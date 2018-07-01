Самедов: «В матче с Испанией у нас был один вариант: терпеть»

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.

«Есть только один вариант играть против Испании — терпеть. Понятно, что очень тяжело обороняться против такого соперника, тем более в составе которого есть Иско, у которого, по-моему, невозможно отнять мяч.

Но тренерский штаб нам говорил: ребята, только так в таких матчах, огромные силы надо тратить — и, возможно, добьeшься победы», – сказал игрок.

Матч 1/4 финала с участием сборной России состоится 7 июля.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям