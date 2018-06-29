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  • Павлюченко: «Сегодняшняя сборная России может повторить успех Евро-2008»

Павлюченко: «Сегодняшняя сборная России может повторить успех Евро-2008»

29 июня 2018, 07:44
10

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко подвел итоги выступления команд в группе А на чемпионате мира-2018. Россияне заняли в ней второе место.

«Уругвай предсказуемо занял первое место в группе, хотя раскачивались они до матча с Россией – сложно провели матчи с Египтом и Саудовской Аравией. Уругвай – крепкая сборная, которая может пройти Португалию в 1/8 финала. Но вот дальше Уругваю будет очень тяжело.

Сборная России порадовала как меня, так и всю страну: впервые в новейшей истории наша сборная вышла в 1/8 финала чемпионата мира! Но останавливаться на этом не стоит! Надо дать бой Испании и выйти в 1/4. Сегодняшняя сборная России может повторить успешный результат 10-летней давности. Тогда наша сборная, в которой я имел честь играть, совершила подвиг, победив сильную команду Нидерландов! Наши ребята сегодня могут повторить этот подвиг! Я верю в это! Давайте болеть и поддерживать наших ребят!

Расстроила сборная Египта с Салахом. Ни одного матча не выиграла. Но Салах еще молод, у него все впереди!» – считает Павлюченко.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия состоится в «Лужниках» в воскресенье, 1 июля, в 17:00 по московскому времени.

Источник: «ВКонтакте»
Чемпионат мира Россия Уругвай Египет Испания Нидерланды Саудовская Аравия Павлюченко Роман Салах Мохамед
Комментарии (10)
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KOLBIS
1530248653
Тьфу,тьфу,тьфу не сглазь Рома...
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bset
1530248930
Ну что, превратят наши футболисты успешный ЧМ в сказочный?
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серега кашин
1530253908
рома просто немного перебрал, вот и лепанул не подумающе
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Arrow10
1530254096
или про*бется как обычно
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nemolod
1530255225
Последний раз испанская команда в официальных матчах была побеждена сборной СССР в отборочном матче ЧЕ в 1971 году, причем забить тогда удалось лишь во втором тайме. Испанцы едва не отыгрались,но оборона сборной СССР была на голову выше нынешней! А на Евро-2008 испанцам проиграли вчистую,так что реально успеха не светит! (Ни тот нынче тренер и не та команда,хотя ребята стараются)
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Viper for CSKA
1530255895
Ага, крупно влететь испанцам. Ну хоть не дважды, уже хорошо.
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zigbert
1530276430
Шансов у нас мало, но бой испанцам надо дать.
Ответить
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