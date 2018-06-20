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    Marca: «Реал» во вторник завершил сделку по Лунину

    В минувший вторник голкипер Андрей Лунин оформил свой переход из луганской «Зари» в «Реал».

    Ранее сообщалось, что о сделке может быть объявлено 21 июня, но мадридский клуб пошел на ускорение трансфера. Все бумаги были подписаны сторонами 19 июня.

    Сумма трансфера оценивается в 13 миллионов, четыре из которых клуб из Луганска получит в виде бонусов.

    Источник: Marca

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    20.06.2018 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июня 2018, 06:59

      Хочется надеяться, что у парня будет игровая практика и прогресс в мастерстве, даже играя в сегунде. Для "Зари" это очень удачная трансферная сделка в финансовом плане.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 июня 2018, 10:23

      Успехов ему. А то будет как с Черышевым

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 июня 2018, 09:26

      молодой да перспективный,может и раскроется в Европе....не в Реале сразу конечно,но в аренде в условном Эйбаре все может быть

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 20 июня 2018, 09:16

      опять этот Лунин...куда только он уже не "переходит", вот и до Реала добрался...

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > VGreen 20 июня 2018, 09:23

      Видимо второй Лев Яшин

      0
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