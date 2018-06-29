Павлюченко: «Сегодняшняя сборная России может повторить успех Евро-2008»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко подвел итоги выступления команд в группе А на чемпионате мира-2018. Россияне заняли в ней второе место.

«Уругвай предсказуемо занял первое место в группе, хотя раскачивались они до матча с Россией – сложно провели матчи с Египтом и Саудовской Аравией. Уругвай – крепкая сборная, которая может пройти Португалию в 1/8 финала. Но вот дальше Уругваю будет очень тяжело.

Сборная России порадовала как меня, так и всю страну: впервые в новейшей истории наша сборная вышла в 1/8 финала чемпионата мира! Но останавливаться на этом не стоит! Надо дать бой Испании и выйти в 1/4. Сегодняшняя сборная России может повторить успешный результат 10-летней давности. Тогда наша сборная, в которой я имел честь играть, совершила подвиг, победив сильную команду Нидерландов! Наши ребята сегодня могут повторить этот подвиг! Я верю в это! Давайте болеть и поддерживать наших ребят!

Расстроила сборная Египта с Салахом. Ни одного матча не выиграла. Но Салах еще молод, у него все впереди!» – считает Павлюченко.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.