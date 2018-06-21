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    Юран – о сопернике в плей-офф: «Португальцы просто устроят «дыр – дыр» в нашей штрафной»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что нельзя сравнивать Саудовскую Аравию и Египет с Уругваем и Португалией.

    – У нас есть шанс занять первое место в группе, а потом еще и пройти Португалию?

    – Шансы есть всегда. Но при всем уважении к Саудовской Аравии и Египту, Уругвай и Португалия – это совсем другой уровень. Совсем другой! Небо и земля. Португальцы будут пытаться поддавливать. Они хорошо выходят из-под прессинга, владеют мячом. В то же время нельзя нам прижиматься к своим воротам. Португальцы просто устроят «дыр – дыр» в нашей штрафной.

    – Что и кто вас поразили в сборной России?

    – Из игроков я, прежде всего, выделю Игнашевича. Многие скептически к нему относились в последнее время. Но в двух играх он показал свой реальный класс. Сергей ниже своей планки не опустился. А вообще понравилось командное взаимодействие, целостность. Ну и физически сборная хорошо готова. Но здесь возникает еще один вопрос: не попадем ли мы в функциональную яму после группового этапа? Надеюсь, наш тренерский штаб все просчитал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2018 08:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 июня 2018, 12:21

      На первый матч физики еще хватит, а в 14 поплывут, ну, так ведь никто и не рассчитывал, что так далеко пойдут

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 21 июня 2018, 11:16

      от них не так обидно будет

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 июня 2018, 11:08

      засиделся ты серёга до дыр дыр пора вставать и брать команду а то тут вас много что то стало то мостовой то кочельскис

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Полная Канистра 21 июня 2018, 18:06

      серёга каждый год новую команду берёт,похоже дыр-дыр у него в "зорком"

      1
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      Рейтинг: +48

      the best of spartak 21 июня 2018, 11:05

      дыр-дыр........ахахахааха)))

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 10:54

      В двух матчах сборной России, мы не испытывали особого давления на оборонительные линии. С Португалией (если Россия выйдет на нее) в этом вопросе могут получится трудности.

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez 21 июня 2018, 09:18

      В групповом этапе все сборные играют просто так. Не раскрывают свою основную тактику. Так что думаю и Испания и Португалия и Бразилия и Аргентина имеют совсем другую тактику которую еще не показали. А Россия рано было в таких матчах как с Аравией и Египтом раскрыли все свои секреты. Надеюсь у Черчесова еще остались варианты , которые будет удивлять футболный мир после группового.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > nelez 21 июня 2018, 15:04

      лучше рано показать чем уже поздно будет что-то показывать не так ли

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 июня 2018, 09:06

      а если иран вздрючит португалию, а мы в ничью скатаем с уругваем.это будет идеально сыграть в 1/8 с ираном

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 июня 2018, 09:05

      Португалия или Иран? Может и Испания и затать бы им ответочку за 2008 год....

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      Рейтинг: +24996

      bset 21 июня 2018, 09:04

      Заголовок: "Наши 100% проиграют"
      Текст новости: "Если наши будут невнимательно играть в защите, проиграют"
      Люблю школьников, которые клепают новости на желтом Бомбардире. Но это я от зависти. У них сейчас каникулы, а до их первых экзаменов еще лет 5-6.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 июня 2018, 08:57

      Защищаться мы не умеем совершенно так что нет никакого смысла садиться в оборону.Будем играть как играли и пройдём Иран или Португалию.

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