испанией: «Некий Владимир П. звонил из Кремля. Сказал, что можно освободить Шакиру»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона обыграл победу сборной России в 1/8 финала ЧМ над Испанией (1:1; 4:3 по пенальти).

    «Мы перехватили телефонный разговор из Кремля, после того как Пике сыграл рукой в штрафной и был назначен пенальти. Звонил некий Владимир П.

    Вот расшифровка: «Все нормально. Можно освободить Шакиру [жена Пике]».

    Не уверен, что именно это означает. Но победа над Испанией – определенно самая важная для России на международном уровне. Со времен последних выборов президента США», – сказал Кантона.

    Ранее зарубежные СМИ заявляли, что российские хакеры повлияли на ход последних выборов президента США.

    7 июля сборная России сыграет в 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

    Источник: Twitter

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    06.07.2018 01:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 15:57

      Шутка и ничего более.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +706

      111ax 6 июля 2018, 11:49

      возможно скоро кантона будет найден мертвым в обстановке сексуальной аутосфиксии или отравлен неизвестным веществом, шутка

      0
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 6 июля 2018, 11:35

      Шютник... Одень обратно макароны на голову.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 6 июля 2018, 11:27

      Новичка на вас напасешься...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 июля 2018, 10:43

      Шутка какая то тупая!!! Лучше бы написал, что в результате хакерской атаке на сборную Испании, Россия победила!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 6 июля 2018, 08:59

      До скорой встречи в подземном отеле на Лубянке, Эрик...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 08:42

      понятно конечно что пошутил, но как бы кто серьезно не воспринял и он не наскреб на свой хребет))

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 июля 2018, 08:17

      Это была последняя не очень удачная шутка Эрика...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 6 июля 2018, 07:16

      Всё, за ним уже выехали

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 6 июля 2018, 06:14

      Да ладно вам он же чисто прикол тянет ))))

      6
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