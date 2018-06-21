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    Отец Лунина – о контракте с «Реалом»: «Переговорный процесс продолжается»

    Алексей Лунин, который является отцом и агентом вратаря луганской «Зари» Андрея Лунина, опроверг подписание контракта с «Реалом», о чем сообщалось накануне в испанской прессе.

    «К Андрею имеется интерес со стороны нескольких клубов. На данный момент переговорный процесс еще продолжается.

    Нам хочется выбрать оптимальный клуб, в котором Андрей продолжит свое спортивное развитие и вратарский прогресс», – сказал Лунин-старший.

    Сумма трансфера оценивается в 13 миллионов, четыре из которых клуб из Луганска получит в виде бонусов.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    21.06.2018 07:16
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      rus333 21 июня 2018, 10:21

      он опроверг не только подписание контракта с Реалом, но и с другими клубами. Заголовок не соответствует тексту.

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