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    Жена отпустила в Россию настоящую копию картонного фаната из Мексики

    Болельщик сборной Мексики по имени Хавьер, чью картонную копию привезли друзья на ЧМ-2018, сможет посетить матчи турнира в России. Ранее сообщалось, что молодого человека не отпустила его жена.

    «Друзья меня ждали, везде ходили с моим изображением на картоне. Мне жена разрешила приехать», – сказал Хавьер.

    Друзья не ожидали, что эта история получит такой широкий резонанс.

    «Мы просто хотели развеселить его, чтобы он не переживал, что не может поехать, это была просто шутка, и мы не ожидали, что будет такой шум вокруг этого», – рассказал один из болельщиков.

    Источник: Известия

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    25.06.2018 08:17
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 12:22

      Спасибо надо сказать его друзьям, которые сделали это таким оригинальным способом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 25 июня 2018, 11:39

      вот и ему счастье

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 25 июня 2018, 08:48

      Он уже неделю как приехал, авторитетный ресурс Вконтакте об этом сообщал давно!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 июня 2018, 08:42

      Лучше развестись на время, своих любимых команд чм

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 июня 2018, 08:42

      Чтобы сходить на какое-либо мероприятие этот парень спрашивает разрешение у жены? Таких людей в России называют тряпкой и подкаблучниками.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 08:38

      Даже бы спрашивать не стал бы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 25 июня 2018, 08:24

      Теперь понятно кто в доме хозяин ))

      5
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