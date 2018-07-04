Кавани не сыграет в 1/4 финала чемпионата мира с Францией

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не тренировался сегодня вместе с командой.

Футболист до сих пор восстанавливается от повреждения, полученного в матче 1/8 финала чемпионата мира с Португалией (2:1), в которой он оформил дубль. У форварда был диагностирован отек мышц левой ноги без разрыва тканей.

Спустя почти четверо суток после игры с португальцами Кавани все еще испытывает постоянную боль. Он не сыграет против сборной Франции в четвертьфинале ЧМ-2018.

Матч Уругвай – Франция состоится в пятницу, 6 июля.