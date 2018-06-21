Гендиректор «Зари» отправился в Мадрид для завершения продажи Лунина

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов в четверг отправился в Мадрид, сообщает «Команда №1».

Там он встретится с представителями «Реала» для оформления перехода вратаря команды Андрея Лунина в мадридский клуб. О сделке может быть объявлено уже завтра.

Ранее отец футболиста сообщил, что переговоры продолжаются, а на его сына претендуют несколько европейских клубов. Сумма трансфера оценивается в 13 миллионов, четыре из которых клуб из Луганска получит в виде бонусов.