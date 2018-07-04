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    Кавани не сыграет в 1/4 финала чемпионата мира с Францией

    Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не тренировался сегодня вместе с командой.

    Футболист до сих пор восстанавливается от повреждения, полученного в матче 1/8 финала чемпионата мира с Португалией (2:1), в которой он оформил дубль. У форварда был диагностирован отек мышц левой ноги без разрыва тканей.

    Спустя почти четверо суток после игры с португальцами Кавани все еще испытывает постоянную боль. Он не сыграет против сборной Франции в четвертьфинале ЧМ-2018.

    Матч Уругвай – Франция состоится в пятницу, 6 июля.

    Источник: L' Equipe

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    04.07.2018 17:19
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      zarevo 6 июля 2018, 16:25

      это джокер из рукава на второй тайм!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 5 июля 2018, 00:46

      Уругвай вводит в заблуждение Францию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 4 июля 2018, 23:34

      Псж делает закулисные игры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 июля 2018, 21:44

      Жаль!Потеря...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 4 июля 2018, 21:39

      Жаль , однако Суаресу не привыкать отдуваться одному .

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 21:27

      Уругваю трудно будет без Кавани налаживать атакующие действия.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 июля 2018, 21:25

      Ничего ещё не ясно, темнят и вводят соперника в заблуждение. На заморозке можно сыграть с отёком. Если он вообще уже не сошёл.

      2
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      ...
      Рейтинг: +232

      hofman > cska-62 4 июля 2018, 23:35

      Ему ещё во Франции играть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 4 июля 2018, 20:28

      Суаресу придется отдуваться одному за двоих((( Буду держать пальчики за Касереса и Лаксальта, чтоб не пропускали никого, особенно Мбаппе.....Гриззманн пока ниче такого не показал чтобы меня напугать))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 19:17

      большая потеря для уругвайцев, шансы на проход дальше уменьшаются.

      8
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      ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария > OfaZavr 4 июля 2018, 20:24

      не каркайте))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Мария Мария 5 июля 2018, 09:21

      просто предполагаю, ничего более))

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 июля 2018, 19:13

      Потеря потерь, удачи Уругваю

      3
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