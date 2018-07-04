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Кавани не сыграет в 1/4 финала чемпионата мира с Францией

4 июля 2018, 17:19
24

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не тренировался сегодня вместе с командой.

Футболист до сих пор восстанавливается от повреждения, полученного в матче 1/8 финала чемпионата мира с Португалией (2:1), в которой он оформил дубль. У форварда был диагностирован отек мышц левой ноги без разрыва тканей.

Спустя почти четверо суток после игры с португальцами Кавани все еще испытывает постоянную боль. Он не сыграет против сборной Франции в четвертьфинале ЧМ-2018.

Матч Уругвай – Франция состоится в пятницу, 6 июля.

Источник: L' Equipe
Чемпионат мира Уругвай Франция Кавани Эдинсон
Комментарии (24)
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сапёр75
1530714462
Плохо , очень плохо .
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mig28
1530714590
Огромная потеря для сборной
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Krossmen73
1530714617
Ого!Вот это действительно потеря из потерь ...Уругваю без него, на мой взгляд, против Франции ничего не светит.Именно связка Суарес-Каванни в большинстве случаев и давала результат... Теперь тренеру уругвайцев точно придётся ломать голову выбирая тактику на игру...Может чего и придумает.Наш чемпионат горазд на сюрпризы...
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Федя Кабак
1530714631
Да уж...это не просто потеря, это больше, чем команда!
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Cules2013
1530716912
Очень жаль. Тогда на замену вышел Стуани и растворился на поле. Нужен кто-то в пару к Суарезу, либо менять тактику. Уругвай силён в том числе и командной игрой, в отличие от французов. Потеря Кавани серьёзная, но уругвайцы должны брать сплочённостью коллектива.
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kykyi
1530717625
Огромный минус для зрелищности и интриги матча.
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Рубик Докоян
1530718548
Несомненно большая потеря для сборной Уругвая, если Кавани не сыграет с Францией. Табаресу придётся выбирать, ставить в пару к Суаресу опытного Стуани или молодого Гомеса, если будет играть с двумя напами. Или играя с одним Суаресом нагрузить середину поля, не дав французам свободно переходить середину поля и разыгрывать комбинации, а делать закидушки и кроссы на своих быстрых напов Мбаппе и Гризмана, которым будут перекрывать свободные зоны опытные защитники.
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Diesel133
1530720799
Потеря потерь, удачи Уругваю
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OfaZavr
1530721031
большая потеря для уругвайцев, шансы на проход дальше уменьшаются.
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fedor131313
1530729555
Жаль , однако Суаресу не привыкать отдуваться одному .
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