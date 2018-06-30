Хонда: «ЦСКА дал мне все, что есть в моей карьере на данный момент. В этом клубе произошел мой огромный рост в профессиональном плане»

Полузащитник «Пачуки» и сборной Японии Кейсуке Хонда заявил, что рад вернуться в Россию, где в свое время выступал за ЦСКА. Футболист отметил, что провел в армейском клубе замечательные годы.

«Конечно, я соскучился по России и очень рад, что приехал сюда на чемпионат мира. Я пока не был в Москве на этом турнире, но, думаю, еще будет возможность. Конечно, Москву я вспоминаю с теплотой, хотя и другие города тоже помню.

Я очень благодарен ЦСКА. Этот клуб дал мне все, что было в моей карьере и есть на данный момент. Я провел в этой команде замечательные годы, которые дали мне огромный рост в профессиональном плане. Я с теплотой вспоминаю всех партнеров по команде. С некоторыми мы периодически общаемся», – сказал Хонда.

Хонда защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2013 год, став чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.