Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона обыграл победу сборной России в 1/8 финала ЧМ над Испанией (1:1; 4:3 по пенальти).

«Мы перехватили телефонный разговор из Кремля, после того как Пике сыграл рукой в штрафной и был назначен пенальти. Звонил некий Владимир П.

Вот расшифровка: «Все нормально. Можно освободить Шакиру [жена Пике]».

Не уверен, что именно это означает. Но победа над Испанией – определенно самая важная для России на международном уровне. Со времен последних выборов президента США», – сказал Кантона.

Ранее зарубежные СМИ заявляли, что российские хакеры повлияли на ход последних выборов президента США.

7 июля сборная России сыграет в 1/4 финала ЧМ против Хорватии.