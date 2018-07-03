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    Де Брюйне: «Старались завершить встречу с Японией за 90 минут»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал, что его команда не хотела переводить игру с Японией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 в овертайм.

    «В концовке матча у нас было достаточно шансов, чтобы победить.

    Наша цель – всегда быть лучшими, делать свою работу на высшем уровне. Ведь чемпионат мира – совершенно особенный турнир: проиграешь одну игру – и сразу вылетишь.

    Так что мы старались завершить встречу за 90 минут», – заявил после финального свистка футболист.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бельгия – Япония завершился со счетом 3:2. В четвертьфинале бельгийцы встретятся с Бразилией.

    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2018 08:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 июля 2018, 09:04

      Да, но начали где-то на 60-70-й))) надо было весь матч играть. опять фаворит хотел на халяву пройти.

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