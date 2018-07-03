Де Брюйне: «Старались завершить встречу с Японией за 90 минут»

Да, но начали где-то на 60-70-й))) надо было весь матч играть. опять фаворит хотел на халяву пройти.
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал, что его команда не хотела переводить игру с Японией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 в овертайм.
«В концовке матча у нас было достаточно шансов, чтобы победить.
Наша цель – всегда быть лучшими, делать свою работу на высшем уровне. Ведь чемпионат мира – совершенно особенный турнир: проиграешь одну игру – и сразу вылетишь.
Так что мы старались завершить встречу за 90 минут», – заявил после финального свистка футболист.
Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бельгия – Япония завершился со счетом 3:2. В четвертьфинале бельгийцы встретятся с Бразилией.