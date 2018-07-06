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  • Кантона – после победы России над Испанией: «Некий Владимир П. звонил из Кремля. Сказал, что можно освободить Шакиру»

Кантона – после победы России над Испанией: «Некий Владимир П. звонил из Кремля. Сказал, что можно освободить Шакиру»

6 июля 2018, 01:53
18

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона обыграл победу сборной России в 1/8 финала ЧМ над Испанией (1:1; 4:3 по пенальти).

«Мы перехватили телефонный разговор из Кремля, после того как Пике сыграл рукой в штрафной и был назначен пенальти. Звонил некий Владимир П.

Вот расшифровка: «Все нормально. Можно освободить Шакиру [жена Пике]».

Не уверен, что именно это означает. Но победа над Испанией – определенно самая важная для России на международном уровне. Со времен последних выборов президента США», – сказал Кантона.

Ранее зарубежные СМИ заявляли, что российские хакеры повлияли на ход последних выборов президента США.

7 июля сборная России сыграет в 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия Испания
Комментарии (18)
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Урия Гип
1530835703
Да, нет, пусть ещё посидит.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1530838898
В последнее время он явно что то курит....
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1530838982
Ещё можно по его словам президента Хорватии задержать. Она сейчас в России
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Superviser77
1530839990
Шутник, однако..)))
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Krossmen73
1530842660
ЭрИк как всегда в своей манере : блещет своим неповторимым галльским юмором!Его-галльский юмор вообще трудно повторить кому-либо.Уж больно специфичен как и всЁ французское ; ))
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АртурZaСМ
1530846846
Ой допиз...ся Кантона, ой допиз...ся...
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InterMilLano1908
1530846885
Да ладно вам он же чисто прикол тянет ))))
Ответить
OfaZavr
1530855743
понятно конечно что пошутил, но как бы кто серьезно не воспринял и он не наскреб на свой хребет))
Ответить
Manilov
1530856774
До скорой встречи в подземном отеле на Лубянке, Эрик...
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zigbert
1530881828
Шутка и ничего более.
Ответить
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