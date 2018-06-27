Ингасон – о вылете Исландии: «В России мы получили грандиозный опыт»

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон считает, что его команда достойно сыграла со сборной Хорватии в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2018.

«В течение двух недель на чемпионате мира в России мы получили грандиозный опыт. Мы в каждой игре отдавали себя полностью и должны гордиться тем, что сделали на турнире.

Поддержка всего стадиона, включая российских болельщиков, была фантастической. Но, к большому сожалению, мы не смогли ответить болельщикам тем же и победить Хорватию. Мы создали достаточно опасных моментов для победы», – сказал Ингасон.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Исландия – Хорватия завершился со счетом 1:2. Исландцы замкнули турнирную таблицу группы D, хорваты вышли в плей-офф турнира с первого места, где в 1/8 финала сыграют с Данией.

Репортаж из Исландии. О деньгах, опасности и секретах развития футбола