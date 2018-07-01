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    Самедов: «В матче с Испанией у нас был один вариант: терпеть»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал исход матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). Наша команда прошла в следующий раунд благодаря победе в серии пенальти.

    «Есть только один вариант играть против Испании — терпеть. Понятно, что очень тяжело обороняться против такого соперника, тем более в составе которого есть Иско, у которого, по-моему, невозможно отнять мяч.

    Но тренерский штаб нам говорил: ребята, только так в таких матчах, огромные силы надо тратить — и, возможно, добьeшься победы», – сказал игрок.

    Матч 1/4 финала с участием сборной России состоится 7 июля.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 22:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 июля 2018, 23:18

      Лучше бы ты в запасе "терпел"! Терпила ты наш!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 13:16

      Все правильно сделали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июля 2018, 23:20

      Правильная тактика дает положительный результат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 1 июля 2018, 22:52

      натерпели... ПОБЕДУ !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 июля 2018, 22:25

      То-то ты уже который матч играешь как терпила

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