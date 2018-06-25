Жена отпустила в Россию настоящую копию картонного фаната из Мексики

Спасибо надо сказать его друзьям, которые сделали это таким оригинальным способом.
Болельщик сборной Мексики по имени Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на ЧМ-2018, сможет посетить матчи турнира в России. Ранее сообщалось, что молодого человека не отпустила его жена.
«Друзья меня ждали, везде ходили с моим изображением на картоне. Мне жена разрешила приехать», – сказал Хавьер.
Друзья не ожидали, что эта история получит такой широкий резонанс.
«Мы просто хотели развеселить его, чтобы он не переживал, что не может поехать, это была просто шутка, и мы не ожидали, что будет такой шум вокруг этого», – рассказал один из болельщиков.