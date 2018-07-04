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  • Фернандес и Кутепов – в символической сборной 1/8 финала ЧМ-2018 по версии B/R

Фернандес и Кутепов – в символической сборной 1/8 финала ЧМ-2018 по версии B/R

4 июля 2018, 07:09
27

Опубликован состав символической сборной изданием Bleacher Report по итогам 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Сразу два представителя национальной команды России вошли в ее состав. Это защитники Марио Фернандес и Илья Кутепов.

Полностью сборная выглядит следующим образом:

Каспер Шмейхель (Дания), Марио Фернандес, Илья Кутепов (оба – Россия), Джон Стоунс, Харри Магуайр (оба – Англия), Диего Лашальт (Уругвай), Поль Погба, Н'Голо Канте, Килиан Мбаппе (все – Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай) и Неймар (Бразилия).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Bleacher Report
Чемпионат мира Россия Дания Англия Уругвай Франция Бразилия Шмейхель Каспер Кавани Эдинсон Кутепов Илья Неймар Погба Поль Фернандес Марио Стоунз Джон Лаксальт Диего Магуайр Гарри Канте Н'Голо Мбаппе Килиан
Комментарии (27)
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Борис РВ
1530677635
Главное на этом не останавливаться!
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alexivanof197
1530680081
приятно таки
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Мары
1530681418
Прям гордость берёт за Илюшу. Вроде рукожоп и ногожоп, а в символической сборной. Молодец парень.Так держать.
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Cromathaar
1530681596
Фернандес-то понятно, а Кутепов там что делает?
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Юрий Б.
1530683231
Фернандес молодец
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FanatSerj
1530684633
Вот кто б сказал про Кутепова, что он так затащит. Фернандес вообще божина, Смольникова лучше уж сразу домой отправить.
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OfaZavr
1530691231
а как же Акинфеев? Фернандес полностью справедливо здесь. насчет Кутепова сомнения конечно но да ладно раз включили значит стоит того.
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Atom2020
1530695719
Кутепова из жалости включили за то, что у него ногу сводило? Что он такого сделал, чем запомнился, кроме трех заевших кнопок "зацеп", "подкат" и "вынос"?
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sochi-2013
1530697457
Молодец парень. Доказал, что и навыки(пока не скажу: мастерство) есть, и с нервами полный порядок". Фернандес вообще красавец!
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zigbert
1530701880
Не знаю правильность нахождения Кутепова в этом составе. Радует другое, что в таких матчах он набирается необходимого опыта в своей карьере.
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