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    Фернандес и Кутепов – в символической сборной 1/8 финала ЧМ-2018 по версии B/R

    Опубликован состав символической сборной изданием Bleacher Report по итогам 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    Сразу два представителя национальной команды России вошли в ее состав. Это защитники Марио Фернандес и Илья Кутепов.

    Полностью сборная выглядит следующим образом:

    Каспер Шмейхель (Дания), Марио Фернандес, Илья Кутепов (оба – Россия), Джон Стоунс, Харри Магуайр (оба – Англия), Диего Лашальт (Уругвай), Поль Погба, Н'Голо Канте, Килиан Мбаппе (все – Франция), Эдинсон Кавани (Уругвай) и Неймар (Бразилия).

    Источник: Bleacher Report

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    04.07.2018 07:09
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 13:58

      Не знаю правильность нахождения Кутепова в этом составе. Радует другое, что в таких матчах он набирается необходимого опыта в своей карьере.

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 4 июля 2018, 12:44

      Молодец парень. Доказал, что и навыки(пока не скажу: мастерство) есть, и с нервами полный порядок". Фернандес вообще красавец!

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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 4 июля 2018, 12:35

      Вот так сборная ))),нет слов )))

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 июля 2018, 12:29

      кто ее составлял не одного бельгийца зато Кутепов и главный симулянт Неймар

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 12:20

      Кутепова по-окончании ЧМ спам в Реал продаст. На худой конец - в МЮ.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 4 июля 2018, 12:15

      Кутепова из жалости включили за то, что у него ногу сводило? Что он такого сделал, чем запомнился, кроме трех заевших кнопок "зацеп", "подкат" и "вынос"?

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Atom2020 4 июля 2018, 12:39

      Что еще защитнику надо? Финты в своей штрафной?

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > sochi-2013 4 июля 2018, 13:07

      Хотя бы уметь защищаться по правилам, а не приемы самбо показывать. Ну еще не плохо было бы техникой обладать (желательно футбольной, а не бытовой), скоростью чуть выше, чем у пешехода, точным пасом дальше, чем на 2 метра. А по факту: херачу на отбой, прыгаю в ноги, цепляю ветками. Что из этого подходит для символической сборной? и чем хуже в этом плане Игнашевич или Кудряшов? Первый еще и "скорпионом" умеет забивать,а у второго точность передач - 90%)))

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Atom2020 4 июля 2018, 13:22

      Bleacher Report просит твой № телефона- следующую версию обсудить. За эту дико извиняется!

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > sochi-2013 4 июля 2018, 13:27

      С желтой прессой не общаюсь, так и передай. Ни разу не авторитетное футбольное издание.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 11:00

      а как же Акинфеев? Фернандес полностью справедливо здесь. насчет Кутепова сомнения конечно но да ладно раз включили значит стоит того.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 июля 2018, 09:10

      Вот кто б сказал про Кутепова, что он так затащит.
      Фернандес вообще божина, Смольникова лучше уж сразу домой отправить.

      4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > FanatSerj 4 июля 2018, 12:27

      это точно пусть там ставки делает

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 4 июля 2018, 08:47

      Фернандес молодец

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      Рейтинг: +2269

      dyema 4 июля 2018, 08:25

      Неймар?
      Да за его симуляции и рядом ставить с достойными нельзя(((

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