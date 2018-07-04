Фернандес и Кутепов – в символической сборной 1/8 финала ЧМ-2018 по версии B/R

Опубликован состав символической сборной изданием Bleacher Report по итогам 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Сразу два представителя национальной команды России вошли в ее состав. Это защитники Марио Фернандес и Илья Кутепов.

Полностью сборная выглядит следующим образом:

Каспер Шмейхель (Дания), Марио Фернандес, Илья Кутепов (оба – Россия), Джон Стоунс, Харри Магуайр (оба – Англия), Диего Лашальт (Уругвай), Поль Погба, Н'Голо Канте, Килиан Мбаппе (все – Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай) и Неймар (Бразилия).