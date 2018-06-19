Кутепов: «К Египту будем готовиться так же, как к Саудовской Аравии»

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что команда готовится к матчу второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Египтом так же ответственно, как и к Саудовской Аравии, которая была обыграна со счетом 5:0.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Следующий соперник сборной России – Египет. Это более серьезный оппонент, чем Саудовская Аравия?

– На чемпионате мира не бывает слабых соперников. В России собрались только самые достойные команды. Все преодолели серьезный путь, пройдя квалификационную стадию, и заслужили право оказаться здесь. На такие турниры, как чемпионат мира, просто так никто не попадает. Поэтому, к Египту мы будем готовиться так же внимательно и ответственно, как к Саудовской Аравии.

– Команда не допустит расслабленности после громкого успеха в первом матче?

– Первая игра уже прошла, и ее надо забыть. Сейчас у каждого из нас в голове – только предстоящая встреча с Египтом. Все мысли только о подготовке к ней. Мы можем побеждать и показывать хороший футбол.