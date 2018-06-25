Жена отпустила в Россию настоящую копию картонного фаната из Мексики

Болельщик сборной Мексики по имени Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на ЧМ-2018, сможет посетить матчи турнира в России. Ранее сообщалось, что молодого человека не отпустила его жена.

«Друзья меня ждали, везде ходили с моим изображением на картоне. Мне жена разрешила приехать», – сказал Хавьер.

Друзья не ожидали, что эта история получит такой широкий резонанс.

«Мы просто хотели развеселить его, чтобы он не переживал, что не может поехать, это была просто шутка, и мы не ожидали, что будет такой шум вокруг этого», – рассказал один из болельщиков.