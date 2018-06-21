Юран – о сопернике в плей-офф: «Португальцы просто устроят «дыр – дыр» в нашей штрафной»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что нельзя сравнивать Саудовскую Аравию и Египет с Уругваем и Португалией.

– У нас есть шанс занять первое место в группе, а потом еще и пройти Португалию?

– Шансы есть всегда. Но при всем уважении к Саудовской Аравии и Египту, Уругвай и Португалия – это совсем другой уровень. Совсем другой! Небо и земля. Португальцы будут пытаться поддавливать. Они хорошо выходят из-под прессинга, владеют мячом. В то же время нельзя нам прижиматься к своим воротам. Португальцы просто устроят «дыр – дыр» в нашей штрафной.

– Что и кто вас поразили в сборной России?

– Из игроков я, прежде всего, выделю Игнашевича. Многие скептически к нему относились в последнее время. Но в двух играх он показал свой реальный класс. Сергей ниже своей планки не опустился. А вообще понравилось командное взаимодействие, целостность. Ну и физически сборная хорошо готова. Но здесь возникает еще один вопрос: не попадем ли мы в функциональную яму после группового этапа? Надеюсь, наш тренерский штаб все просчитал.