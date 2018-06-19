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    Кутепов: «К Египту будем готовиться так же, как к Саудовской Аравии»

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что команда готовится к матчу второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Египтом так же ответственно, как и к Саудовской Аравии, которая была обыграна со счетом 5:0.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Следующий соперник сборной России – Египет. Это более серьезный оппонент, чем Саудовская Аравия?

    – На чемпионате мира не бывает слабых соперников. В России собрались только самые достойные команды. Все преодолели серьезный путь, пройдя квалификационную стадию, и заслужили право оказаться здесь. На такие турниры, как чемпионат мира, просто так никто не попадает. Поэтому, к Египту мы будем готовиться так же внимательно и ответственно, как к Саудовской Аравии.

    – Команда не допустит расслабленности после громкого успеха в первом матче?

    – Первая игра уже прошла, и ее надо забыть. Сейчас у каждого из нас в голове – только предстоящая встреча с Египтом. Все мысли только о подготовке к ней. Мы можем побеждать и показывать хороший футбол.

    Источник: Известия

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    19.06.2018 06:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:20

      Правильно сказал:" на ЧМ слабых соперников нет".

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 19 июня 2018, 08:21

      Кутепов-очень слаб.попал только из за Черчесова!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2018, 08:03

      Нет,Илия!Таперича не то,что давеча,как любят говорить замшелые деревенские старухи.Готовиться надо лучше,чем на саудитов.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 июня 2018, 07:09

      Правильно!Какая нам разница - Аравия,Египет немцы какие-то!

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 19 июня 2018, 06:32

      Если судить по вашим интервью,вы уже в финале. А тебе вообще лучше молчать,и думать,как не привезти мяч в ворота.Много ошибок! Победы сборной,и обойтись без травм и карточек!

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