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  • Юран – о сопернике в плей-офф: «Португальцы просто устроят «дыр – дыр» в нашей штрафной»

Юран – о сопернике в плей-офф: «Португальцы просто устроят «дыр – дыр» в нашей штрафной»

21 июня 2018, 08:32
16

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что нельзя сравнивать Саудовскую Аравию и Египет с Уругваем и Португалией.

– У нас есть шанс занять первое место в группе, а потом еще и пройти Португалию?

– Шансы есть всегда. Но при всем уважении к Саудовской Аравии и Египту, Уругвай и Португалия – это совсем другой уровень. Совсем другой! Небо и земля. Португальцы будут пытаться поддавливать. Они хорошо выходят из-под прессинга, владеют мячом. В то же время нельзя нам прижиматься к своим воротам. Португальцы просто устроят «дыр – дыр» в нашей штрафной.

– Что и кто вас поразили в сборной России?

– Из игроков я, прежде всего, выделю Игнашевича. Многие скептически к нему относились в последнее время. Но в двух играх он показал свой реальный класс. Сергей ниже своей планки не опустился. А вообще понравилось командное взаимодействие, целостность. Ну и физически сборная хорошо готова. Но здесь возникает еще один вопрос: не попадем ли мы в функциональную яму после группового этапа? Надеюсь, наш тренерский штаб все просчитал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Уругвай Португалия Игнашевич Сергей Юран Сергей
Комментарии (16)
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dyema
1529560006
Португальцам ещё выйти надо, а то Иран вчера после пропущенного мяча тоже показали, что играть умеют.
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ilichkadr
1529560102
Португалия пока ещё под вопросом, поскольку шанс у Ирана на выход из группы есть.
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Gullit 76
1529560657
Защищаться мы не умеем совершенно так что нет никакого смысла садиться в оборону.Будем играть как играли и пройдём Иран или Португалию.
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bset
1529561050
Заголовок: "Наши 100% проиграют" Текст новости: "Если наши будут невнимательно играть в защите, проиграют" Люблю школьников, которые клепают новости на желтом Бомбардире. Но это я от зависти. У них сейчас каникулы, а до их первых экзаменов еще лет 5-6.
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пряник929
1529561106
Португалия или Иран? Может и Испания и затать бы им ответочку за 2008 год....
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swot1205
1529561198
а если иран вздрючит португалию, а мы в ничью скатаем с уругваем.это будет идеально сыграть в 1/8 с ираном
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nelez
1529561919
В групповом этапе все сборные играют просто так. Не раскрывают свою основную тактику. Так что думаю и Испания и Португалия и Бразилия и Аргентина имеют совсем другую тактику которую еще не показали. А Россия рано было в таких матчах как с Аравией и Египтом раскрыли все свои секреты. Надеюсь у Черчесова еще остались варианты , которые будет удивлять футболный мир после группового.
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zigbert
1529567655
В двух матчах сборной России, мы не испытывали особого давления на оборонительные линии. С Португалией (если Россия выйдет на нее) в этом вопросе могут получится трудности.
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Полная Канистра
1529568485
засиделся ты серёга до дыр дыр пора вставать и брать команду а то тут вас много что то стало то мостовой то кочельскис
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тщмек 19
1529572870
На первый матч физики еще хватит, а в 1\4 поплывут, ну, так ведь никто и не рассчитывал, что так далеко пойдут
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