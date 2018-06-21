Отец Лунина – о контракте с «Реалом»: «Переговорный процесс продолжается»

Алексей Лунин, который является отцом и агентом вратаря луганской «Зари» Андрея Лунина, опроверг подписание контракта с «Реалом», о чем сообщалось накануне в испанской прессе.

«К Андрею имеется интерес со стороны нескольких клубов. На данный момент переговорный процесс еще продолжается.

Нам хочется выбрать оптимальный клуб, в котором Андрей продолжит свое спортивное развитие и вратарский прогресс», – сказал Лунин-старший.

Сумма трансфера оценивается в 13 миллионов, четыре из которых клуб из Луганска получит в виде бонусов.