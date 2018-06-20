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    Тренер Марокко: «Матч с Португалией для нас как финал»

    Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар рассказал о важности предстоящего матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Португалией.

    «Тренер, который проигрывает, никогда не оказывается прав. Я разделяю ответственность за выбор, который я сделал в прошлой игре с Ираном (0:1).

    Матч в среду будет для нас как финал. Мы должны отдать жизнь на поле. Нам нужно верить в себя.

    Мы должны сделать все, чтобы затруднить игру для Роналду», – сказал Ренар.

    Игра второго тура группового этапа ЧМ-2018 Португалия – Марокко состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 20 июня, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    20.06.2018 10:56
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