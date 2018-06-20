Marca: «Реал» во вторник завершил сделку по Лунину

В минувший вторник голкипер Андрей Лунин оформил свой переход из луганской «Зари» в «Реал».

Ранее сообщалось, что о сделке может быть объявлено 21 июня, но мадридский клуб пошел на ускорение трансфера. Все бумаги были подписаны сторонами 19 июня.

Сумма трансфера оценивается в 13 миллионов, четыре из которых клуб из Луганска получит в виде бонусов.